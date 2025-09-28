　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連鎖中醫擴張版圖！前進高雄開分院　免費義診、捐200萬助童

▲▼連鎖中醫診所首度於高雄開設院所。（圖／記者許宥孺攝）

▲連鎖中醫診所首度於高雄開設新院所。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

台中起家的連鎖中醫診所擴張版圖，今（28）日在高雄六合商圈舉辦第16家分院開幕儀式，正式插旗南部。總院長蔡全德宣布，明、後兩天（29、30日）開幕期間除了免費義診外，也將捐贈200萬元，協助學校、慈善單位發展。

「一品堂中醫」於台中沙鹿起家，分院遍佈台中、彰化、南投、雲林、新竹、桃園，成立31年來，今年再度擴張診所據點，首度插旗南台灣，於六合商圈開設高雄第一家分院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一品堂中醫總院長蔡全德。（圖／記者許宥孺攝）

▲一品堂中醫總院長蔡全德。（圖／記者許宥孺攝）

▲南高雄家扶中心主委莊月珠（左）代表接下「一品堂中醫」捐助的善款。。（圖／記者許宥孺攝）

▲南高雄家扶中心主委莊月珠（左）代表接下「一品堂中醫」捐助的善款。（圖／記者許宥孺攝）

今日院所舉辦開幕儀式，邀請地方仕紳見證新里程碑，診所內也提供免費義診與健康諮詢。總院長蔡全德致詞時表示，社會需要的不只是治病的藥方，更需要溫暖的關懷與長遠的支持，為兌現「把醫療化作善行」的承諾，他將捐出超過200萬元，協助12所學校與慈善單位發展。

蔡全德指出，受贈的學校與慈善單位包括高雄市七賢國小、新興區成功里、南高雄家扶中心；台中市大鵬國小、南興國小、國安國小、北勢國小、龍井國小、大甲高中；新竹縣尖石國中及南投良顯堂基金會、彰化縣樂林食物銀行慈善會。他期許每一份善款，都能成為孩子們的希望、家庭的力量，以及社會進步的養分。

▲▼連鎖中醫診所首度於高雄開設院所。（圖／記者許宥孺攝）

▲診所今日開放健康諮詢，明、後兩天（29、30日）免費義診。（圖／記者許宥孺攝）

由於高雄也是另家連鎖中醫集團的大本營，近年甚至往北部擴張版圖，不過總院長蔡全德認為，中醫的利用率還不高，疫情期間的清冠一號讓很多人真正認識中醫，中醫本就能治療各種疾病，所以沒有飽和的問題，反而是可以持續成長，可以守護民眾的健康。

而多數醫療院所面臨護理人力短缺，蔡全德表示，院所非常重視專業，會祭出比較優渥的待遇吸引人才，而且還有出國獎金，因此暫無護理人員告急問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？
快訊／海嘯警報響　花蓮警稱「錯誤傳達訊息」將內部懲處
87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了
亞錦賽冠軍戰！中華隊對日本　先發打線出爐
快訊／災區再傳防空警報聲！　現場往外急撤：快跑起來
徐榛蔚遭當面嗆「不要在那邊作秀啦」　影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天西半部防午後雷陣雨　周六熱帶擾動發展「2地水氣增」

7國大PK！千人共舞嗨翻清水　踩舞嘉年華變身「國際街頭舞台」

徐榛蔚勘災擋路！怪手大哥怒嗆「不要在那邊作秀啦」影片曝光

交通部助救災志工媒合住宿　即起每日6輛大客車免費接駁

物資車抵花蓮...志工竟哭了！他目擊一箱箱堆成山不捨：決定留下來

不只50萬！女CEO賑災花蓮　企業年會再捐2輛復康巴士回饋社會

連鎖中醫擴張版圖！前進高雄開分院　免費義診、捐200萬助童

義煮團「白飯車」前往災區　遭警攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

「花蓮6歲女童」近況曝光　老鼠陪一夜重生！網暖哭：間接救了妹妹

災區志工都是民眾「看不到政府官員」瘦子表哥開酸：講屁話都下去

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

明天西半部防午後雷陣雨　周六熱帶擾動發展「2地水氣增」

7國大PK！千人共舞嗨翻清水　踩舞嘉年華變身「國際街頭舞台」

徐榛蔚勘災擋路！怪手大哥怒嗆「不要在那邊作秀啦」影片曝光

交通部助救災志工媒合住宿　即起每日6輛大客車免費接駁

物資車抵花蓮...志工竟哭了！他目擊一箱箱堆成山不捨：決定留下來

不只50萬！女CEO賑災花蓮　企業年會再捐2輛復康巴士回饋社會

連鎖中醫擴張版圖！前進高雄開分院　免費義診、捐200萬助童

義煮團「白飯車」前往災區　遭警攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

「花蓮6歲女童」近況曝光　老鼠陪一夜重生！網暖哭：間接救了妹妹

災區志工都是民眾「看不到政府官員」瘦子表哥開酸：講屁話都下去

北區國稅局租稅宣導健走　逾2千民眾捐發票同享運動樂活

挑戰韓國人憤怒極限！高市早苗強勢回應領土爭議：不用看韓人臉色

男團Saturday曝花蓮老家災情！　激動告白：台灣人非常有愛

「2025桃園星人秀」參賽激烈　決賽成績揭曉

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」　給出3線索：名字是疊字

初嚐天王山高張力　許賀捷自責牽制出局：真的學到一課

日滑翔傘起飛後「失控撞樹」墜落！乘客重傷　直升機送醫搶救

花蓮寵物禮儀公司助無償善終　志工接力送罹難毛孩最後一程

快訊／災區海嘯警報又大響　花蓮警認了「錯傳訊息」將內部懲處

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

生活熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

可能有雙颱！　最新預測曝

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

救災5天「他抓到1訣竅」輕鬆清泥土！130萬人狂讚

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

賑災基金會：捐款直接撥給災民

遠離河岸！馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」　V形缺口持續下切

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

更多熱門

相關新聞

高雄小港獨居壯男墜樓亡　母相驗哭紅眼

高雄小港獨居壯男墜樓亡　母相驗哭紅眼

高雄市小港區秀水路27日下午發生一起男子死亡案件，陳姓男子（36歲）被發現疑似從5樓墜下身亡，可疑的是有台冷氣也同時墜落，疑點重重。檢察官今（28）日下午進行相驗，死者陳男的媽媽和哥哥到場相驗，媽媽頻頻拭淚，哭紅了眼眶，直說兒子很孝順，哥哥則不發一語，不知道為何會發生這樣的事，雖然難以接受，但初步對死因沒有意見。

柴山英雄洪木生告別式　陳其邁親頒褒揚狀

柴山英雄洪木生告別式　陳其邁親頒褒揚狀

光復災民小腿爛成腐肉　高雄醫師開刀清創

光復災民小腿爛成腐肉　高雄醫師開刀清創

佛祖街土石覆蓋成荒地　1女疑活埋砂石場

佛祖街土石覆蓋成荒地　1女疑活埋砂石場

高雄男酒駕逆向撞死女騎士　裁定羈押

高雄男酒駕逆向撞死女騎士　裁定羈押

關鍵字：

高雄中醫

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

光復災民怒吼：官員只會來打卡

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面