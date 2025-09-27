　
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Xiaomi 15T Pro開箱！徠卡三鏡頭「拍照極美」2萬價位規格有誠意

記者蘇晟彥／台北報導

小米 26日在台灣正式發表Xiaomi 15T Series系列，本次與徠卡聯合研發的專業三鏡頭系統，其中 Xiaomi 15T Pro 為 T 系列首次導入 5x 潛望式長焦鏡頭，涵蓋 15mm 至 230mm 全焦段。本次《ETtoday新聞雲》也收到品牌邀請，開箱15T Pro，來帶大家看看這次新發表的特色看點！

▼Xiaomi 15T Series系列正式發表，本次開箱15T Pro。（圖／記者蘇晟彥攝，下同）

▲▼ Xiaomi 15T Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼ Xiaomi 15T Pro首次導入 5x 潛望式長焦鏡頭，再配上徠卡街拍模式的調色，照片呈現上頗令人驚艷。

▲▼ Xiaomi 15T Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Xiaomi 15T Pro在規格部分，可以參考下方規格表，Xiaomi 15T Pro有誠意地給了聯發科技天璣9400+處理器、 徠卡三鏡頭及首次搭載的 5x 潛望式長焦、超廣角鏡頭，影片也支援最高到4K 30fps / 60fps / 120fps 及8K 30fps 影片錄製。在螢幕尺寸部分，則給到6.83 吋大螢幕、峰值亮度達 3200 nits，機身採用高強度鋁合金框架與康寧 Gorilla Glass 7i 防護玻璃，耐刮性提升 100%，並支援 IP68 防塵防水，大家最在乎的電量也給到5500mAh 大電量電池，同時提供90W HyperCharge 極速快充與 50W 無線快充。

必須說，在第一拍拿到的時候，外觀就是中規中矩的手機外型，機身共有黑色、灰色與摩卡金三種顏色可以選擇，這次拿到的是灰色，實機看到會有一點金屬銀的感覺，隨著光線顏色在視覺上會有深淺改變，四邊採用圓滑設計，握的時候不會卡到，但值得一提的是，這次在鏡頭方面誠意給滿，但不會像是現在主打鏡頭的機種「相機突出」

▼Xiaomi 15T Pro相機鏡頭收得滿裡面，不會有相機大突出的問題。

▲▼ Xiaomi 15T Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

說到鏡頭，這幾年Xiaomi都與徠卡合作，這次在15T Pro上，配備 5000 萬畫素徠卡 Summilux 主鏡頭，搭配全新 5x 潛望式長焦與超廣角鏡頭，涵蓋 15mm 至 230mm 全焦段，並支援 5 倍光學變焦與 10 倍光學級變焦。在預設相機模式中設定好0.6x、1x、2x 及 5x的焦段，實際拍攝在淺草寺拍攝商店街的人潮（下方三張照片；分別是1x、2x、5x），可以看到景物細節都保持得滿清晰，尤其在5x壓縮空間下，可以拍出人群很密集的景象，再加上可以輕鬆在相機中調整曝光，能照片的質感更加提升。

此外，這次支援的「徠卡街拍模式」算是實測下來非常有感的部分，相較於一般手機，已經將色彩、影像風格設定好，拍出來的成品色彩會有比較多灰色調的顏色，讓整體照片偏向「寫實感」，除了原本設定好的模式外，也有因應各種不同場合使用的灰階、黑白、鮮豔等等，可以依照當下環境進行判斷。

15T Pro最高也支援到230mm焦段（100x），以下圖為例，拍攝箱根大涌谷的景象，可以看到在100x成像上，也可以把物體的外觀生成算出來，雖然並沒有「太真實」的感覺、實際拉到演唱會拍攝也會有些困難，但在某些場合上也能派上用場。

此次小米與 Google 再度攜手合作，提供原生作業系統層級的支援與裝置相容性，使服務能順利整合至 Google 錢包。iPASS 一卡通負責管理面向使用者的服務與交易流程；恩智浦則透過嵌入式安全元件（eSE）、NFC 連接能力，以及其 MIFARE® 2GO 雲端服務，提供安全憑證管理的核心技術，三方攜手共同實現在Xiaomi 15T Series 支援將 iPASS一卡通儲值卡加入 Google 錢包。透過此整合，用戶不僅可輕鬆完成日常支付，免去攜帶實體卡片的不便，享受更加智慧、流暢且便利的行動支付體驗。

▲▼ Xiao mi 15T Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ Xiao mi 15T Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ Xiao mi 15T Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼徠卡街拍模式。

▲▼ Xiao mi 15T Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼徠卡街拍模式有許多預設的選項可以挑選。

▲▼ Xiao mi 15T Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Xiao mi 15T Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

簡單聊一下這次使用心得，整體來說作為一支開價2萬的手機，Xiaomi 15T Pro確實在各方面誠意都給滿，天璣9400、徠卡三鏡頭、螢幕尺寸6.83吋等，但必須坦白說，這支手機在台灣上市的時間顯得微尷尬，不管是自家中國版的17規格已經開出來，又或著是各家旗艦機大戰已經快要揭開，確實會有一種「如果忍一下，再幾個月就直上旗艦機」的感覺。

但在實測時，對於徠卡三鏡頭拍出來的照片成品是滿滿意的，調色非常的好看，照片也足夠清晰，非常適合旅拍、記錄生活。Xiaomi 15T Pro 提供黑色、灰色與摩卡金三種顏色選擇，12GB + 1TB 定價新台幣 $19,999 元，12GB + 512GB 定價新台幣 $17,999 元。

項目 規格細節
型號 Xiaomi 15T Pro
顏色 黑色、灰色、摩卡金
處理器 MediaTek Dimensity 9400+ 旗艦處理器 (3nm 工藝製程)
CPU: 最高主頻達 3.73 GHz
GPU: Immortalis-G925 MC12
NPU: NPU 890
支援小米無網通訊
搭載 Xiaomi HyperOS
儲存空間與記憶體 12GB + 512 GB12GB + 1TB
LPDDR5X 記憶體
UFS 4.1 儲存介面
尺寸與重量 尺寸：162.7mm x 77.9mm x 7.96mm
重量：210g
IP68 防塵防水等級
螢幕 6.83 吋 144Hz 護眼螢幕 (AMOLED)
保護玻璃: Corning® Gorilla® Glass 7i
峰值亮度: 3200 nits
解析度: 2772 x 1280 (447 ppi)
觸控採樣率: 最高 480Hz
特色: DCI-P3 廣色域、DC 調光、支援 HDR10+、Dolby Vision®
認證: TÜV 萊因低藍光/零頻閃/節律友善認證
主鏡頭 Leica VARIO-SUMMILUX 徠卡三鏡頭
  • 徠卡 23mm 主鏡頭: 50MP、ƒ 1.62、OIS、光影獵人 900 感光元件
  • 徠卡 115mm 潛望長焦鏡頭: 50MP、ƒ 3.0、OIS
  • 徠卡 15mm 超廣角鏡頭: 12MP、ƒ 2.2、120° FOV
攝影平台: Xiaomi AISP 2.0 計算攝影平台
特色: 徠卡街拍模式、大師人像、AI 創意助理
影片錄製 全焦段支援 HDR10+ 影片錄製，支援 LUT 色彩描述
8K 30fps 影片錄製
4K 30fps / 60fps / 120fps 影片錄製
前鏡頭 32MP、ƒ 2.2 光圈、90° FOV、21mm 等效焦距
電池與續航 5500mAh (typ) 大電池
90W HyperCharge 極速快充
50W HyperCharge 無線快充
冷卻系統 小米 3D 環形冷泵散熱系統
網路與連線 最高支援 Wi-Fi 7 連接
雙 SIM 卡 (Nano+Nano)(Nano+eSIM)(eSIM+eSIM)
支援 NFC
藍牙 6.0、雙藍牙連接
(支援多種 5G SA/NSA 和 LTE 頻段)
音訊 立體聲雙揚聲器
三麥克風陣列
支援 Dolby Atmos®
Hi-Res 與 Hi-Res Audio Wireless 認證
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

雷軍2025年度演講 揭小米3nm芯片夢！一次投片就成功

雷軍2025年度演講 揭小米3nm芯片夢！一次投片就成功

小米創辦人、董事長兼CEO雷軍昨（25）日晚間在北京國家會議中心舉行第六次年度演講，主題為《改變》。他表示，小米成立十五年來，在汽車與晶片領域接連實現重大突破，其中，自研的玄戒O1晶片採用最先進的3奈米製程，並在首次投片便成功，象徵小米正式跨入高端芯片（晶片，下同）行列，小米也成為大陸首家發佈3奈米旗艦晶片的公司。

雷軍曝「造芯造車」押上10年家底：同時供養兩個孩子壓力巨大

雷軍曝「造芯造車」押上10年家底：同時供養兩個孩子壓力巨大

iPhone相機島+螢幕=小米17系列？　陸網諷：抄作業很在行

iPhone相機島+螢幕=小米17系列？　陸網諷：抄作業很在行

小米宣布空調10年免費包修　遭酸：先把車修好

小米宣布空調10年免費包修　遭酸：先把車修好

小米召回11萬輛SU7　自駕恐增加碰撞風險

小米召回11萬輛SU7　自駕恐增加碰撞風險

小米

