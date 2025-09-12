蘇花路廊再迎車潮！教師節連假尖峰時段曝　行車攻略一次看

▲蘇花路廊教師節連假行車攻略。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

今年教師節連續假期自9月27日至9月29日共3日，公路局東區養護工程分局預估蘇花路廊將湧入車潮，預測假期首日(9/27）蘇花路廊南下旅次全日交通量約有12,000輛次/日，當日首波車潮將於清晨6時起湧現，尖峰時段最高車流量將達860輛/小時以上，車多時段平均車流量約800~850輛/小時，車潮預計將持續至上午10時以後緩解。

東區養護工程分局也指出，假期後期（9/29）以北返車流為主，第3日(9/29)北上旅次全日交通量約有10,400輛次/日，車潮預估於上午11時起湧現，車潮預計將持續至下午2時以後緩解。

蘇花路廊(蘇澳至崇德)主要以台9線作為車輛疏導路線，請往返花蓮~蘇澳之長途旅次用路人行駛蘇花改台9線，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德路段於尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩(緊急空間)；另因應本次連假匯入蘇花路廊之車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，紓解尖峰時段之車流，教師節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德路段)，開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、9月27日：5至17時（雙向）。

二、9月28日：7至11時（雙向）。

三、9月29日：12至18時（雙向）。

另教師節連續假期適逢宜蘭地區辦理2025蘭陽媽祖文化節活動期間，活動日期及地區為9月26日頭城鎮及礁溪鄉、9月27日宜蘭市及羅東鎮、9月28日冬山鄉及蘇澳鎮，活動路線詳情請上【2025蘭陽媽祖文化節】臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/bYY0NM ）查詢；工程分局將加強活動周邊省道路況監控，請用路人提早規劃行程，避開活動路段。

公路局提請用路人，連假期間出發前請做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另山區道路易受雨量、地震影響之零星落石風險，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌（CMS）顯示內容，於蘇花路廊隧道內可收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，用路人也可下載本局「幸福公路」App，透過行動裝置即時接收最新省道路況。

