Xiaomi 15T Pro開箱！徠卡三鏡頭「拍照極美」2萬價位規格有誠意

記者蘇晟彥／台北報導

小米 26日在台灣正式發表Xiaomi 15T Series系列，本次與徠卡聯合研發的專業三鏡頭系統，其中 Xiaomi 15T Pro 為 T 系列首次導入 5x 潛望式長焦鏡頭，涵蓋 15mm 至 230mm 全焦段。本次《ETtoday新聞雲》也收到品牌邀請，開箱15T Pro，來帶大家看看這次新發表的特色看點！

▼Xiaomi 15T Series系列正式發表，本次開箱15T Pro。（圖／記者蘇晟彥攝，下同）

▼ Xiaomi 15T Pro首次導入 5x 潛望式長焦鏡頭，再配上徠卡街拍模式的調色，照片呈現上頗令人驚艷。



Xiaomi 15T Pro在規格部分，可以參考下方規格表，Xiaomi 15T Pro有誠意地給了聯發科技天璣9400+處理器、 徠卡三鏡頭及首次搭載的 5x 潛望式長焦、超廣角鏡頭，影片也支援最高到4K 30fps / 60fps / 120fps 及8K 30fps 影片錄製。在螢幕尺寸部分，則給到6.83 吋大螢幕、峰值亮度達 3200 nits，機身採用高強度鋁合金框架與康寧 Gorilla Glass 7i 防護玻璃，耐刮性提升 100%，並支援 IP68 防塵防水，大家最在乎的電量也給到5500mAh 大電量電池，同時提供90W HyperCharge 極速快充與 50W 無線快充。

必須說，在第一拍拿到的時候，外觀就是中規中矩的手機外型，機身共有黑色、灰色與摩卡金三種顏色可以選擇，這次拿到的是灰色，實機看到會有一點金屬銀的感覺，隨著光線顏色在視覺上會有深淺改變，四邊採用圓滑設計，握的時候不會卡到，但值得一提的是，這次在鏡頭方面誠意給滿，但不會像是現在主打鏡頭的機種「相機突出」

▼Xiaomi 15T Pro相機鏡頭收得滿裡面，不會有相機大突出的問題。



說到鏡頭，這幾年Xiaomi都與徠卡合作，這次在15T Pro上，配備 5000 萬畫素徠卡 Summilux 主鏡頭，搭配全新 5x 潛望式長焦與超廣角鏡頭，涵蓋 15mm 至 230mm 全焦段，並支援 5 倍光學變焦與 10 倍光學級變焦。在預設相機模式中設定好0.6x、1x、2x 及 5x的焦段，實際拍攝在淺草寺拍攝商店街的人潮（下方三張照片；分別是1x、2x、5x），可以看到景物細節都保持得滿清晰，尤其在5x壓縮空間下，可以拍出人群很密集的景象，再加上可以輕鬆在相機中調整曝光，能照片的質感更加提升。

此外，這次支援的「徠卡街拍模式」算是實測下來非常有感的部分，相較於一般手機，已經將色彩、影像風格設定好，拍出來的成品色彩會有比較多灰色調的顏色，讓整體照片偏向「寫實感」，除了原本設定好的模式外，也有因應各種不同場合使用的灰階、黑白、鮮豔等等，可以依照當下環境進行判斷。

15T Pro最高也支援到230mm焦段（100x），以下圖為例，拍攝箱根大涌谷的景象，可以看到在100x成像上，也可以把物體的外觀生成算出來，雖然並沒有「太真實」的感覺、實際拉到演唱會拍攝也會有些困難，但在某些場合上也能派上用場。

此次小米與 Google 再度攜手合作，提供原生作業系統層級的支援與裝置相容性，使服務能順利整合至 Google 錢包。iPASS 一卡通負責管理面向使用者的服務與交易流程；恩智浦則透過嵌入式安全元件（eSE）、NFC 連接能力，以及其 MIFARE® 2GO 雲端服務，提供安全憑證管理的核心技術，三方攜手共同實現在Xiaomi 15T Series 支援將 iPASS一卡通儲值卡加入 Google 錢包。透過此整合，用戶不僅可輕鬆完成日常支付，免去攜帶實體卡片的不便，享受更加智慧、流暢且便利的行動支付體驗。

▼徠卡街拍模式。



▼徠卡街拍模式有許多預設的選項可以挑選。



簡單聊一下這次使用心得，整體來說作為一支開價2萬的手機，Xiaomi 15T Pro確實在各方面誠意都給滿，天璣9400、徠卡三鏡頭、螢幕尺寸6.83吋等，但必須坦白說，這支手機在台灣上市的時間顯得微尷尬，不管是自家中國版的17規格已經開出來，又或著是各家旗艦機大戰已經快要揭開，確實會有一種「如果忍一下，再幾個月就直上旗艦機」的感覺。

但在實測時，對於徠卡三鏡頭拍出來的照片成品是滿滿意的，調色非常的好看，照片也足夠清晰，非常適合旅拍、記錄生活。Xiaomi 15T Pro 提供黑色、灰色與摩卡金三種顏色選擇，12GB + 1TB 定價新台幣 $19,999 元，12GB + 512GB 定價新台幣 $17,999 元。