　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡賊抓到了！潰壩深夜趁亂行竊檳櫛攤　刺青男逃6天終被逮

▲警方前往花蓮吉安鄉一處民宅逮捕李姓男子。（圖／花蓮縣警分局提供，下同）

警方前往花蓮吉安鄉一處民宅逮捕李姓男子。（圖／花蓮縣警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

颱風豪雨重創花蓮，各地民眾正齊心投入災後復原，卻有宵小趁亂伸出黑手，潛入光復鄉一間檳榔攤竊取財物，造成民眾財產損失。花蓮縣警察局刑警大隊偵三隊與鳳林分局共組專案小組展開調查，短時間內鎖定涉案男子，迅速將其查緝到案，全案依加重竊盜罪嫌送辦。

案件發生於9月24日凌晨，報案人發現店內財物遭竊，初估損失約新台幣5萬元。專案小組獲報後積極調閱監視器畫面，成功鎖定涉案嫌疑人身分，隨即布線追緝，最終順利將人逮捕並起獲贓款6,801元。

警方調查表示，31歲李姓男子因前往光復災區探望女友，24日凌晨徒步經過檳榔攤見四下無人竟潛入店家行竊，行竊過程也遭監視器畫面拍下，警方根據嫌犯脖子上有刺青、雨鞋等特徵，鎖定李姓男子涉案，29日下午警方前往吉安鄉一處民宅逮捕李男。

▲警方前往花蓮吉安鄉一處民宅逮捕李姓男子。（圖／花蓮縣警分局提供，下同）

警方起獲6千多元贜款。

李嫌到案後供稱，由於當時正在堰塞湖潰壩過後，災區一片混亂，恰巧發現四下無人才趁機行竊，得手後曾在光復災區躲了2天，接著再躲到吉安區朋友家中。

花蓮縣警察局長陳百祿表示：「颱風災害當下，正是大家需要互助合作、共同面對困境的時刻，警方對於任何「趁災打劫」的不法行徑，必定嚴查嚴辦，絕不容許治安破口。民眾如遇可疑人事物，應立即撥打110報案專線通報，與警方共同守護家園安全。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸建政76周年涉台談話篇幅減少　習近平：堅決反台獨與外部勢力
快訊／國一4車連環撞！火燒車「濃煙竄天」傷亡不明
快訊／威剛有重大訊息待公布　明日起暫停交易
北捷阿嬤揮袋逼讓座！男一腳踹飛　醫：暴力就是不對
超思詐畜產會6085萬　官商3被告出庭全喊冤
快訊／輝達能落腳北士科？新光人壽最新回應
上市60年老藥退出台灣市場！健保署證實了
孫德榮「召于朦朧魂魄」　法會時間、地點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國一4車連環撞！南下高科段「火燒車」濃煙竄天　傷亡不明

惡賊抓到了！潰壩深夜趁亂行竊檳櫛攤　刺青男逃6天終被逮

缺蛋還撈國難財！超思詐畜產會6085萬　官商3被告出庭全喊冤

通緝犯拒檢猛催油門！逆向闖燈自撞翻覆　急喊「快救我老婆」

我們什麼都沒有了！倉庫擋水救命　馬太鞍河邊戶不捨2愛犬溺斃

84歲婦遇熟識貨車司機上前打招呼　疑站視線死角遭撞輾當場身亡

空拍畫面曝！鏟子超人湧進光復災區　怪手挖淤泥清運車接力

綠營前議員幫郭台銘收購連署書　郭麗華今判3年10月褫奪公權5年

獨／妻小確診A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛衝光復：先救災民

髮廊淫老闆性侵2正妹設計師遭重判　二審認罪賠償改判4年10月

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

快訊／國一4車連環撞！南下高科段「火燒車」濃煙竄天　傷亡不明

惡賊抓到了！潰壩深夜趁亂行竊檳櫛攤　刺青男逃6天終被逮

缺蛋還撈國難財！超思詐畜產會6085萬　官商3被告出庭全喊冤

通緝犯拒檢猛催油門！逆向闖燈自撞翻覆　急喊「快救我老婆」

我們什麼都沒有了！倉庫擋水救命　馬太鞍河邊戶不捨2愛犬溺斃

84歲婦遇熟識貨車司機上前打招呼　疑站視線死角遭撞輾當場身亡

空拍畫面曝！鏟子超人湧進光復災區　怪手挖淤泥清運車接力

綠營前議員幫郭台銘收購連署書　郭麗華今判3年10月褫奪公權5年

獨／妻小確診A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛衝光復：先救災民

髮廊淫老闆性侵2正妹設計師遭重判　二審認罪賠償改判4年10月

快訊／國一4車連環撞！南下高科段「火燒車」濃煙竄天　傷亡不明

《終極一班》遭侵權！　小紅書瘋傳「一張票340」汪東城立場曝光

威剛重大訊息待公布　明日暫停交易

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

二軍個人獎頒獎　盜壘王張皓崴求穩定、打擊王周委宏盼加強守備

「5海外天王天后」登大巨蛋開唱！　影壇巨星返台包票力挺

惡賊抓到了！潰壩深夜趁亂行竊檳櫛攤　刺青男逃6天終被逮

motorola再添新產品線　平板pad 60系列延續低調美學登場

台人體內塑化劑「比歐美高7倍」！醫點名10大陷阱：傷腎還加速肥胖

桃園高鐵站國泰人壽新建案開工　張善政：舊城再生帶動整體發展

狗狗陪媽買飯幫叼果汁　雀躍腳步超可愛XD

社會熱門新聞

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

金錢豹旗下「葳格高中」　爆財務爭議

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

全真瑜珈倒了　150人怒向中市府申訴

剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

即／BNT代理破局還掏空　東洋前總座下場曝

台中情侶溺死男嬰棄古井　狠父上訴二審結果曝

更多熱門

相關新聞

破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流已釀18死，目前仍有6人失聯。記者今日前往破口上游約1公里處、馬太鞍溪橋中間，農民正在收拾農田。鄭姓農民說，該處地勢相對高，當時水雖然有進來，但好險堤防有守住，若從該處灌進來，「整個光復鄉可能都沒了」。

潰壩衝擊慘烈　光復農業及休閒產業損失近4億

潰壩衝擊慘烈　光復農業及休閒產業損失近4億

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

避免志工受傷　花蓮縣府調整大型器械深夜趕工

避免志工受傷　花蓮縣府調整大型器械深夜趕工

評／花蓮滿城泥　國民黨忙選黨魁玩權力遊戲

評／花蓮滿城泥　國民黨忙選黨魁玩權力遊戲

關鍵字：

潰壩深夜趁亂行竊鎖定脖子刺青雨鞋無良男

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

孫德榮收于朦朧魂魄

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

挑釁逼讓座！老婦被踹飛「默默吐1句」　作家傻眼了

更多

最夯影音

更多
光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面