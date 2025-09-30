　
大陸 大陸焦點 特派現場

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

▲▼香港迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲香港迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳冠宇／台北報導

迪士尼是許多台灣人赴香港旅遊的必去景點，為了留下紀念，不少人會尋找攝影師隨行拍照。不過，有部分大陸人士涉嫌以旅遊簽證進入香港後，自行接案從事攝影旅拍、化妝等服務，被港府認定為「非法勞工」，而購買服務的遊客也可能觸法。

有香港讀者向《東森新媒體ETtoday》爆料，最近有不少台灣遊客在小紅書上搜尋攝影師在香港迪士尼樂園拍攝，後於Instagram和Threads上宣傳相關攝影師。

然而，這位讀者指出，不少人都不小心聘用了持旅遊簽證到香港的大陸攝影師，有觸犯香港法例的風險，而且樂園也有園內拍攝的規定，要小心選擇攝影師，以免觸法。

就在本（9）月初，香港入境處拘捕8名大陸非法勞工，他們涉嫌在香港提供攝影和化妝服務，包括收費300至2000元（港幣，下同；約合新台幣1100至7800元）不等，到主題樂園陪拍，其中7人被起訴違反逗留條件，5人已被判刑2個月。

香港入境處強調，未經批准，任何旅客不得在香港從事任何有薪或無薪的僱傭工作。香港入境處特遣隊副指揮官秦旭東也提醒訪港旅客，要特別留心這些陪拍服務，「若涉及聘用非本地居民，除了提供服務的人有機會要負上刑責，僱用或購買服務的人都有可能惹上官非（官司）」。

▲▼許多香港迪士尼陪拍難以判別是否合法。（圖／翻攝小紅書）

▲▼許多香港迪士尼陪拍難以判別是否合法。（圖／翻攝小紅書）

▲▼許多香港迪士尼陪拍難以判別是否合法。（圖／翻攝小紅書）

《東森新媒體ETtoday》實際搜尋小紅書，發現確有不少以個人攝影師或旅拍店為名義發出的旅拍宣傳貼文，以日或小時計價者都有，且價差極大，除了標榜專業攝影師之外，有些還會推薦香港迪士尼園內好看的拍照地，或強調拍照時會引導POSE等。

由於涉嫌非法勞工問題，有部分想進行旅拍的遊客在小紅書上發文詢問「請問怎麼辨別香港陪拍合不合法」、「求香港合法陪拍，想拍迪士尼」等貼文。也有香港本地的合法攝影師，會在貼文中特別強調自己擁有合法身分證、永久居民等。

根據香港《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人「即屬犯罪」，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。

另據香港迪士尼官網公布的樂園規則，嚴禁未經許可下售賣的任何導覽服務或攝影服務，以及進行用作個人用途之外的攝影、錄影或任何形式之紀錄。

▼香港本土攝影師特別強調自己的合法身分。（圖／翻攝小紅書）

▲▼香港本土攝影師特別強調自己的合法身分。（圖／翻攝小紅書）

