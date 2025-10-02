苗栗阿北駕車昏睡台72線路口　警搜出安毒+喪屍煙彈

▲賴姓毒品疑施用毒品仍開車，在台72線待轉區昏睡10多分鐘，警方抵達查獲車上有毒品。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名賴姓毒蟲日前疑似使用毒品後仍駕車外出，在台72線銅鑼鄉客屬大樓路口等待左轉時，疑精神不濟竟在車上昏睡，後方用路人拚命按喇叭仍無法喚醒，直到10多分鐘警方大力敲門才驚醒，被警方在身上查獲安非他命和依托咪酯煙彈，警方除依毒品危害防制條例法辦外，已採集尿液釐清是否有毒駕行為。

苗栗警分局今天指出，銅鑼分駐所9月29日14時30分許，接獲民眾報案指稱：「有自小客停在車道上，駕駛頭趴靠方向盤睡著。」立即指派員警前往查處。

經員警及消防人員趕赴現場，發現賴男（61歲）趴睡在方向盤上，猛力拍打車窗，賴男才醒過來，警方見他萎靡不振，懷疑可能酒駕或毒駕，清查身分赫然發現賴為毒品慣犯，經賴同意在車上查獲毒品安非他命9小包（約157.9公克）、依托咪酯煙彈1顆（約4.9公克），立即將賴男依毒品現行犯逮捕。

警方調查，賴男疑似施用毒品後仍開車上路，自台72線東端大湖匝道上，欲在銅鑼客屬大橋左轉回銅鑼住家，可能精神不濟在待轉車道等待左轉時睡著，這一睡就10多分鐘，嚇壞後方用路人，幸好未釀成事故。警方偵訊後，先將賴男依毒品危害防制條例移送臺灣苗栗檢察署偵辦，並採尿檢驗是否有毒駕行為。