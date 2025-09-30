東石海之夏烤肉熱潮！　嘉縣衛生局加強監督食品業者

▲▼ 嘉義縣衛生局嚴把關海之夏食安，安心團圓慶中秋 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣年度盛事「東石海之夏」將於10月4、5、6日在東石漁人碼頭盛大登場，也適逢中秋連假，家家戶戶烤肉熱潮，為確保民眾飲食安全，衛生局啟動海鮮業者輔導、講習與稽查「三重把關」專案，全方位監督食品業者與強化餐飲業者食品良好衛生規範（GHP）準則及自主管理。

為迎接活動及中秋佳節，衛生局針對食品業者全面展開輔導、講習與稽查等三重把關，確保食品安全，針對布袋、東石，尤其彩霞大道至漁人碼頭沿線商家，逐一進行實地輔導與衛生稽核，全面檢視食材來源安全、廚房衛生作業到用餐環境。

此外於9月18日加強舉辦衛生講習，盼透過系統化教育訓練，傳授最新食品安全法規與食品良好衛生規範（GHP），協助業者強化自主管理，確保餐飲製備流程符合規範。並於連假活動期間，針對漁人碼頭內商家加強稽查力道，嚴格把關製餐流程與販售環境。

衛生局提醒，中秋佳節親友團聚賞月烤肉時，務必注意食材安全與衛生，建議選購標示完整、商譽良好的店家，並落實勤洗手、澈底烤熟再食用，避免生食或生飲。

生熟食器具分開，砧板、刀具應區分專用，避免交叉污染，海鮮部分更應注意溫度保存與食材新鮮，餐食儘速食用完畢，避免長時間置於室溫，減少細菌滋生導致食品中毒的風險。

衛生局長趙紋華說，無論是到東石參加「海之夏」活動，或與親友相聚烤肉，都應落實食品衛生原則，平安快樂過佳節。