　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗阿北駕車昏睡台72線路口　警搜出安毒+喪屍煙彈

▲賴姓毒品疑施用毒品仍開車，在台72線待轉區昏睡10多分鐘，警方抵達查獲車上有毒品。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲賴姓毒品疑施用毒品仍開車，在台72線待轉區昏睡10多分鐘，警方抵達查獲車上有毒品。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名賴姓毒蟲日前疑似使用毒品後仍駕車外出，在台72線銅鑼鄉客屬大樓路口等待左轉時，疑精神不濟竟在車上昏睡，後方用路人拚命按喇叭仍無法喚醒，直到10多分鐘警方大力敲門才驚醒，被警方在身上查獲安非他命和依托咪酯煙彈，警方除依毒品危害防制條例法辦外，已採集尿液釐清是否有毒駕行為。

苗栗警分局今天指出，銅鑼分駐所9月29日14時30分許，接獲民眾報案指稱：「有自小客停在車道上，駕駛頭趴靠方向盤睡著。」立即指派員警前往查處。

▲賴姓毒品疑施用毒品仍開車，在台72線待轉區昏睡10多分鐘，警方抵達查獲車上有毒品。（圖／記者楊永盛翻攝）

經員警及消防人員趕赴現場，發現賴男（61歲）趴睡在方向盤上，猛力拍打車窗，賴男才醒過來，警方見他萎靡不振，懷疑可能酒駕或毒駕，清查身分赫然發現賴為毒品慣犯，經賴同意在車上查獲毒品安非他命9小包（約157.9公克）、依托咪酯煙彈1顆（約4.9公克），立即將賴男依毒品現行犯逮捕。

▲賴姓毒品疑施用毒品仍開車，在台72線待轉區昏睡10多分鐘，警方抵達查獲車上有毒品。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，賴男疑似施用毒品後仍開車上路，自台72線東端大湖匝道上，欲在銅鑼客屬大橋左轉回銅鑼住家，可能精神不濟在待轉車道等待左轉時睡著，這一睡就10多分鐘，嚇壞後方用路人，幸好未釀成事故。警方偵訊後，先將賴男依毒品危害防制條例移送臺灣苗栗檢察署偵辦，並採尿檢驗是否有毒駕行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不敢要博愛座了？北捷白髮嬤遭踹　改坐淺藍色椅子休息
快訊／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場當場慘死
行李箱被摔壞秒賠一個全新的　她驚呼：華航現在是我爸
陸6歲弟頭長膿癬永遠禿了！　元凶竟是1寵物
快訊／屏東農藥行今早大火！　不時發生爆炸
光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女子公園賣餅乾遇到渣男　慘遭涼亭撿屍！還被拍照傳給男友

抓包妻放閃小王「IG公開愛的短片」　夫2原因告輸

苗栗阿北駕車昏睡台72線路口　警搜出安毒+喪屍煙彈

快訊／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場當場慘死

呂秋遠讓「實習女律師」懷孕　台北律師公會介入調查

快訊／屏東農藥行今早大火！　不時產生爆炸

她欠稅46萬沒繳「被抓包有錢買哈雷重機」　愛車直接被拖走

虎媽未婚同居「打婆婆」黑底曝！鄰居曾勸非善類　軟弱夫堅持迎娶

台中虎媽疑因「太像婆婆」虐死21歲女兒　23年前是驚世媳婦

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

女子公園賣餅乾遇到渣男　慘遭涼亭撿屍！還被拍照傳給男友

抓包妻放閃小王「IG公開愛的短片」　夫2原因告輸

苗栗阿北駕車昏睡台72線路口　警搜出安毒+喪屍煙彈

快訊／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場當場慘死

呂秋遠讓「實習女律師」懷孕　台北律師公會介入調查

快訊／屏東農藥行今早大火！　不時產生爆炸

她欠稅46萬沒繳「被抓包有錢買哈雷重機」　愛車直接被拖走

虎媽未婚同居「打婆婆」黑底曝！鄰居曾勸非善類　軟弱夫堅持迎娶

台中虎媽疑因「太像婆婆」虐死21歲女兒　23年前是驚世媳婦

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

守護者8局灌5分！6比1擊退老虎逼進決勝戰

女子公園賣餅乾遇到渣男　慘遭涼亭撿屍！還被拍照傳給男友

美軍退將：北約32國應聯合對台軍售！　同時加強聯合訓練

合庫前行員吞222萬稅款！公司急追回　仍挨罰200萬

抓包妻放閃小王「IG公開愛的短片」　夫2原因告輸

「台灣蝶王」王冠閎亞錦賽囊括雙金　成我國泳壇第一人

苗栗阿北駕車昏睡台72線路口　警搜出安毒+喪屍煙彈

快訊／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場當場慘死

衣索比亞教堂鷹架倒塌　已釀36人死亡、200人輕重傷

天使鎖定703轟傳奇普侯斯！面試新任教頭人選

【妹控哥想趕快接萌娃】直接衝刺狂奔！見面開心立刻抱懷裡XD

社會熱門新聞

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

早餐店驚見「兇狠比丘尼」被拒捐款翻臉

屏科大18歲學生體育館前自撞　送醫不治

獨／富二代設「愛情陷阱」　分手再靠性愛片恐嚇

工人遭2萬伏特電擊　台積電回應了

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

149年保安寺遭埋！泥沙停在佛祖腳邊

更多熱門

相關新聞

父子苗栗出遊撞分隔島　剛買新車前輪噴飛

父子苗栗出遊撞分隔島　剛買新車前輪噴飛

苗栗縣台72線銅鑼客屬大橋路口，昨（17）日中午發生一起休旅車自撞中央分隔島事故，釀成蕭姓駕駛父子輕傷就醫。不過，蕭男剛買不到1個月的新車，撞斷左前輪、安全氣囊爆開、車體結構受損，損失不輕，肇事原因正由警方調查中。

苗栗男毒駕撞翻招牌和轎車　神智不清被警活逮

苗栗男毒駕撞翻招牌和轎車　神智不清被警活逮

自小客停路中　竟是醉駕駛睡著了

自小客停路中　竟是醉駕駛睡著了

男友「假日昏睡整天」　她狂等訊息：太廢了！網逆風

男友「假日昏睡整天」　她狂等訊息：太廢了！網逆風

台72線女子墜3樓深橋下　貨車臨停關切又挨機車追撞

台72線女子墜3樓深橋下　貨車臨停關切又挨機車追撞

關鍵字：

苗栗毒蟲客屬大橋昏睡台72線

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面