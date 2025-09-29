　
地方 地方焦點

潰壩衝擊慘烈！光復農業及休閒產業損失近4億　復甦希望再歸零

▲▼花蓮光復鄉受堰塞湖潰壩衝擊，農業相關產業損失近4億。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮光復鄉受堰塞湖潰壩衝擊，農業相關產業損失近4億。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日發生潰壩，造成光復鄉大片農田受災。截至9月28日，全縣已有近400公頃農田遭掩埋，近300公頃農糧作物受損，農業初估損失已超過3億3千萬元，休閒農業產業損失也損失逾5千萬元，對以農業為主要支柱的光復鄉而言，產業衝擊相當沈重。

▲▼花蓮光復鄉受堰塞湖潰壩衝擊，農業相關產業損失近4億。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

光復鄉同時也是花蓮中部的重要樞紐，境內擁有馬太鞍溼地、大農大富、觀光糖廠等知名景點。馬太鞍休閒農業區理事長朱湘榕表示，因由北往南的主要聯通道路中斷，至10月底的散客與團客訂單已全數取消，營運重啟時程難估計。她並指出，0403地震及連續天災已重創地方產業，原本逐步復甦的希望再度歸零，業者既無助又無奈。

▲▼花蓮光復鄉受堰塞湖潰壩衝擊，農業相關產業損失近4億。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

朱湘榕進一步說明，本次休閒農業區受影響的範圍主要集中在大華村部分農田，其他區域仍具備接待能力，南部至花蓮的交通也保持暢通，遊客其實仍能前來體驗。但外界因誤以為馬太鞍溼地等主要景點也遭嚴重破壞，導致旅遊信心受挫，不少民眾不敢預約，加劇產業困境。她強調，目前當地仍處於救災期間，進入相關區域的民眾與志工應特別注意安全。

▲▼花蓮光復鄉受堰塞湖潰壩衝擊，農業相關產業損失近4億。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

縣長徐榛蔚表示，縣府已於第一時間啟動勘災，並持續整合各方資源，全力協助地方復原。她呼籲中央投入更大支持，從災後重建、產業振興到長期安全治理，共同守護花蓮的農業基礎與產業命脈，讓受災民眾早日恢復生活，地方經濟重新展現活力。

縣府也提醒，災後探訪或協助救援時務必注意安全，以保障自身及在地居民的健康與平安。
 

