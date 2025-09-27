　
地方 地方焦點

桃園文昌宮「旗袍日」登場　市府振興商圈期舊城現新風貌

▲桃園文昌宮「旗袍日」登場

▲「穿越時光的旗袍日、桃園老街美好生活節」於桃園區文昌宮廣場舉行。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局為振興老城區商圈，27日於桃園區文昌宮廣場舉辦「穿越時光的旗袍日、桃園老街美好生活節」，結合旗袍走秀、古箏演奏、特色市集與 DIY 體驗，為舊城區注入新活力。經發局局長張誠表示，該局持續陪伴商圈升級，推動資源串聯，帶動地方繁榮。

▲桃園文昌宮「旗袍日」登場

主辦「穿越時光的旗袍日、桃園老街美好生活節」活動的桃園市莊敬商圈發展協會梁淑貞理事長表示，這是文昌宮廟埕、首次舉辦旗袍主題大型活動，希望藉由旗袍與文化的結合，帶動商圈經濟，也讓更多人認識桃園舊城的美好，同時透過商圈、學校、新住民及公益團體的合作，這場活動將成為桃園獨具特色的品牌節慶。」

▲桃園文昌宮「旗袍日」登場

▲桃園文昌宮「旗袍日」登場。（圖／市府提供）

今日活動由開南大學形象管理系學生、桃園市越配權益促進會及桃園市世界旗袍獅子會表共同走秀揭開序幕，搭配薇馨古箏樂團的現場演奏，展現傳統服飾的典雅風韻。會場同時規劃公益、親子DIY體驗與環保宣導，現場人潮川流不息，不少遊客換上旗袍打卡拍照，讓老城區瞬間化身時光走廊。

包括：桃園商圈聯合總會長張永隆、市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、張碩芳等人士出席活動。

09/26 全台詐欺最新數據

462 3 5965 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鏟子超人赴花蓮才知「爸爸也來救災」！父子災區巧遇　全場讚爆
不付孝親費！老母「以房養老」　子女錯愕：繼承權恐飛了
快訊／連假第一天！男登長壽山猝倒　26人接力搶救仍不治
新竹排隊建案「33戶轉手全賺」　1戶獲利4千萬
一吃就上癮！他愛上1美食「全世界只有台南吃得到」　網讚：懂吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

拜文昌帝君流程、供品、禁忌一次看！

拜文昌帝君流程、供品、禁忌一次看！

人一生中會遇到許多大大小小的考試，三天一小考、五天一大考，像是考駕照、考證照都需要考，這篇帶大家搞清楚桃園如何拜文昌帝君與流程！

桃園文昌宮旗袍日振興商圈桃園市莊敬商圈

