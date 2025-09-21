　
3C家電

MetaAI智慧眼鏡「關鍵功能無法整合」　技術長調侃：是他們不允許

記者蘇晟彥／綜合報導

Meta 在日前的 Meta Connect大會上，公布全新系列的智慧眼鏡產品，儘管在會上有些「出錯」，但仍不掩蓋消費者對於智慧型眼鏡的欣賞。但根據外媒報導，Meta 技術長 Andrew Bosworth 坦承，「Meta 新系列的智慧型眼鏡仍然不支援 iMessage傳訊息」同時解釋是因為受到「蘋果對API嚴格控管」。

▼Meta 技術長 Andrew Bosworth指出全新系列智慧眼鏡僅支援Messenger、What's App訊息，不支援iMessage。

▲▼ 。（圖／Meta提供）

本週Meta 在 Meta Connect 大會上發表了幾款新產品，包括第二代 Ray-Ban 智慧眼鏡、一款神經腕帶、Meta Ray-Bans Display以及與 Oakley 合作推出的運動眼鏡。然而，這些智慧眼鏡有一項關鍵功能無法整合，那就是無法發送 iMessages，對此，Meta 技術長 Andrew Bosworth 將此歸咎於蘋果對其 API 的嚴格控制。

他指出，「目前我們支援的是 Messenger 和 WhatsApp，這顯然是全球非常受歡迎的訊息平台。我們很樂意擴展並做到更多。」他接著說：「所以，你們可以去跟你們友好的蘋果員工說，請他們建立正確的權限和存取方式。」

根據外媒報導，蘋果這種將產品「孤立」的做法受到了美國司法部和歐洲監管機構的審查。例如，蘋果不提供其應用程式的 Android 版本，這會讓使用者難以離開其生態系統，從而促使他們購買蘋果的產品而非競爭對手。相較之下，Google 在其 API 整合方面則更加開放和靈活。

許多人認為，缺乏 iMessage 整合是使用非蘋果裝置時最大的障礙之一。根據一份法庭文件，一名前員工曾說：「最難以離開蘋果生態系統的原因是 iMessage。」

每日新聞精選

09/21 全台詐欺最新數據

364 1 5343 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

Meta「AI 眼鏡」發表會現場失靈

Meta「AI 眼鏡」發表會現場失靈

Meta 執行長馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg）於17日晚間在加州總部舉行的 MetaConnect 2025 主題演講上，正式公開公司號稱「首款高解析度 AI 智慧眼鏡」Meta Ray-Ban Display。該產品售價 799 美元（約新台幣 2.6 萬元），將於 9 月 30 日開賣。不過，這場備受期待的亮相卻因多次現場演示失靈，讓新品發表蒙上尷尬陰影。

Meta祭3大AI眼鏡新品台灣沒賣

Meta祭3大AI眼鏡新品台灣沒賣

控臉書淪詐騙溫床　反詐協會助受害人向Meta求償逾千萬

控臉書淪詐騙溫床　反詐協會助受害人向Meta求償逾千萬

祖克柏告祖克柏！律師臉書帳號被封怒了

祖克柏告祖克柏！律師臉書帳號被封怒了

女蜜蠟除毛發現　美容師「戴可錄影智慧眼鏡」

女蜜蠟除毛發現　美容師「戴可錄影智慧眼鏡」

Meta

