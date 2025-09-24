墾丁海洋出現黃泥水「慘變陰陽海」　業者一片哀號：救救我們

▲恆春海域泥沙範圍廣距離長，其規模非核三排水所能。（圖／台電）

記者施怡妏／綜合報導

墾丁海域海水近日出現大量泥沙，不僅覆蓋珊瑚，能見度極差，也導致海洋生物死亡，讓許多業者哀嚎不已。一名潛水業者崩潰指出，墾丁的命脈是「海洋」，如果海洋死了，很多人環境經濟生計也跟著滅亡了。另一名業者則表示，墾丁出現黃泥水，影響到許多觀光業者，如果不好好解決，墾丁的觀光只會更慘。

有網友在PTT發文，多名墾丁業者在臉書發文，「救救我們，墾丁快被黃泥水害死了」，近日墾丁的海水突然變成黃泥水，蔚藍的海水全沒了。有業者指出，黃泥水影響的全都是觀光業者，開觀光車的、開餐廳的、開民宿、旅館的，如果不好好解決，墾丁的觀光只會更慘，「這不只是環境問題，更是生計問題。」

還有潛水業者指出，墾丁的命脈在海洋，而不是墾丁大街的夜市，「墾丁的海如果死了，很多環境經濟生計也會跟著死了。」業者進一步指出，近期核三廠區內很大面積的樹木砍掉了，綠地推光了，架設了大面積的光電板，山林禿了水土保持破壞了，一下大雨沖刷下海就會變這樣了。

從照片中可以看到，原本應該是蔚藍清澈的海水，現在大面積呈現黃褐色，尤其是靠近海岸的區域，海水的混濁更加明顯。

對此，網友紛紛表示，「看了氣憤又難過」、「以前沒有這麼嚴重，現在這樣很異常」、「恆春自創陰陽海，世界級景觀」、「上個月開車經過還很正常啊」、「八月去船帆石根本在玩泥水，我還以為是颱風後的關係」、「我7月初去，不是這樣子的」、「前幾周去看過長這樣以後，今年應該都沒有下南部水域的打算了，整個珊瑚都被黃土蓋住」、「上禮拜跟香港朋友去，朋友說香港贏了」、「今年夏天能見度比東北角還差，整個low掉，準備迎接珊瑚大量死亡藻化」。

針對海水被泥沙覆蓋，外界質疑與核三廠內光電工程有關，甚至將之歸咎為「光電汙染」。然而，根據墾丁國家公園管理處（墾管處）最新調查，這波混濁多屬豪雨導致的短期泥流現象，不僅南灣、眺石等區域受影響，船帆石與合界海域亦同樣因大雨沖刷而現況堪慮。墾管處強調，已展開監測與學者調查，呼籲公眾理性看待。