生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最美風景圖輯／「鏟子超人」持續挺進　大人小孩全出動

▲熱心民眾自發帶起「鏟子」來到光復協助清淤，形成一幅幅感人的風景。

圖文／鏡週刊

9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水灌進光復鄉，市區街道瞬間淹成泥河宛如災難電影場景，至29日已知有18條寶貴生命被奪去，搶救工作持續進行，倖存的災民則要面對滿目瘡痍的災後家園。

人說，台灣最美的風景是人，在洪水退去後，除了有國軍加強人力投入救災，來自全台灣各地的熱心民眾，更自發帶起「鏟子」等救援工具，來到光復鄉協助艱困的清淤工作，台鐵為此更加開班車，讓想到光復加入救災的民眾和物資可以順利抵達。

超人不一定有披風，這些「鏟子英雄」連日來持續挺進災區，前進災民被淤泥淹掉近半層樓高的家，不分男女老幼，全體總動員，搬出驚人的淤泥和廢棄物，同時清潔人員也緊接著進行消毒工作，維持災區的衛生環境，守護所有人的健康安全，希望讓光復早日恢復昔日風采。

鏟子超人們從全台各地挺進光復，台鐵為此加開班車協助人力、物資疏運。

▲鏟子超人們從全台各地挺進光復，台鐵為此加開班車協助人力、物資疏運。

災區搶救工作馬不停蹄。

▲災區搶救工作馬不停蹄。

眾人從災區民眾的家中清出一車又一車的淤泥。

▲眾人從災區民眾的家中清出一車又一車的淤泥。

不分大人小孩，全體總動員投入救災工作。

▲不分大人小孩，全體總動員投入救災工作。

志工們協助從災民家中清出淤泥。

▲志工們協助從災民家中清出淤泥。

從一片汙泥中被救出的鈔票現金。

▲從一片汙泥中被救出的鈔票現金。

清潔人員視淤泥清除情況進行消毒清潔工作。

▲▼清潔人員在災區進行消毒工作，不讓疫病有機可乘。

清潔人員在災區進行消毒工作，不讓疫病有機可乘。


