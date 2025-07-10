　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫賺3萬！人妻「躺平當家庭主婦」養1兒1狗　網見驚人過往：超羨慕

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO護國神山退休後轉當家庭主婦。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「已躺平的家庭主婦！」一名人妻分享，自己和先生已從「護國神山」下山退休，如今股票被動收入，每月穩拿10多萬元，加上老公重新就業補貼房貸，她則選擇過著全職主婦生活。某次去好友家剪髮，卻被點醒「你這樣沒工作，生活很沒重心」，讓她陷入一場自我質疑。

一名43歲女網友在Dcard表示，過去她和老公都在「護國神山」打拚，雙雙約好存到目標金額後「下山」，如今育有一名10歲女兒，還有一隻毛小孩相伴，但礙於資產不夠多，老公找了一份月薪3萬多元的輕鬆工作，付完房貸、水電瓦斯管理費就沒了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO進一步透露，其他生活開銷都靠被動收入來支撐生活，包括票債券市值大約2300萬、每月平均股債息約10至11萬，以及借券約1萬元；另還有一筆100萬定存要當作緊急預備金。

話題回到原PO自己，她非常享受當家庭主婦的愜意人生，「閒閒在家每天睡到自然醒、追劇、運動、做家事、接小孩下課、遛狗還有料理三餐」，然而她去好友工作室剪髮時，對方總是語重心長提醒，「這樣生活作息不太正常，不覺得生活完全沒重心嗎？」甚至憂心勸戒原PO年齡越大只會更難找工作，要試著找到有興趣的職務。

聞言，原PO坦言羨慕友人有一份自己感興趣的工作，而自己壓根找不到有興趣的事業，「我承認我只想在家天天耍廢，有錢花就好...直到老死。」因此好奇大家怎麼看待這種退休生活呢？

底下網友熱議，「有這樣的被動收入，妳只要不奢侈不犯法，開心過生活就好，朋友的建議，就當聊天吧」、「2300萬本金+有被動收入10萬，退休不就是為了這一刻嗎？難道要工作到死喔」、「超棒！完全是我夢想中的生活，但這樣的生活應該會退化蠻快的」、「看前面還想說3萬還敢躺平...原來是提早退休，這樣的生活超棒的好嗎？大家工作的目標不就是為了這個嗎」、「我29歲繼承雙北三間房+現金1000多萬，每個月光靠股息就很爽了 ，幹嘛要去當社畜給人糟蹋」。

也有網友分享友人經歷，「朋友45歲退休，她也是被大家一直唸跑去上社區的甜點課應付一下家人，結果學出興趣常做甜點給親友吃，後來越做越有成就感，一開始是接受大家的預訂單，現在莫名其妙在家附近開了一間店，兩、三年了獲利不錯，但先生很不爽，說好的一起退休呢」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／某國中棒球隊國3翻車　8學生教練送醫
鄭麗君還在華府！台美關稅繼續談　有共識推進次輪實體談判
震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有　48年來罕見規
長庚醫泛舟溺斃！遭酸「自找的」　家屬悲痛發聲明
網嗆經濟部光電板未回收！　旭東5聲明打臉：是「走道板」
快訊／艋舺19歲男陳屍竹聯幫據點！主嫌落網　再逮4名未成年
上百民眾受困！　糧食剩7天…大武村長拍片求救
「放行千億撥補台電」引爆藍委怒火　國民黨急澄清：寸步不讓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

70%透光隔熱紙貼上玻璃剩60%　民團實測批：納管打假球

棺材、花籃砸交通部　遊覽車駕駛開戰：持續抗爭

國泰金控主要贊助美國大都會博物館辦公益觀展日　邀近百名孩童感受國際級藝術魅力

你以為金牛很老實？「表面專情、背地撩妹」TOP3星座男

街頭殘殺2姊妹！家暴男喊「我有精神病」　 律師：恐弄巧成拙

曾在日幣0.385飛日！他曝「啥都天價，嚇爛」：一份餐兩個人分

日本超狂避難包有手持廁所！　專家建議5大必備營養品

桃機與底特律締結姊妹機場　未來可望直飛航班

311震後「日本找出保命關鍵」　多震之國全民這樣防災

夫賺3萬！人妻「躺平當家庭主婦」養1兒1狗　網見驚人過往：超羨慕

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

花蓮搜救犬Wilson「往巨石間猛鑽」示意有人　初出任務就建功

70%透光隔熱紙貼上玻璃剩60%　民團實測批：納管打假球

棺材、花籃砸交通部　遊覽車駕駛開戰：持續抗爭

國泰金控主要贊助美國大都會博物館辦公益觀展日　邀近百名孩童感受國際級藝術魅力

你以為金牛很老實？「表面專情、背地撩妹」TOP3星座男

街頭殘殺2姊妹！家暴男喊「我有精神病」　 律師：恐弄巧成拙

曾在日幣0.385飛日！他曝「啥都天價，嚇爛」：一份餐兩個人分

日本超狂避難包有手持廁所！　專家建議5大必備營養品

桃機與底特律締結姊妹機場　未來可望直飛航班

311震後「日本找出保命關鍵」　多震之國全民這樣防災

夫賺3萬！人妻「躺平當家庭主婦」養1兒1狗　網見驚人過往：超羨慕

5歲兒賴床不肯刷牙上學！媽狂揍屁股打到瘀青挨告...無罪原因曝

朱立倫喊增2300億就不擋院版特別條例　行政院：恐需舉債要審慎考量

認識半個月「感覺她還不錯」　桃園男交出1物慘賠53.8萬元

家暴殺妻美女主播揭「受暴為何不走」！曝真實困境：連我都不知怎麼辦

黃鐙輝放棄台積電工程師闖蕩演藝圈！　後悔「不知賺那麼多」真實心聲曝

70%透光隔熱紙貼上玻璃剩60%　民團實測批：納管打假球

陸屁孩上男同志App釣魚　約出後圍毆羞辱：你是不是1？

視導M1A2T實彈射擊　賴清德：未來搭配無人機落實戰略目標

快訊／去台東比賽！嘉義某國中棒球隊國3翻車　8學生教練送醫

川普關稅第二波來襲　台灣仍未被點名是好事？！

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

生活熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

劇烈豪雨連炸南台！氣象署曝雨最猛時刻

快訊／暴雨炸裂！　1地區「國家警報」響

佳冬光電場「光電板」早移除？　經濟部照片被抓包嘲諷

「分科測驗報錯科」無法補救　大考中心：報名時考生須簽名確認

大豪雨轟炸！　5縣市多地區今停班課

丹娜絲陰魂不散！　「1舉動」害中南部雨炸到紫爆

建臺高中分科測驗集體報錯科　教育部：考量公平性不能更動

快訊／大雷雨轟屏東台東！　14縣市警戒、3區炸大豪雨

1張圖看「為何丹娜絲重創台南」　粉專：能不慘重嗎

年收90萬！消防員月休20天嘆如「慢性自殺」想轉職

更多熱門

相關新聞

台積電送5.62億大禮！　張忠謀94歲生日迎股息入帳

台積電送5.62億大禮！　張忠謀94歲生日迎股息入帳

「護國神山」台積電（2330）今（10）日發放去年第4季現金股利，每股配4.5億元，為市場注入1166.97億元現金，由於正值台積電創辦人張忠謀94歲生日，市場依張忠謀退休前揭露對台積電持股估算，今天的壽星張忠謀將接到5.62億元大禮。

川普關稅名單未見台灣！台股平盤震盪　台積電漲10元至1100

川普關稅名單未見台灣！台股平盤震盪　台積電漲10元至1100

王品44歲營運長李威進退休　7／31生效

王品44歲營運長李威進退休　7／31生效

王思佳老公遭爆料「在購物時起爭執」

王思佳老公遭爆料「在購物時起爭執」

對美關稅延長賽、台積電法說待開獎　法人：台股2萬2區間盤整

對美關稅延長賽、台積電法說待開獎　法人：台股2萬2區間盤整

關鍵字：

護國神山台積電被動收入退休家庭主婦躺平老公

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

全台最大「貴族世家」分店今開幕

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

台灣首款油電動力125機車開賣

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

游泳教練太帥！媽媽們搶送小孩上課

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

「千年一遇美少女」橋本環奈被爆要結婚了

更多

最夯影音

更多

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面