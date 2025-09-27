桃園文昌宮「旗袍日」登場　市府振興商圈期舊城現新風貌

▲「穿越時光的旗袍日、桃園老街美好生活節」於桃園區文昌宮廣場舉行。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局為振興老城區商圈，27日於桃園區文昌宮廣場舉辦「穿越時光的旗袍日、桃園老街美好生活節」，結合旗袍走秀、古箏演奏、特色市集與 DIY 體驗，為舊城區注入新活力。經發局局長張誠表示，該局持續陪伴商圈升級，推動資源串聯，帶動地方繁榮。

主辦「穿越時光的旗袍日、桃園老街美好生活節」活動的桃園市莊敬商圈發展協會梁淑貞理事長表示，這是文昌宮廟埕、首次舉辦旗袍主題大型活動，希望藉由旗袍與文化的結合，帶動商圈經濟，也讓更多人認識桃園舊城的美好，同時透過商圈、學校、新住民及公益團體的合作，這場活動將成為桃園獨具特色的品牌節慶。」

▲桃園文昌宮「旗袍日」登場。（圖／市府提供）

今日活動由開南大學形象管理系學生、桃園市越配權益促進會及桃園市世界旗袍獅子會表共同走秀揭開序幕，搭配薇馨古箏樂團的現場演奏，展現傳統服飾的典雅風韻。會場同時規劃公益、親子DIY體驗與環保宣導，現場人潮川流不息，不少遊客換上旗袍打卡拍照，讓老城區瞬間化身時光走廊。

包括：桃園商圈聯合總會長張永隆、市議員黃婉如、林政賢、陳美梅、張碩芳等人士出席活動。