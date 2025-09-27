　
政治

「鏟子超人」湧花蓮賑災　賴清德：衷心感謝大家的團結

▲▼ 因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，總統賴清德今（25）日由國防部長顧立雄陪同前往光復淨水廠關心搶修復原進度暨復水情形。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成極大災情，總統賴清德25日由國防部長顧立雄陪同前往光復淨水廠關心搶修復原進度暨復水情形。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，總統賴清德今（27日）在臉書表示，災後首要任務是清理家園、確保環境安全，讓生活秩序逐步恢復。這幾天也看到許多熱心的「鏟子超人」投入災區協助，衷心感謝大家的團結，也請務必注意安全。

▲▼鏟子超人注意自我防護。（圖／疾管署提供）

▲疾管署提醒「鏟子超人」要注意自我防護。（圖／疾管署提供）

前進協調指揮所今（27日）宣布，移往旅宿安置的支持協助方案，住宿期限到114年10月底前適用，每人每日最高2000元補助，原則7日，必要可再延7日。總協調官、經濟部次長賴建信表示，這是短期因應方案，後續中央還會推出中長期協助災民的措施。

賴清德今天也在臉書宣布推出旅宿安置的方案。他表示，前幾天到花蓮的馬太鞍教會時，看到許多長者、小朋友，因為家園滿是泥濘，而睡在教堂椅上，讓他十分不捨，「我也承諾，災民短期住旅宿的住宿需求，政府一定要全力協助」。

賴清德強調，災後首要任務是清理家園、確保環境安全，讓生活秩序逐步恢復。這幾天也看到許多熱心的「鏟子超人」投入災區協助，衷心感謝大家的團結，也請務必注意安全，「中央一定會全力支持花蓮，確保災民生活一步步回歸正軌。光復加油！花蓮加油！」

09/26 全台詐欺最新數據

獨／軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」

相關新聞

超人大學生曝光！勇渡「內陸海嘯」救出4母子

超人大學生曝光！勇渡「內陸海嘯」救出4母子

花蓮光復鄉因堰塞湖外溢，近乎「滅村」，當時敦厚路上大水淹一層樓高，而英勇在惡水中搶救出母子4人的年輕人，其實還只是一位大學生。他謙虛原本不願受訪，在記者的追問下，才透露這段與天搶命的經過。

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

「鏟子超人」赴花蓮注意3裝備防傳染病

「鏟子超人」赴花蓮注意3裝備防傳染病

網路惡意造謠賴清德勘災實況　郭雅慧闢謠：良善互助不該被影響

網路惡意造謠賴清德勘災實況　郭雅慧闢謠：良善互助不該被影響

「郵政超人」假日支援賑災物資運送　22輛大貨車狂奔花蓮

「郵政超人」假日支援賑災物資運送　22輛大貨車狂奔花蓮

鏟子超人花蓮賴清德社會靭性

