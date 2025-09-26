　
3C家電

直擊／微軟遊戲CEO Phil Spencer「突襲」東京電玩展ROG攤位

記者蘇晟彥／東京報導

8月份ROG宣布最新一代掌機ROG  ALLY系列正式與XBOX合作更名為「ROG XBOX ALLY 」系列。而在今年東京電玩展上，商務日開展就迎來重量級來賓，微軟遊戲（Microsoft Gaming）CEO Phil Spencer 無預警到ROG攤位「巡視」引起玩家騷動，在現場他更直接「玩起」ROG XBOX ALLY X，足以看得出XBOX十分重視這次與ROG的合作，預計將為遊戲市場帶來另外一股變化。

▼Phil Spencer無預警突襲東京電玩展ROG攤位，親自「視察」掌機。（圖／ETtoday）

▲▼ Phil Spencer ,Xbox,ROG 。（圖／ETtoday）

Xbox日前在科隆電玩展上，宣佈 ROG Xbox Ally 及 ROG Xbox Ally X 將於 10 月 16 日正式發售，同時也將在台灣上市，期盼玩家都能更輕鬆地暢玩來自 Xbox、Battle.net 以及其他主流 PC 遊戲平台的精彩遊戲。對此，在亞洲遊戲界年度盛事「東京電玩展」上，意外看見在商務日時Phil Spencer親自到ROG現場攤位上，引起一陣騷動。

在「視察」過程中，Phil Spencer親自測試 ROG Xbox Ally X，同時Xbox總裁 Sarah Bond也在一旁試玩，足以看得出整個微軟、Xbox團隊對於這次合作的重要性，出動多位高層親自到電玩展上助陣。對此，ROG Xbox Ally系列將有以下特色：

• 高級著色器預載（Advanced shader delivery）：該全新功能可在遊戲下載過程中預載入遊戲著色器，使部分遊戲的首次啟動速度提升高達 10 倍，運行更流暢，且電池消耗更低。
• 從明年年初開始，ROG Xbox Ally X 還將推出一系列 AI 驅動的新功能，以增強遊戲體驗
• 自動超解析度（Auto SR）：這是一項系統級功能，可利用 NPU 的強大性能提升低解析度遊戲的畫質，無需遊戲開發者額外調整，即可為各類遊戲帶來高解析度視覺體驗與流暢幀率。
• 精彩時刻集錦（ Highlight reels）：AI 會自動捕捉玩家的精彩遊戲時刻（如緊張的 Boss 戰或勝利畫面），並生成短影片重播，供玩家與好友分享或發佈至社群平台。
 

▲▼ ROG XBOX ALLY X 。（圖／記者蘇晟彥攝）

