生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

墾丁海洋出現黃泥水「慘變陰陽海」　業者一片哀號：救救我們

▲▼圖說：台電今(9)日出動空拍機觀測，恆春海域泥沙範圍廣距離長，其規模非核三排水所能。（圖／台電）

▲恆春海域泥沙範圍廣距離長，其規模非核三排水所能。（圖／台電）

記者施怡妏／綜合報導

墾丁海域海水近日出現大量泥沙，不僅覆蓋珊瑚，能見度極差，也導致海洋生物死亡，讓許多業者哀嚎不已。一名潛水業者崩潰指出，墾丁的命脈是「海洋」，如果海洋死了，很多人環境經濟生計也跟著滅亡了。另一名業者則表示，墾丁出現黃泥水，影響到許多觀光業者，如果不好好解決，墾丁的觀光只會更慘。

有網友在PTT發文，多名墾丁業者在臉書發文，「救救我們，墾丁快被黃泥水害死了」，近日墾丁的海水突然變成黃泥水，蔚藍的海水全沒了。有業者指出，黃泥水影響的全都是觀光業者，開觀光車的、開餐廳的、開民宿、旅館的，如果不好好解決，墾丁的觀光只會更慘，「這不只是環境問題，更是生計問題。」

還有潛水業者指出，墾丁的命脈在海洋，而不是墾丁大街的夜市，「墾丁的海如果死了，很多環境經濟生計也會跟著死了。」業者進一步指出，近期核三廠區內很大面積的樹木砍掉了，綠地推光了，架設了大面積的光電板，山林禿了水土保持破壞了，一下大雨沖刷下海就會變這樣了。

從照片中可以看到，原本應該是蔚藍清澈的海水，現在大面積呈現黃褐色，尤其是靠近海岸的區域，海水的混濁更加明顯。

對此，網友紛紛表示，「看了氣憤又難過」、「以前沒有這麼嚴重，現在這樣很異常」、「恆春自創陰陽海，世界級景觀」、「上個月開車經過還很正常啊」、「八月去船帆石根本在玩泥水，我還以為是颱風後的關係」、「我7月初去，不是這樣子的」、「前幾周去看過長這樣以後，今年應該都沒有下南部水域的打算了，整個珊瑚都被黃土蓋住」、「上禮拜跟香港朋友去，朋友說香港贏了」、「今年夏天能見度比東北角還差，整個low掉，準備迎接珊瑚大量死亡藻化」。

針對海水被泥沙覆蓋，外界質疑與核三廠內光電工程有關，甚至將之歸咎為「光電汙染」。然而，根據墾丁國家公園管理處（墾管處）最新調查，這波混濁多屬豪雨導致的短期泥流現象，不僅南灣、眺石等區域受影響，船帆石與合界海域亦同樣因大雨沖刷而現況堪慮。墾管處強調，已展開監測與學者調查，呼籲公眾理性看待。

09/23 全台詐欺最新數據

快訊／花東再迎「大雷雨」突襲！　豪雨特報最新警戒區域曝

光復鄉17死救援急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

快訊／台東縣海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落　明天停班停課

馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」搶通　開放小型車通行

首長捐出一月薪助花蓮賑災　中投加碼各捐200萬救助金

486先生表態「不會捐款花蓮」！還開罵卓榮泰：邀傅崐萁幹嘛

她喊「普發1萬元全捐花蓮」炸鍋了！一票人搖頭：捐物資比較好

來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！屬牛職場、情運兩得意

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

