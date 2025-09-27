等了兩百多天！貴婦一早排隊新光搶買iPhone 17　嗨喊：消費無上限

▲消費者搶買iPhone 17，蘋果專賣店專櫃外大排長龍。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中新光三越今天復業，開館前一小時，大門口就出現排隊人潮。一名從事保險金融業的林小姐難掩興奮之情地說，「等了226天，終於等到新光三越復業，今天專程來買iPhone 17，卡也準備好了，今天消費無上限！」

台中新光三越今天上午10點30分準時開館，民眾瞬間擠滿一樓化妝品專區，櫃哥、櫃姐們也開心地招呼久違的消費者們。林小姐透露，自己以往一周有三天都會來逛新光三越，新光停業之後，內心也很失落，今天特地一早來排隊，除了買最新上市的iPhone 17，還要採買家電等用品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林小姐開心地喊，終於等到新光復業，今天除了買手機外，還要添購家電，高喊消費無上限。（圖／記者游瓊華攝）



除了林小姐，今天不少果粉就是衝著最新款iPhone 17而來，開館沒幾分鐘，蘋果專賣店外就大排長龍，粗估有100多人排隊。

因應重新開幕，新光三越台中店也推出感謝回饋，開幕首日skm pay消費滿8.8萬元可獲市價4990元的正負零電池式無線吸塵器；滿50萬可兌換11吋iPad Air，之後還有Dyson Supersonic吹風機、Apple Watch等。於11、12樓消費滿5,000元，送2000點skm points；消費滿1萬元送4000點skm points。