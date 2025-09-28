　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄小港獨居壯男墜樓亡　母相驗哭紅眼：兒子很孝順

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港區秀水路27日下午發生一起男子死亡案件，陳姓男子（36歲）被發現疑似從5樓墜下身亡，可疑的是有台冷氣也同時墜落，疑點重重。檢察官今（28）日下午進行相驗，死者陳男的媽媽和哥哥到場相驗，媽媽頻頻拭淚，哭紅了眼眶，直說兒子很孝順，哥哥則不發一語，不知道為何會發生這樣的事，雖然難以接受，但初步對死因沒有意見。

▲▼小港墜樓 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲小港男子和冷氣墜落死亡案件，死者母親（中）和哥哥（右一）到殯儀館相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼小港墜樓 。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，死者陳男在該處租屋獨居，冷氣就是陳男房間的冷氣，案發時，目擊民眾透露，是先聽到冷氣機墜落的巨響，隨後聽到比較沉悶的響聲，所以應是冷氣先落下人再墜落，警方發現陳男的房間由內上鎖，因此初步研判沒有外力介入。

▲高雄小港發生一起離奇命案 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市警察局小港分局轄區發生一起死亡案件。（圖／地方中心翻攝）

據了解，事件發生在昨天下午3點55分，一名網友於下午4點左右上傳影片，畫面中3名救護人員正在急救一名男子，旁邊還倒著一台冷氣機，員警也在場。該網友貼文時註明「鳳山5F，冷氣落下，砸到人」，但立刻遭留言糾正：「是在小港秀水路，不是鳳山。」貼文者則解釋誤以為同事住鳳山。

附近居民透露，男子疑似自高處墜落，但不清楚死者身份，只知道身型非常「壯碩」，也不明白為何冷氣會一併墜落，讓人霧裡看花。警方則態度低調，僅回應時間與地點，至於死因及是否與冷氣有關，仍待檢方進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

09/27 全台詐欺最新數據

328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

