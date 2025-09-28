連鎖中醫擴張版圖！前進高雄開分院　免費義診、捐200萬助童

▲連鎖中醫診所首度於高雄開設新院所。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

台中起家的連鎖中醫診所擴張版圖，今（28）日在高雄六合商圈舉辦第16家分院開幕儀式，正式插旗南部。總院長蔡全德宣布，明、後兩天（29、30日）開幕期間除了免費義診外，也將捐贈200萬元，協助學校、慈善單位發展。

「一品堂中醫」於台中沙鹿起家，分院遍佈台中、彰化、南投、雲林、新竹、桃園，成立31年來，今年再度擴張診所據點，首度插旗南台灣，於六合商圈開設高雄第一家分院。

▲一品堂中醫總院長蔡全德。（圖／記者許宥孺攝）



▲南高雄家扶中心主委莊月珠（左）代表接下「一品堂中醫」捐助的善款。（圖／記者許宥孺攝）

今日院所舉辦開幕儀式，邀請地方仕紳見證新里程碑，診所內也提供免費義診與健康諮詢。總院長蔡全德致詞時表示，社會需要的不只是治病的藥方，更需要溫暖的關懷與長遠的支持，為兌現「把醫療化作善行」的承諾，他將捐出超過200萬元，協助12所學校與慈善單位發展。

蔡全德指出，受贈的學校與慈善單位包括高雄市七賢國小、新興區成功里、南高雄家扶中心；台中市大鵬國小、南興國小、國安國小、北勢國小、龍井國小、大甲高中；新竹縣尖石國中及南投良顯堂基金會、彰化縣樂林食物銀行慈善會。他期許每一份善款，都能成為孩子們的希望、家庭的力量，以及社會進步的養分。

▲診所今日開放健康諮詢，明、後兩天（29、30日）免費義診。（圖／記者許宥孺攝）



由於高雄也是另家連鎖中醫集團的大本營，近年甚至往北部擴張版圖，不過總院長蔡全德認為，中醫的利用率還不高，疫情期間的清冠一號讓很多人真正認識中醫，中醫本就能治療各種疾病，所以沒有飽和的問題，反而是可以持續成長，可以守護民眾的健康。

而多數醫療院所面臨護理人力短缺，蔡全德表示，院所非常重視專業，會祭出比較優渥的待遇吸引人才，而且還有出國獎金，因此暫無護理人員告急問題。