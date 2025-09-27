教師節連假國旅訂房率5成5　中秋平均僅4成低於前年

▲教師節連假平均訂房率55%，中秋節連假平均訂房率僅40.14%。（示意圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

教師節、中秋節連假將至，交通部觀光署截至9月19日統計，教師節連假（9月27日至9月29日）平均訂房率55%，前2日平均訂房率以宜蘭縣最高；中秋節（10月4日至10月6日）平均訂房率僅40.14%，低於前年47.69%，前2日以新北市57.69%最高。

根據觀光署統計，教師節連假平均訂房率55%，前2日平均訂房率以宜蘭縣69.90%、苗栗縣67.23%、嘉義市64.86%最高，另外，基隆市、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、台東縣及金門縣等7個縣市訂房率也高於平均。若以單日來看，連假首日南投縣訂房率達78.29%最高，宜蘭縣也有78.13%、嘉義市73.73%。

而今年中秋節平均訂房率僅40.14%，低於前年47.69%，前2日訂房率以新北市57.69%、苗栗縣56.73%、金門縣51.48%最高，另有基隆市、台北市、南投縣、嘉義市、高雄市、宜蘭縣及連江縣等7個縣市訂房率也高於平均。若以單日來看，連假首日苗栗縣64.94%最高，其次為新北市58.87%、金門縣也有56.99%。

觀光署指出，訂房率較高的地區，可能與當地正在舉辦節慶或季節性活動有關，盤點連假期間較大型活動，包括台灣自行車旅遊節、基隆潮藝術、福隆國際沙雕藝術季、南投星空季、日月潭國際萬人泳渡、日月潭花火音樂嘉年華、台南一見雙雕藝術季、台東夜探三仙台、澎湖四季旅遊、馬祖海上看東引及金門中秋博狀元餅等，帶動旅客訂房意願。