馬太鞍堰塞湖潰堤水淹光復　花蓮警24小時輪班疏導交通

▲守護救災命脈！花蓮警力全動員，堅守光復鄉交通樞紐。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／花蓮報導

因日前地震影響，馬太鞍溪上游發生大規模山崩，形成堰塞湖，導致潰堤風險升高。花蓮縣政府與中央相關單位緊急啟動撤離及交通管制措施。期間，警方投入大量人力協助交通疏導與秩序維護，展現高度專業與責任感，深獲當地居民及外界肯定。

受強颱「樺加沙」來襲影響，9月22日上午風雨加劇，花蓮縣警察局鳳林分局配合鄉公所協助民眾撤離。強烈雨勢導致馬太鞍溪堰塞湖於9月23日溢流，不僅沖毀馬太鞍溪橋，大量溪水夾帶泥沙淹入光復鄉市區，造成嚴重災情。

這段期間，警方不分晝夜進駐管制點，無論烈日或風雨，始終堅守崗位，於封閉路段疏導車流、管制人員進出，並配合救災單位執行道路清空、救援通道保留及人員動線管控等任務。

花蓮縣警察局全體動員，並調派其他分局警力支援。昨（28日）保安警察第五總隊員警亦進駐光復鄉，採24小時輪班制投入災區協助。當地居民感動表示：「不論是大太陽還是下雨，警察都站在路口，冒著灰塵指揮交通，真的很辛苦。」

花蓮縣警察局長陳百祿強調，本次災情特殊，警方將持續與花蓮縣政府及相關單位密切合作，全力確保民眾安全與交通順暢。他呼籲民眾務必配合現場員警指揮，遵守交通疏導措施。

陳百祿並表示：「人車匯集的時刻若缺乏秩序，恐延誤救援工作，請大家體諒並配合現場指揮，共同守護災後的每一步。」同時，他也向所有第一線警力及救災人員表達最高敬意，感謝他們的無私付出。