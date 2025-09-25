「健檢、洗牙、健走」都能抵扣保費！　這類保單正夯

文／CTWANT

外溢型保單在台灣已漸漸成形，CTWANT調查，目前已有國泰人壽、南山人壽、富邦人壽、台灣人壽、凱基人壽、元大人壽、全球人壽等15家包括保誠人壽等外商保險公司皆推出相關保單商品與回饋折扣。

CTWANT調查，國泰人壽於2016年9月推出第一張外溢保單，只要保戶符合健康檢查健康指標即可享最高8折的保費折扣，並可獲得健康促進獎勵金，截至今（2025）年8月底，共推出94張外溢保單，是目前有推出外溢保單的壽險最多一家，涵蓋投資型壽險、健康險等。

國壽外溢保單累計至今年8月底，保單新契約件數為33.8萬件，總保費收入為334.5億元，初年度保費收入為176.9億元；根據國壽內部統計的觀察，外溢保單的主要客群以25歲至45歲的女性為核心，而男女比例約為4:6，過半數教育程度為專科或大學以上。

喜愛路跑的南山人壽董事長尹崇堯則從上任以來力推外溢型保單，其中，首創業界結合外溢機制的牙齒保單，只要保戶提供當年度洗牙的醫療收據，即可獲得「牙齒保健回饋金」，執行方式便民，根據南山人壽內部統計，兩年間已累計超過2,100件回饋金申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南山人壽積極推廣預防型健康醫療險觀念，圖為喜愛路跑的董事長尹崇堯。（圖／南山人壽提供）

截至2025年8月底，南山人壽架上共有超過40張外溢保單商品，新契約件數逾40萬件，新契約保費約為36.4億元。

目前南山人壽架上有超過40張的外溢商品，包含住院日額險、實支實付險、手術醫療險、重大疾病險、癌症險、長照險、精選傷病保險、牙齒險及亞健康弱體保單，並提供一年期、定期型及終身型等設計。

富邦人壽目前現售具外溢機制的商品，包括壽險及健康險共23張商品，提供外溢機制涵蓋健走、一般健檢、疫苗接種、CTC高端癌篩檢測以及血糖、肝指數及心率變異（HRV）等多元健康指標。

根據內部統計，以一般健檢及保費折減最受保戶歡迎，只要完成身高、體重、血壓、血糖、血脂肪（包括膽固醇及三酸甘油酯）等基本檢查，即可獲得保費折減的健康回饋。

在外溢保單商品險種方面，CTWANT調查，以重大傷病險最為熱銷，以富邦人壽舉例來說，其有定期型、終身型及養老型等，目前投保「終身型」最高；南山人壽則有有二張分屬定期型、長照型最為熱賣。

記者採訪到南山人壽投保外溢保單的一名保戶葉小姐，她說，身為一位忙碌的母親，過去的生活重心多半放在照顧孩子，鮮少關注自身健康。在投保南山人壽外溢保單後，她透過外溢機制所鼓勵的健康檢查，重新審視了自己的身體狀況，並在醫生的建議下，及早調整生活習慣。

除了做健康檢查，她也開始建立起運動習慣，透過每天用南山APP記錄步數，督促自己在育兒忙碌之餘保持運動的動力，「其所提供的積分獎勵機制相當吸引人」每天走路不僅能累積活力積分兌換好禮，看著生理年齡因良好的運動習慣而逐漸下降，也帶給她極大的成就感，幫助她慢慢建立起運動習慣。

延伸閱讀

▸ 買它省保費1／醫療險變貴保戶聰明挑 就連這位部長也力推「這款保單」

▸ 星談心／黃逸祥「三倍速」轉大人！為愛妻月領四萬

▸ 原始連結