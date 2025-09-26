快訊／寶島眼鏡爆背信侵占！副董座500萬、美女總經理300萬交保　

記者劉昌松、葉國吏／台北報導

寶島眼鏡爆高層侵佔！副董事長蔡國平，以及總經理蔡宜珊，涉嫌將加盟店部分營收挪入私人帳戶，侵吞金額高達數千萬元。調查局昨搜索寶島光學科技及其關係企業共22處，並約談9名涉案人至案。經移送北檢後，檢察官複訊後，諭知蔡宜珊交保300萬，蔡國平500萬交保，二人均限制出境出海。

▲寶島光學爆掏空，總經理蔡宜珊移300萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

台灣最大的眼鏡連鎖品牌的寶島眼鏡，創立於1976年、全台擁有300多間門市。董事長蔡國洲未被約談，但其獨生女蔡宜珊和弟弟蔡國平卻因涉案成為焦點。蔡宜珊2015年進入公司，2019年接任總經理，以改革者形象大力推動數位轉型，曾展現亮眼的接班表現。

不過檢調發現，蔡國平與蔡宜珊涉嫌於2015至2021年間，指使包括副總經理張立輝等人，將加盟店及供應商的部分營收以現金提領，再拆分至私人帳戶，整個過程如蠶食鯨吞般將公司資金轉為私用。其他涉案的員工如協理郭展彰等人，也陸續交保。

全案由調查局新北市調查處發現資金異常後展開，進一步由北檢檢察官陳雅詩指揮偵辦。目前檢方已掌握多項證據，案情仍在深入追查中，後續發展備受各界關注。而蔡宜珊這位曾被視為「美麗接班人」的形象，也因涉案而面臨重大考驗。