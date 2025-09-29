　
宗教大團結！鏟子超人齊聚馬太鞍天主堂　佛教徒、媽祖信徒都來了

信仰佛教、媽祖的鏟子超人在馬太鞍天主堂救災，似乎在聆聽呂德偉神父指揮。（Threads／@tangho.lin 授權提供）

▲信仰佛教、媽祖的鏟子超人在馬太鞍天主堂救災，似乎在聆聽呂德偉神父指揮。（圖／Threads／@tangho.lin 授權提供）

圖文／鏡週刊

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖在強颱樺加沙侵襲下發生潰堤，造成嚴重災情，全台各地民眾紛紛化身「鏟子超人」到災區救災。其中，花蓮光復大馬（馬太鞍）天主堂也遭受創，一名網友拍下佛教徒、媽祖信徒齊聚天主堂內協助復原，跨宗教大團結，令人動容。

Threads網友「tangho.lin」28日分享一張照片，可見照片拍攝於花蓮光復鄉馬太鞍天主堂內，災後滿地泥濘。幾位鏟子超人投入清理工作，他們圍繞在一位白髮長者身旁，似乎正在聆聽他指揮，牆上高掛的十字架莊嚴沉靜，為混亂的場景帶來一份安定感。

原PO發文：「今天主要協助整理馬太鞍部落的天主堂，這樣照片很有意思，中間白頭髮據說是他們的神父，綠色系衣服是法鼓山的志工群，照片右下角志工穿西螺福興宮太平媽祖的衣服，左邊大哥戴的是白沙屯拱天宮的帽子，拍照的我則是披著『勇』字毛巾。」他笑說：「救災不分宗教你我，大家都一起來了，媽祖與佛祖一起來幫天主。」

呂德偉神父（中）這幾日都在教堂中善後。（教友提供）

▲呂德偉神父（中）這幾日都在教堂中善後。（教友提供）

其他網友看了紛紛感動留言：「宗教不分你我，只要是勸人向善、凈化人心，都是好宗教，大家一家親」、「一直以來都是這樣的，每次颱風我家鄉的天主堂跟附近寺廟也會互相送菜交換有無」、「我信仰的宗教，是慈悲、是寬恕、是智慧、是愛、是善，有分別心的都是凡人，佛神天主聖母阿拉耶穌，他們都是好朋友」、「宗教無高低，同心救災殃，天下太平也！讚歎讚嘆」、「『愛』是一切的解答」、「宗教自由，也是台灣特色」。

還有教友說：「好感動！天主教的教堂在原鄉部落極為重要，尤其家園被毀的此刻，心靈需要慰藉。而教堂通常只有神父留守，在神職人員日趨短缺的情況下，偏鄉的神父甚至要主持多個堂區。」「光復鄉有多間教堂，感謝你們聚集在此，天主會看見。為各位祈禱，大家平安」、「感謝天主，宗教無國界，好美的畫面，謝謝各位救災的美女、帥哥們，有你們真好，願天主祝福大家平安喜樂。」

▲光復鄉馬太鞍天主堂本來的樣貌。（圖／翻攝Google Maps）。

▲光復鄉馬太鞍天主堂本來的樣貌。（翻攝Google Maps）

一名教友指出：「謝謝你們！神父今年是他來台灣服務的50週年。真的謝謝大家。」原PO也回覆該名教友：「晚上回飯店時還特地google天主堂本來的樣貌，希望能早日恢復本來的樣子哦！」

事實上，照片中的白髮長者，正是馬太鞍天主堂的本堂、來自法國的呂德偉神父。今年適逢他來台服務50週年，在潰堤災害發生後，一度傳出失聯，所幸最後平安無恙。

呂神父1975年自法國受巴黎外方傳教會派遣來台，先在新竹學習中文，隨後前往花蓮玉里進修國語與台語，甚至走入豐濱部落向阿美族耆老學習族語，逐步融入在地生活。台灣的人情與風景深深打動了他，使他立下終身奉獻的決心。數十年來，他奔走於玉里、豐濱與光復等地，不僅主持宗教服務，也推動教育，協助光復鄉成立多所幼稚園，還親自開車接送學童，被譽為偏鄉教育的重要推手。

