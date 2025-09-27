　
國際

青瓦臺才公開2天！二手平台驚見「李在明中秋禮盒」　轉賣價曝光

青瓦臺才公開2天！二手平台驚見「李在明中秋禮盒」　轉賣價曝光

▲ 南韓二手交易平台出現李在明中秋禮盒。（圖／翻攝自Danggeun）

 

圖文／CTWANT

南韓總統李在明的中秋節禮物近日出現在二手交易平台，引發關注。僅在禮物公開2天後的25日下午，二手交易平台「當根」（Danggeun）出現一則標題為「出售李在明總統中秋禮物」的貼文。賣家表示，禮盒內含八道地方特產及2只特製手錶，「單是手錶就已經物超所值」，並將價格標為35萬韓元，目前商品狀態顯示為「預約中」。

南韓YTN新聞報導，李在明的中秋節禮物於23日由總統室公開，主要送給國家與社會發展做出貢獻的各界人士、保國英雄、災害或事故的受害家屬，以及需要社會關懷的群體。李在明今年也特別將禮物送給產業災害受害者家屬，以延續政府在政策層面上消除產業災害的努力。

報導指出，今年的禮物組合包括特製總統手錶、國產米以及象徵三大海域的地方水產品。其中，象徵西海的有芥花蝦（仁川、京畿）、海苔（忠南洪城）、天日鹽（全北高敞）；象徵南海的有海苔（全南完州）、海菜（濟州）、海帶（釜山、蔚山、慶南）；象徵東海的則有乾魷魚（慶北浦項）、石海帶（江原三陟）等。

禮物公開後迅速引起民眾討論，部分人將其放上二手平台交易，引發社群熱議。專家提醒，官方禮品雖具有紀念與象徵意義，但在二手市場流通時仍可能引發爭議與社會討論。

