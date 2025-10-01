　
從擁抱、穿衣服到香味！10個讓毛孩快抓狂NG行為你中幾項？

▲▼寵物,狗狗,貓咪,擁抱,氣味,社交。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲毛孩需要的是被尊重與理解：給狗狗足夠嗅聞的時間、讓貓咪主動親近、減少強烈香味與大聲責罵，這些細節都能讓牠們更快樂、更願意親近主人。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

狗狗和貓咪都很愛你，但有些看似親暱的行為，其實可能讓牠們感到壓力或不舒服。從擁抱、靠近臉龐到家裡的香氛氣味，我們以為的「表達愛意」，可能正是牠們最想避免的小困擾，以下外國網站《Bright Side》列出10點需要注意的事項，快一起來看看有哪些吧！

1、為什麼狗狗可能不愛你的擁抱

▲▼寵物,狗狗,貓咪,擁抱,氣味,社交。（圖／取自免費圖庫pexels）

我們總愛抱著毛孩撒嬌，但對大多數狗狗來說，擁抱並不是牠們認為的溫暖舉動，反而像是被侵犯了私人空間。當我們雙手圈住牠們時，狗狗可能覺得被困住甚至有威脅感。雖然牠們常會忍耐，因為你是家人，但其實牠們的肢體語言早已說明一切，例如舔嘴唇、打哈欠或全身僵硬，都代表牠們並沒有享受這個擁抱。

最好的愛牠方式是讓牠們主動來親近。等狗狗自己靠過來時，再順勢摸摸牠喜歡的地方，例如胸口或背部，而不是直接拍頭。尊重牠們的步調與界線，才能建立更緊密的信任感。記得，牠們的舒適比拍出可愛照片更重要。

2、把臉湊到狗狗面前，其實很冒犯

許多人見到狗狗時習慣直接湊近打招呼，但對狗狗來說，這就像陌生人突然闖進自己的私人空間，會讓牠們感到緊張不安，特別是對陌生人更是如此。

如果是主人必須近距離檢查牙齒或清理耳朵，動作務必要慢慢來、語氣溫柔，並搭配零食和稱讚，讓這些接觸變成正向經驗。如果牠表現出畏縮或想躲開，最好暫停，等牠情緒放鬆再試。

3、為什麼狗狗散步一定要「到處聞」

▲▼寵物,狗狗,貓咪,擁抱,氣味,社交。（圖／取自免費圖庫pexels）

對我們來說，散步是運動；對狗狗而言，散步更像是在閱讀當天的「新聞頭條」。每棵樹、每個電線桿都藏著氣味線索。當你催促牠們別停下來聞聞，就像強迫你快速翻過一本想細細品讀的書，牠們會覺得受挫又無趣。

讓狗狗自由探索氣味，不只是禮貌，更能刺激牠們的大腦、讓牠們感到安心並與環境連結。下次散步時，不妨放慢腳步，給牠們多一點時間「讀報」。這些額外的幾分鐘，能換來更快樂、更滿足的毛孩。

4、為什麼貓咪討厭被強行抱起

▲▼寵物,狗狗,貓咪,擁抱,氣味,社交。（圖／取自免費圖庫pexels）

貓咪雖然獨立，也喜歡親近，但必須按照牠們的心情。大多數貓並不喜歡被抱起來，尤其是陌生人強行抱牠們，會覺得失去控制感而焦躁不安。即使勉強忍受，也不代表牠們享受其中。

更好的方式是讓牠主動靠近你。先伸出手讓牠聞聞，再輕輕撫摸頭部（避開腹部與腳掌等敏感部位）。給予牠選擇權，才能建立真正的信任與親密感。

5、貓咪害怕濃烈香味

貓咪的嗅覺非常敏銳，我們覺得舒服的香氛或精油，對牠們可能太過刺激甚至有害。像柑橘、尤加利、薰衣草等氣味，都可能讓牠們反感或引起不適。

想讓貓咪更自在，建議選擇無香清潔用品，避免在牠們的碗具、玩具或貓砂上使用帶香味的產品。這個小小的改變，能大大提升牠們的生活品質。

6、狗狗真正快樂的祕訣：規律與界線

▲▼寵物,狗狗,貓咪,擁抱,氣味,社交。（圖／取自免費圖庫pexels）

你可能以為狗狗嚮往「隨心所欲」的生活，但事實上，牠們更需要規律作息與明確規則。沒有界線的狗狗就像沒有舵的船，會感到焦躁不安，也更容易出現行為問題。

建立固定的餵食、散步和遊戲時間，能給狗狗安全感和可預測性。規則不是懲罰，而是幫助牠們理解你的期待並感到安心。有了穩定的生活節奏，狗狗往往更乖巧也更放鬆。

7、對狗狗大吼只會適得其反

當狗狗做錯事時，我們常會忍不住提高音量，但狗狗並不懂我們的字句，只能感受到情緒。大吼會讓敏感的狗狗害怕，也可能讓原本淡定的狗狗麻木、不再理會你的指令。

比起責罵，正向引導更有效。若牠啃鞋子，就轉移牠去玩合適的玩具並給予稱讚。用信任與獎勵建立互動，比用恐懼更能培養好行為。

8、多數狗狗不愛被打扮

雖然看毛孩穿小毛衣或造型服很可愛，但大部分狗狗其實並不喜歡穿衣服，覺得不自在或受拘束。牠們多半是因為愛你才勉強配合。

若真的需要禦寒衣物，記得循序漸進，從輕薄款開始，並搭配零食獎勵。隨時觀察狗狗的反應，如果出現焦躁或努力想脫掉衣服，就該停止。

9、你的情緒會影響狗狗

狗狗對主人的情緒非常敏感，你感到緊張、低落或煩躁時，牠們都能察覺，有些狗狗會變得憂鬱、退縮，也可能因缺乏關注而出現行為問題。

花點時間陪伴牠們，例如一起散步，不僅能舒緩自己的心情，也能給狗狗需要的陪伴與規律。當你狀態更好時，狗狗也會跟著更快樂。

10、勉強狗狗社交反而適得其反

▲▼寵物,狗狗,貓咪,擁抱,氣味,社交。（圖／取自免費圖庫pexels）

你可能覺得讓狗狗多認識新朋友或新狗狗是好事，但強迫社交反而會讓牠壓力倍增，甚至引發防衛或攻擊行為。若牠躲到你身後或全身僵硬，就表示牠希望暫時保持距離。

別勉強牠們，改用循序漸進、溫和安全的方式引介新朋友，讓狗狗按照自己的節奏探索。當牠感到被尊重與保護，社交狀態也會更自在放鬆。

用牠們的語言去愛牠們，是身為飼主最重要的功課。給予尊重與耐心，比任何花俏的互動都能讓毛孩更安心、更信任你。


 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

