夫賺3萬！人妻「躺平當家庭主婦」養1兒1狗　網見驚人過往：超羨慕

▲原PO護國神山退休後轉當家庭主婦。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「已躺平的家庭主婦！」一名人妻分享，自己和先生已從「護國神山」下山退休，如今股票被動收入，每月穩拿10多萬元，加上老公重新就業補貼房貸，她則選擇過著全職主婦生活。某次去好友家剪髮，卻被點醒「你這樣沒工作，生活很沒重心」，讓她陷入一場自我質疑。

一名43歲女網友在Dcard表示，過去她和老公都在「護國神山」打拚，雙雙約好存到目標金額後「下山」，如今育有一名10歲女兒，還有一隻毛小孩相伴，但礙於資產不夠多，老公找了一份月薪3萬多元的輕鬆工作，付完房貸、水電瓦斯管理費就沒了。

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原PO進一步透露，其他生活開銷都靠被動收入來支撐生活，包括票債券市值大約2300萬、每月平均股債息約10至11萬，以及借券約1萬元；另還有一筆100萬定存要當作緊急預備金。

話題回到原PO自己，她非常享受當家庭主婦的愜意人生，「閒閒在家每天睡到自然醒、追劇、運動、做家事、接小孩下課、遛狗還有料理三餐」，然而她去好友工作室剪髮時，對方總是語重心長提醒，「這樣生活作息不太正常，不覺得生活完全沒重心嗎？」甚至憂心勸戒原PO年齡越大只會更難找工作，要試著找到有興趣的職務。

聞言，原PO坦言羨慕友人有一份自己感興趣的工作，而自己壓根找不到有興趣的事業，「我承認我只想在家天天耍廢，有錢花就好...直到老死。」因此好奇大家怎麼看待這種退休生活呢？

底下網友熱議，「有這樣的被動收入，妳只要不奢侈不犯法，開心過生活就好，朋友的建議，就當聊天吧」、「2300萬本金+有被動收入10萬，退休不就是為了這一刻嗎？難道要工作到死喔」、「超棒！完全是我夢想中的生活，但這樣的生活應該會退化蠻快的」、「看前面還想說3萬還敢躺平...原來是提早退休，這樣的生活超棒的好嗎？大家工作的目標不就是為了這個嗎」、「我29歲繼承雙北三間房+現金1000多萬，每個月光靠股息就很爽了 ，幹嘛要去當社畜給人糟蹋」。

也有網友分享友人經歷，「朋友45歲退休，她也是被大家一直唸跑去上社區的甜點課應付一下家人，結果學出興趣常做甜點給親友吃，後來越做越有成就感，一開始是接受大家的預訂單，現在莫名其妙在家附近開了一間店，兩、三年了獲利不錯，但先生很不爽，說好的一起退休呢」。