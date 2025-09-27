　
    • 　
>
90歲阿公每天帶鏟子去救災！等車背影照曝　網感動：人間菩薩

▲▼ 。（圖／）

▲高齡90歲的阿公每天帶著鏟子，獨自一人搭火車去災區救災。（圖／翻攝自臉書，今日花蓮）

圖文／CTWANT

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午發生溢流造成嚴重災情，大量泥水沖入光復鄉，大水退去後留下滿地厚厚的淤泥，全台各地熱心民眾紛紛前往災區支援，化身「鏟子超人」、「雨鞋超人」幫忙救災。臉書粉專「今日花蓮」昨（26）日分享一張照片，透露一位高齡90歲的阿公每天帶著工具獨自搭火車去災區支援，背影感動15萬人。

「巨人的背影！」臉書粉專「今日花蓮」昨天分享照片，只見阿公身穿淺藍色上衣及黑色長褲，身旁放著鏟子等工具，獨自在火車站的候車大廳等待，準備前往災區支援。粉專透露，該位阿公已經高齡90歲，最近每天都會搭火車到災區幫忙，直呼是「巨人的背影」。

畫面迅速引發熱議，吸引超過15萬名網友按讚。不少人感動直呼「阿公給我們做了最好的身教！這身教比任何言語都震撼。鐵路局應該讓阿公免費搭乘，以表支持」、「福報！老人家有能力奉獻，子孫有福」、「阿公好棒好有愛，阿公注意自身安全也不要太累了多休息，祝你身體健康吃佰二萬事如意」、「不只是巨人背影，是人間菩薩」。

09/26 全台詐欺最新數據

快訊／徐榛蔚在這裡！花蓮縣府解答了
回家再看一下「抱神明桌亡」　媽媽遺體終尋獲...2女兒淚謝
陽明交大教授被沖走　妻：他喊1聲「啊」就不見了
休假中「郵政超人」主動支援！22輛大貨車狂奔花蓮
獨／母子4人「只剩一顆頭」救出　超人大學生本尊曝光
獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

周刊王

