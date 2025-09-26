　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲上品炙燒握壽司盛合展現火烤後的極致香氣，是中秋聚會必點主角。

生活中心／綜合報導

中秋節將至，民眾除了吃月餅與烤肉，餐飲業者推出新型態聚餐選擇。今年4月開幕的饗賓新品牌「貓將壽司」主打炙燒絢彩海鮮丼、A5和牛握壽司與多款燒物，讓消費者可以一邊欣賞圓月和101夜景，一邊享用壽司和上百種日料。

「貓將壽司」是饗賓集團第12個品牌，占地70坪，裝潢風格擷取自然木質元素，大片玻璃窗可以觀看台北101等都市景觀。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲▼大片落地窗帶來270度視野，白天遠眺都市，夜晚則能與101夜景同框。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

針對中秋節必吃的應景烤肉，貓將壽司推出「上品炙燒握壽司盛合」，星鰻經過火烤散發出濃烈甘醇，黑鮪中腹的油脂被火焰逼出，還有A5和牛、比目魚鰭邊、鱈魚肝赤蝦、北海道干貝、鮭魚腹、海鱺等，一盤有8種滋味交疊。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲「上品炙燒握壽司盛合」8種奢華食材一次到位。

餐廳最具代表性的「招牌貓將壽司」同樣是中秋餐桌上必點品項，北海道干貝搭配來自日本空運的馬糞海膽，再以黑魚子的鹹香點綴，3種頂級食材交織出奢華層次，是中秋聚會裡最能展現體面的一道料理。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲以干貝、馬糞海膽與黑魚子堆疊而成的「招牌貓將壽司」。

中秋節團聚則推薦點滿一整桌的燒物，像是「炙烤手羽先」外皮經火焰烤至金黃酥脆，一口咬下肉汁鹹香中帶著微微焦香，「炙燒鹽麴糀牛」肉質厚實不失嫩度，「烤午仔魚一夜干」的骨香與鮮味並存，想解膩則可選擇「鹽烤櫛瓜」和「鹽烤玉米筍」。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲中秋節團聚則推薦點滿炙烤手羽先、鹽麴糀牛、午仔魚一夜干等燒物。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲北海道干貝外焦內嫩，搭配鹹香明太子醬，口感濃烈，堪稱中秋餐桌驚喜。

另外不能錯過「明太子干貝串」，選用北海道干貝，炙燒後外層帶著微脆焦香，內裡則柔嫩多汁。味噌明太子雙味伴起司則是下酒菜代表，一款是帶著味噌的鹹香，另一款則是把明太子的鮮甜融合起司中，最適合搭配冰涼啤酒或清酒。「A5和牛紐約客握壽司」則利用直火炙燒表面引出豐沛牛油香氣，口感奢華。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲濃郁起司搭配味噌與明太子兩種風味，一口就能感受邪惡又過癮的下酒佳餚。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

揚物部分推薦「特級厚切嫩豬排」，外層金黃酥脆、內裡柔嫩多汁，「酥炸廣島牡蠣」外酥內嫩，「柴魚揚出豆腐」則口感細膩、帶著淡淡柴魚香氣。而「鮮蒸蛤蜊」湯汁帶著海潮清甜，蛤蜊顆顆飽滿，入口滑嫩而富含鮮味。

除了豪華的烤物與下酒菜之外，大海風味濃縮的丼飯系列是不容錯過的選擇。「華麗綜合海鮮丼」將大海的豐盛濃縮其中，鮪魚的鮮甜與日本青魽的緊實交織，鮭魚的油潤襯托出玉子燒的微甜，日本干貝細嫩多汁、甜蝦彈脆爽口，鮑魚磯煮帶來韌性嚼感，鮭魚卵在齒間爆開鹹鮮，加上花枝增添滑順口感。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲集結鮪魚、青干、鮭魚、干貝、鮑魚、甜蝦、鮭魚卵等海味的華麗綜合海鮮丼。

若想要更濃烈的火烤香氣，則推薦「炙燒絢彩海鮮丼」，星鰻經過火焰炙燒後散發濃郁焦香，日本干貝外表微焦、內裡仍保留鮮嫩，入口帶著甜感；日本比目魚口感細膩，與鮭魚的油脂完美平衡。聚餐最後甜點建議選擇「柚香抹茶繽紛聖代」，品嘗柚子的清新酸甜與抹茶的微苦交織。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲星鰻、烏鰈魚、干貝、鮭魚卵等以炙火提升香氣。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲柚香抹茶繽紛聖代還吃得到紅豆泥的香甜。

「貓將壽司」嚴選產地直送的漁獲與優質食材，從板前師傅的巧手到餐桌呈現，每一口都充滿職人精神。餐廳特別準備「爽、甘、濃」三種專屬醬油，讓顧客可以依照食材挑選最合拍的風味。「爽」口味輕盈，最適合搭配油脂豐厚的鮭魚或其他海鮮；「甘」搭配白肉魚或經典壽司時，能提升鮮度與層次；而「濃」則厚實醇口，搭配各式魚貨海鮮，能放大香氣。

XF

▲▼貓將壽司提供「爽、甘、濃」三種醬油，依食材搭配，讓壽司風味更有層次。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

「貓將壽司」餐廳總面積約70坪，規劃88席座位，包括板前席、一般桌席與獨立景觀座位。大片落地窗帶來270度全景，白天能欣賞都市風光，夜晚則能與101夜景同框。品牌吉祥物「貓將諭吉」從燈籠、牆面到細節裝飾無處不在，讓大人小孩拿起手機拍照留念。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲▼日式木質調空間中點綴著品牌吉祥物「貓將諭吉」，溫潤氛圍裡多了一份俏皮趣味 。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

【貓將壽司】 
地址：台北市信義區松仁路58號 遠百信義A13 14樓
電話：02-8780-6867
營業時間：午餐11:30 - 16:00（最後點餐15:30）；晚餐17:30 - 21:30（最後點餐20:30） 
完整菜單：https://www.meowchan.com.tw/zh-TW/menu/main_menu
線上訂位：https://www.feastogether.com.tw/booking/meowchan

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

▲▼暖色燈光映襯木質裝潢，整體空間典雅又舒適，吉祥物「貓將諭吉」就在店門口迎接每位貴客。

▲▼台北,中秋節,烤肉,聚餐,貓將壽司,賞月（圖／資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死
快訊／士官遭雲豹甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了
快訊／確定了！新光三越台中店明重新開幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】將法國的浪漫與精緻文化完整引入臺灣　CHUN Étoile進駐新光三越A11

全聯董事長捐1千萬助花蓮災情　4大超商捐款方式一次看

夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

【廣編】OSIM按摩椅10萬有找！V手天王3新品上市「高規格x輕預算」週慶開搶

全家、7-11咖啡限時「買2送2」　超商連假優惠一次看

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

漢堡王「2顆華堡69折」只有3天　人氣芋頭派回歸

今年中秋最潮聚餐！「貓將壽司」炙燒絢彩海鮮丼、A5和牛握壽司「烤」出新意　搭配101夜景太犯規

網友激推省錢神卡！中信uniopen聯名卡回饋11%　家樂福補貨必刷

充到發爐！微型電動二輪車「起火意外頻傳」　省下小錢反而賠不完

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

【廣編】將法國的浪漫與精緻文化完整引入臺灣　CHUN Étoile進駐新光三越A11

全聯董事長捐1千萬助花蓮災情　4大超商捐款方式一次看

夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

【廣編】OSIM按摩椅10萬有找！V手天王3新品上市「高規格x輕預算」週慶開搶

全家、7-11咖啡限時「買2送2」　超商連假優惠一次看

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

漢堡王「2顆華堡69折」只有3天　人氣芋頭派回歸

今年中秋最潮聚餐！「貓將壽司」炙燒絢彩海鮮丼、A5和牛握壽司「烤」出新意　搭配101夜景太犯規

網友激推省錢神卡！中信uniopen聯名卡回饋11%　家樂福補貨必刷

充到發爐！微型電動二輪車「起火意外頻傳」　省下小錢反而賠不完

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

教師節連假車潮湧現　關山警方加強疏導與事故防制

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

小泉進次郎慘了！遭爆料「留言洗評論」攻擊對手　網轟退選登熱搜

新竹尖石最美散步路線！漫步220公尺寧靜吊橋、橫跨翠綠山谷

李大浩造訪新莊球場　與郭泰源重逢聊起柏青哥趣事

馬西屏力抗失憶十年　奪圍棋冠軍養生秘訣公開

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

【日籍人妻生理期想吃納豆】4招不沾手開盒方法！

消費熱門新聞

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

肯德基47折神券限時9天快閃

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

充到發爐微型電動二輪車起火頻傳

快訊／萊爾富開出千萬發票！幸運門市曝光

頂呱呱「中秋優惠」限時10天

微型電動二輪車納管失靈交通部數不清

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

超商連6天優惠懶人包　氣泡水9元、民生品買1送1

快訊／OKmart開出千萬發票！幸運門市曝

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面