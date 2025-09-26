泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

記者賴文萱／高雄報導

馬太鞍溪溢流造成花蓮光復地區嚴重災情，高雄市消防局特種搜救隊於24日緊急前進花蓮馳援，昨日傍晚特搜隊在返隊途中，突然在路上聽到聲響，巡查後才發現有一隻中型犬全身被困在黑泥之中動彈不得，僅露出一顆頭，險遭滅頂。隊員趕緊上前徒手挖掘40分鐘，終於將狗狗從黑泥裡救出，成功挽救一條生命。

▲花蓮泥濘中「露出一顆頭」！狗狗陷黑泥險滅頂。（圖／記者賴文萱翻攝）

這次花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流救援案，高雄是唯一有隨行獸醫師的救援團隊。除協助救出3隻狗狗外，昨日下午約18時在光復鄉佛祖街與成功街口（光復大平福德祠）還救出一隻身陷泥濘之中的狗狗，立即交由特搜醫療組獸醫師治療及照顧。

▲▼花蓮狗狗陷黑泥險滅頂，隊員徒手挖40分鐘成功將牠救出。（圖／記者賴文萱翻攝）

隊員洪丞軒回憶，當時準備去跟獸醫師集合過程中，經過佛祖路一些空屋，突然聽到有些聲響，本來懷疑是不是空屋裡還有人受困，趕緊沿著房子四處搜索，最後發現有一隻狗狗受困在黑泥之中。

洪丞軒說，發現狗狗的時候，泥水已經淹到狗狗的下巴，若再晚一點發現，狗狗恐遭滅頂。原本3名隊員見狀想馬上把狗狗抱起，結果才發現狗狗全身都被黑泥牢牢吸住，用力拉都拉不動，趕快徒手挖掘，花費約40分鐘，才把狗狗救出來。

狗狗脫困之後，隨即由隨行獸醫師黃楷廸（宏力動物醫院）進行緊急醫療處置，先將沾滿黑泥的牠沖洗乾淨後，再給予皮下注射抗生素及乳酸林格氏注射液、雙眼紅黴素治療。在第一時間的專業處理下，才成功保全犬隻生命徵象，展現搜救隊「救人也救動物」的人道精神。

▼狗狗脫困之後，隨即由隨行獸醫師緊急清洗污泥，進行醫療處置，成功挽救狗狗生命。（圖／記者賴文萱翻攝）

也因高雄市特種搜救隊與宏力動物醫院簽署合作 MOU，隨行獸醫師黃楷廸能即刻投入救援，於現場進行緊急醫療處置，成功保全犬隻生命徵象。

此舉不僅展現出搜救人員的敏銳與行動力，更體現跨領域合作在災害現場的關鍵價值。 高雄市特種搜救隊將持續全力支援災區，守護人民及動物的生命安全。

截至25日晚間19時，高雄搜救隊已完成 28處救援任務，協助脫困共計 4 人（2 男、2 女）及 4隻犬隻，同時在醫療站提供 10 人（8 男、2 女）診療服務，並出動無人機進行 3 架次災區勘查。