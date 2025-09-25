　
社會 社會焦點 保障人權

內褲阿北走廊搭訕！女房客嚇壞5天就搬家　警：最高可罰6千

▲大門,貓眼,怪鄰居,。（示意圖／記者許宥孺攝）

▲女子在高雄租屋遇到怪鄰居，疑似透過貓眼觀察她的動靜。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名30歲女子到高雄市新興區租套房，沒想到卻遇上怪鄰居，一名男子會對她吹口哨、喊「喂喂喂」，甚至只穿一條內褲在走廊上閒晃跟她搭話，女子向房東反應未果，憤而到派出所報案，才入住5天就決定連夜搬家，面對房租臨時解約還得付出一大筆錢，直呼損失慘重。警方表示，男子行為違反社會秩序維護法83條「調戲他人」，將通知到案，最高可裁處6000元罰鍰。

一名女子透過親屬在Threads上發文分享離譜的租屋遭遇，她在新興區六合二路某大樓租套房，遇到一名隔壁鄰居怪阿北，她入住期間只要開門，都會聽到有人亂喊「喂喂喂」，還會對她吹口哨，她向房東反映後說，房東表示有告知管理員並警告隔壁房客。

女子回憶道，因為是老舊的大樓，所以會有一道鐵門和一道木門，但回想每次聽到「喂喂喂」和吹口哨，都是鐵門開著只有木門關著，代表鄰居都是透過貓眼看到她回來才發出聲音的，一想到突然一陣噁心。她每次出門都需要深呼吸，心臟也跳得很快，因為她的木門沒有貓眼，無法預先查看走廊有沒有人，而鄰居又不鎖門，若想要幹嘛可以直接把她拉走。

▲▼住戶,鄰居,門縫,門口,鎖門。（圖／翻攝自Pixabay）

▲女子錄影自保，錄到怪阿北只穿一條內褲跑到走廊跟她搭話。（示意圖／翻攝自Pixabay）

女子表示，為求自保，她進出門都會習慣錄影，結果就錄到了男鄰居只穿一條內褲在走廊閒晃，看到她拉著行李箱，還硬要跟她搭話，問她要搬家了嗎？她向房東反應，表示自己每天出門都膽戰心驚，就算管理員對鄰居發出警告，也無法隨時給予她幫助，如此一來根本不敢一個人住，因此向房東提出解約。

女子指出，和房東談判時，房東表示不能控管其他房屋屋主要出租給誰，更質疑：「要怎麼知道隔壁房客是從貓眼看到妳的？有沒有證據可以證明？能確定吹口哨就是對妳嗎？」甚至指責她的問題，「妳太小題大作了」。

▲▼ 搬家,租屋,新家。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子只入住5天嚇到急忙搬家。（圖／取自免費圖庫pexels）

女子表示，她最終決定向房東提出解約，不過房東態度強硬，「入住才5天，就要被扣當月租金、壓金1個月、水電、瓦斯、網路裝機費等，真的損失慘重」。

警方表示，9月18日接獲女子到派出所報案，表示遇到一名62歲周姓男子騷擾，但女子不願提告或性騷擾申訴，警方則告知女子權益，強調性騷擾案件可於2年內提出。

警方指出，周男行為有違反社會秩序維護法83條「調戲他人」，將依法通知周男到案並裁處，可處罰新臺幣6000元以下罰鍰，並加強約制告誡周男勿再有此類行為。

高雄婦下車沒上鎖背包不見！警3小時逮竊賊

高雄婦下車沒上鎖背包不見！警3小時逮竊賊

高雄一名吳姓女子因下車買東西，未隨手將車門上鎖，導致車內背包遭竊，損失現金6000元。警方獲報後，火速調閱監視器追查，並在高雄火車站附近當街攔捕到涉案的張姓竊賊，成功追回贓款。

財劃法砍午餐補助款！陳其邁：優先支應財源缺口

財劃法砍午餐補助款！陳其邁：優先支應財源缺口

花蓮光復7旬婦腳傷走不動　高雄特搜隊揹下樓

花蓮光復7旬婦腳傷走不動　高雄特搜隊揹下樓

高雄街頭「碰碰車」！黑白車當街互撞1人傷

高雄街頭「碰碰車」！黑白車當街互撞1人傷

即／花蓮縣光復鄉25日停班停課

即／花蓮縣光復鄉25日停班停課

