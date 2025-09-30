惡賊抓到了！潰壩深夜趁亂行竊檳櫛攤　刺青男逃6天終被逮

▲警方前往花蓮吉安鄉一處民宅逮捕李姓男子。（圖／花蓮縣警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

颱風豪雨重創花蓮，各地民眾正齊心投入災後復原，卻有宵小趁亂伸出黑手，潛入光復鄉一間檳榔攤竊取財物，造成民眾財產損失。花蓮縣警察局刑警大隊偵三隊與鳳林分局共組專案小組展開調查，短時間內鎖定涉案男子，迅速將其查緝到案，全案依加重竊盜罪嫌送辦。

案件發生於9月24日凌晨，報案人發現店內財物遭竊，初估損失約新台幣5萬元。專案小組獲報後積極調閱監視器畫面，成功鎖定涉案嫌疑人身分，隨即布線追緝，最終順利將人逮捕並起獲贓款6,801元。

警方調查表示，31歲李姓男子因前往光復災區探望女友，24日凌晨徒步經過檳榔攤見四下無人竟潛入店家行竊，行竊過程也遭監視器畫面拍下，警方根據嫌犯脖子上有刺青、雨鞋等特徵，鎖定李姓男子涉案，29日下午警方前往吉安鄉一處民宅逮捕李男。

▲警方起獲6千多元贜款。

李嫌到案後供稱，由於當時正在堰塞湖潰壩過後，災區一片混亂，恰巧發現四下無人才趁機行竊，得手後曾在光復災區躲了2天，接著再躲到吉安區朋友家中。

花蓮縣警察局長陳百祿表示：「颱風災害當下，正是大家需要互助合作、共同面對困境的時刻，警方對於任何「趁災打劫」的不法行徑，必定嚴查嚴辦，絕不容許治安破口。民眾如遇可疑人事物，應立即撥打110報案專線通報，與警方共同守護家園安全。

