3C家電 3C焦點

Meta「青少年帳號」再度擴展！Faecbook、Messenger即日起實施

記者蘇晟彥／綜合報導

Meta 在去年於Instagram上推出「青少年帳號」，守護青少年網路環境後，26日宣布將擴及到 Facebook 與 Messenger，預計在全球將有數億名青少年受到青少年帳號的保護。

▲▼ 青少年帳號 。（圖／Meta提供）

Meta 去年在Instgram上實施「青少年帳號」，把13-17歲的帳號註冊為「青少年帳號」，自動開啟「安全保護措施」，未來家長可以透過小孩使用時間，當使用60分鐘以上就會自動收到關閉應用程式的提醒，也包含自動開啟保護措施，包含與陌生人的交流限制、過濾不適當的社群內容等。

對此，Meta解釋，青少年帳號的誕生，旨在與家長共同面對青少年網路使用問題，針對孩子們的數位互動模式與瀏覽內容，如在社群上與誰聊天、接觸到什麼樣的內容、使用時長是否適當等，系統將會自動啟用保護機制。Meta 將持續強化安全措施，但根據 Ipsos 的研究指出，在青少年帳號的保護下，已有效提升家長對孩子線上體驗的信心與安心感。

而從本週起，在台灣現有的青少年使用者，與在台灣全新註冊 Facebook 與 Messenger 新帳號的青少年，將陸續納入青少年帳號設定。未來 Meta 將持續提升平台設計，讓青少年在探索網路世界的同時，獲得完善、安全與正向的數位體驗。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布，旗下社群平台 Instagram 月活躍用戶數（MAU）正式突破 30 億人，創下歷史新高。這是繼 2022 年突破 20 億後，不到三年內再度達成的新里程碑。

