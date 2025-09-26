炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

▲上品炙燒握壽司盛合展現火烤後的極致香氣，是中秋聚會必點主角。

生活中心／綜合報導

中秋節將至，民眾除了吃月餅與烤肉，餐飲業者推出新型態聚餐選擇。今年4月開幕的饗賓新品牌「貓將壽司」主打炙燒絢彩海鮮丼、A5和牛握壽司與多款燒物，讓消費者可以一邊欣賞圓月和101夜景，一邊享用壽司和上百種日料。

「貓將壽司」是饗賓集團第12個品牌，占地70坪，裝潢風格擷取自然木質元素，大片玻璃窗可以觀看台北101等都市景觀。

▲▼大片落地窗帶來270度視野，白天遠眺都市，夜晚則能與101夜景同框。

針對中秋節必吃的應景烤肉，貓將壽司推出「上品炙燒握壽司盛合」，星鰻經過火烤散發出濃烈甘醇，黑鮪中腹的油脂被火焰逼出，還有A5和牛、比目魚鰭邊、鱈魚肝赤蝦、北海道干貝、鮭魚腹、海鱺等，一盤有8種滋味交疊。

▲「上品炙燒握壽司盛合」8種奢華食材一次到位。

餐廳最具代表性的「招牌貓將壽司」同樣是中秋餐桌上必點品項，北海道干貝搭配來自日本空運的馬糞海膽，再以黑魚子的鹹香點綴，3種頂級食材交織出奢華層次，是中秋聚會裡最能展現體面的一道料理。

▲以干貝、馬糞海膽與黑魚子堆疊而成的「招牌貓將壽司」。

中秋節團聚則推薦點滿一整桌的燒物，像是「炙烤手羽先」外皮經火焰烤至金黃酥脆，一口咬下肉汁鹹香中帶著微微焦香，「炙燒鹽麴糀牛」肉質厚實不失嫩度，「烤午仔魚一夜干」的骨香與鮮味並存，想解膩則可選擇「鹽烤櫛瓜」和「鹽烤玉米筍」。

▲中秋節團聚則推薦點滿炙烤手羽先、鹽麴糀牛、午仔魚一夜干等燒物。

▲北海道干貝外焦內嫩，搭配鹹香明太子醬，口感濃烈，堪稱中秋餐桌驚喜。

另外不能錯過「明太子干貝串」，選用北海道干貝，炙燒後外層帶著微脆焦香，內裡則柔嫩多汁。味噌明太子雙味伴起司則是下酒菜代表，一款是帶著味噌的鹹香，另一款則是把明太子的鮮甜融合起司中，最適合搭配冰涼啤酒或清酒。「A5和牛紐約客握壽司」則利用直火炙燒表面引出豐沛牛油香氣，口感奢華。

▲濃郁起司搭配味噌與明太子兩種風味，一口就能感受邪惡又過癮的下酒佳餚。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



揚物部分推薦「特級厚切嫩豬排」，外層金黃酥脆、內裡柔嫩多汁，「酥炸廣島牡蠣」外酥內嫩，「柴魚揚出豆腐」則口感細膩、帶著淡淡柴魚香氣。而「鮮蒸蛤蜊」湯汁帶著海潮清甜，蛤蜊顆顆飽滿，入口滑嫩而富含鮮味。

除了豪華的烤物與下酒菜之外，大海風味濃縮的丼飯系列是不容錯過的選擇。「華麗綜合海鮮丼」將大海的豐盛濃縮其中，鮪魚的鮮甜與日本青魽的緊實交織，鮭魚的油潤襯托出玉子燒的微甜，日本干貝細嫩多汁、甜蝦彈脆爽口，鮑魚磯煮帶來韌性嚼感，鮭魚卵在齒間爆開鹹鮮，加上花枝增添滑順口感。

▲集結鮪魚、青干、鮭魚、干貝、鮑魚、甜蝦、鮭魚卵等海味的華麗綜合海鮮丼。

若想要更濃烈的火烤香氣，則推薦「炙燒絢彩海鮮丼」，星鰻經過火焰炙燒後散發濃郁焦香，日本干貝外表微焦、內裡仍保留鮮嫩，入口帶著甜感；日本比目魚口感細膩，與鮭魚的油脂完美平衡。聚餐最後甜點建議選擇「柚香抹茶繽紛聖代」，品嘗柚子的清新酸甜與抹茶的微苦交織。

▲星鰻、烏鰈魚、干貝、鮭魚卵等以炙火提升香氣。

▲柚香抹茶繽紛聖代還吃得到紅豆泥的香甜。

「貓將壽司」嚴選產地直送的漁獲與優質食材，從板前師傅的巧手到餐桌呈現，每一口都充滿職人精神。餐廳特別準備「爽、甘、濃」三種專屬醬油，讓顧客可以依照食材挑選最合拍的風味。「爽」口味輕盈，最適合搭配油脂豐厚的鮭魚或其他海鮮；「甘」搭配白肉魚或經典壽司時，能提升鮮度與層次；而「濃」則厚實醇口，搭配各式魚貨海鮮，能放大香氣。

▲▼貓將壽司提供「爽、甘、濃」三種醬油，依食材搭配，讓壽司風味更有層次。

「貓將壽司」餐廳總面積約70坪，規劃88席座位，包括板前席、一般桌席與獨立景觀座位。大片落地窗帶來270度全景，白天能欣賞都市風光，夜晚則能與101夜景同框。品牌吉祥物「貓將諭吉」從燈籠、牆面到細節裝飾無處不在，讓大人小孩拿起手機拍照留念。

▲▼日式木質調空間中點綴著品牌吉祥物「貓將諭吉」，溫潤氛圍裡多了一份俏皮趣味 。

【貓將壽司】

地址：台北市信義區松仁路58號 遠百信義A13 14樓

電話：02-8780-6867

營業時間：午餐11:30 - 16:00（最後點餐15:30）；晚餐17:30 - 21:30（最後點餐20:30）

完整菜單：https://www.meowchan.com.tw/zh-TW/menu/main_menu

線上訂位：https://www.feastogether.com.tw/booking/meowchan

▲▼暖色燈光映襯木質裝潢，整體空間典雅又舒適，吉祥物「貓將諭吉」就在店門口迎接每位貴客。