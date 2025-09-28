　
    • 　
>
徐榛蔚勘災擋路！怪手大哥怒嗆「不要在那邊作秀啦」影片曝光

▲▼ 。（圖／翻攝網路）

▲徐榛蔚勘災擋住施工動線，遭司機大哥怒吼。（圖／翻攝網路）

網搜小組／劉維榛報導 

花蓮光復鄉災情進入第6天，許多鏟子超人湧入當地援助，同時縣府的一舉一動也被放大檢視！最近一段花蓮縣長徐榛蔚勘災影片瘋傳，她擋在施工區域，導致怪手無法從卡車下來，氣得司機大哥怒吼，「不要在那邊作秀啦...幹嘛走來走去？」引發網友回應，「當場洗臉」、「好糗」。

外科醫師「Carro Tsai」在臉書粉專分享一段影片，可見縣長徐榛蔚站在施工區域，下秒被怪手司機怒吼，「好了沒有？我們要下怪手啦！不要在那邊作秀啦...幹嘛走來走去？」分秒必爭的當下，必須等大家離開後才能讓施工機具從卡車上下來。

當下場面一度尷尬，徐榛蔚拉著一名人員往旁邊走去，隨後一名穿著黑色背心的人，疑似是幕僚人員則趕緊彎腰向怪手司機道歉來收場。

▲▼ 。（圖／翻攝網路）

▲▼ 。（圖／翻攝網路）

▲司機怒噴，「不要在那邊作秀啦！」。（圖／翻攝網路）

看完影片後，醫師「Carro Tsai」則搖頭直言，「徐榛蔚的作秀，大家都知道，被當場洗臉了，幫QQ！」

影片曝光後，底下網友也紛紛熱議，「當場洗臉」、「大哥快人快語，舒服」、「替台灣人出一口氣」、「真的是不長眼，這種小台的怪手上下板車真的很危險」、「好糗」、「超讚的，終於有人發聲了」、「都沒有看到人家工作嗎」。

09/27 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

花蓮縣長徐榛蔚勘災怪手作秀

