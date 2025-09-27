「鏟子超人」湧花蓮賑災　賴清德：衷心感謝大家的團結

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成極大災情，總統賴清德25日由國防部長顧立雄陪同前往光復淨水廠關心搶修復原進度暨復水情形。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，總統賴清德今（27日）在臉書表示，災後首要任務是清理家園、確保環境安全，讓生活秩序逐步恢復。這幾天也看到許多熱心的「鏟子超人」投入災區協助，衷心感謝大家的團結，也請務必注意安全。

▲疾管署提醒「鏟子超人」要注意自我防護。（圖／疾管署提供）

前進協調指揮所今（27日）宣布，移往旅宿安置的支持協助方案，住宿期限到114年10月底前適用，每人每日最高2000元補助，原則7日，必要可再延7日。總協調官、經濟部次長賴建信表示，這是短期因應方案，後續中央還會推出中長期協助災民的措施。

賴清德今天也在臉書宣布推出旅宿安置的方案。他表示，前幾天到花蓮的馬太鞍教會時，看到許多長者、小朋友，因為家園滿是泥濘，而睡在教堂椅上，讓他十分不捨，「我也承諾，災民短期住旅宿的住宿需求，政府一定要全力協助」。

賴清德強調，災後首要任務是清理家園、確保環境安全，讓生活秩序逐步恢復。這幾天也看到許多熱心的「鏟子超人」投入災區協助，衷心感謝大家的團結，也請務必注意安全，「中央一定會全力支持花蓮，確保災民生活一步步回歸正軌。光復加油！花蓮加油！」