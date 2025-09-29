朝中秋前復原為目標　顧立雄：將由跨區增援部隊赴災區行兵力輪替

▲顧立雄29日主持國防部災害應變中心管制會議。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉市區多處災情，目前已知18人罹難。國防部長顧立雄今（29日）上午主持災害應變中心「馬太鞍堰塞湖專案」管制會議，表示遵循總統賴清德指導，以在中秋節前，讓受災民眾恢復正常生活為目標全力以赴，且近日將由跨區增援部隊前往災區進行兵力輪替。

國防部29日下午表示，國防部今上午召開災害應變中心「馬太鞍堰塞湖專案」管制會議，由顧立雄主持。過程中除聽取作戰區與相關單位簡報，瞭解救災任務規劃；並提醒各級幹部，在積極投入救災的同時，也務必注意官兵身心負荷，落實照顧與關心，期協助受災民眾，早日回復正常生活。

國防部轉述，顧立雄在會議中首先肯定國軍支援救災的表現，並表示遵循賴清德及行政院長卓榮泰指導，以在中秋節前，讓受災民眾恢復正常生活為目標全力以赴。第二作戰區目前已規劃各階段執行進度，並依計畫期程推展，在狀況允許下，可加速執行。

顧立雄指出，近日將由跨區增援部隊前往災區進行兵力輪替，提醒單位須確實針對救災區域、官兵食宿、交通運輸等需求，完成交接與任務提示，瞭解整體運作，適切分配人力，兼顧勤務與休息；同時注意炎熱氣候與防蟲叮咬等事項，落實照顧與關心，讓官兵專心執行救災任務。

顧立雄也強調，負責執行救災任務的弟兄姐妹非常辛苦，在輪替官兵返回部隊時，主官應給予正面鼓勵與慰勉，讓官兵感受到部隊的關懷，知道有人在等著他們回來，藉以凝聚榮譽向心。

針對受災官兵，顧立雄指示，除優先予以返家協助災後復原；各級幹部也應持續主動關懷，瞭解受災官兵家中狀況，安排住宿規劃等，給予適時的協助與照顧。