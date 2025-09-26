快訊／孝子果農沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車翻山溝壓死他

▲苗栗縣頭屋鄉謝姓男子獨自到果園務農，慘遭搬運車壓住，消防人員漏夜救出時已身亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉謝姓男子昨（25）下午獨自到偏僻果園噴農藥，妻子直到傍晚都不見他返家吃晚餐，又完全聯絡不上，於是上山找人，結果發現丈夫竟被壓在農用搬運車輪下，立即報案，消防局特搜人員獲報趕抵時，動用破壞器材才將謝男抬出，但已氣絕多時，案由警方今天報請檢察官相驗調查死因。

消防局指出，昨晚7時16分接獲報案，指他丈夫謝姓男子（52歲）受困山上橘子園邊坡，身體被農用搬運車壓住無法動彈。頭屋分隊接獲報案地點資訊，發現為明德水庫南岸道路偏僻農路，大型救災車輛無法上山，搜救人員改搭乘小型車才抵達案發現場。

救災人員動用破壞器材、枕木等工具，在農用搬運車跟謝男身體中間創造空間，花費半個多小時，8時23分才將謝男救出脫困，可惜早已斷氣多時，家屬放棄急救。

據指出，謝姓男子原本住桃園市，近年為照顧年邁雙親，夫妻移居頭屋老家，昨下午2點獨自上山前往自家橘子園噴藥，妻子在家等到5點多，苦等不到他回家吃晚餐，後來前往尋找，約7點發現農車翻覆溝渠，謝男趴臥溝底、右手臂遭車輛壓住，已無生命跡象。