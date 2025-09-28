核談判破局！聯合國重啟全面制裁伊朗　歐洲三國警告德黑蘭

▲伊朗上傳擁核影片。（圖／翻攝X）

記者羅翊宬／綜合報導

聯合國對伊朗的全面「快速恢復制裁」（snapback sanctions）本週正式生效，標誌著長達10年的寬限期劃下句點。由於最後關頭的核談判未能取得突破，相關禁令再度啟動，涵蓋核子及彈道飛彈計畫相關交易，勢必對本已陷入困境的伊朗經濟帶來衝擊。歐洲3國則呼籲伊朗避免採取挑釁或升高局勢的行動，強調外交仍未走到盡頭。

根據《法新社》，此次制裁是在以色列與美國兩個月前轟炸伊朗後啟動，凸顯區域局勢持續緊張。伊朗雖同意讓聯合國檢查員重返核設施，但總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，美方僅提出短期緩解制裁，卻要求伊朗交出全部濃縮鈾庫存，形同不平等交換，因而遭德黑蘭方面拒絕。

伊朗的主要盟友俄羅斯與中國曾試圖爭取將制裁延後至明年4月，但在安理會表決中未能取得足夠支持，最終使措施於格林威治標準時間午夜自動生效。這意味著伊朗將再次面臨包括軍事、金融及貿易等多層面的國際孤立。

在制裁重新生效後，法國、英國及德國三國外長共同發表聲明，警告伊朗不要採取「升高行動」，敦促其回到履行國際義務的正軌。聲明指出，「制裁的恢復並不代表外交的終結」，仍希望伊朗重返談判桌，遵守具有法律約束力的安全保障承諾。