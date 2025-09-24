台鹽綠能弊案前董座陳啟昱600萬交保　滿頭白髮憔悴搭BMW離開

▲台鹽綠能弊案前董座陳啟昱24日由律師、友人帶600萬元現金辦理交保，隨後戴帽子低調離開台南地院。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案，前台鹽綠能董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌及合作廠商鴻暉國際負責人蘇俊仁，遭控違反《證券交易法》及《公司法》等罪嫌，3人自2月起羈押迄今，台南地院裁定陳啟昱600萬元交保、蘇坤煌與蘇俊仁各400萬元交保，陳啓昱24日下午完成交保程序，滿頭白髮的他神情憔悴地在友人陪同下離開院。

台南地院裁定陳啟昱600萬元交保、蘇坤煌與蘇俊仁各400萬元交保，3人限制居住處及自停止羈押之日起限制出境、出海8個月，須接受科技監。24日上午，陳啓昱等3人從台南看守所提解至台南地院後，由3人律師及親友帶現金到法警室辦理具保程序。

由於3人交保金額共高達1400萬元，法警清點作業直至中午才完成，隨即為3人安裝監控設備，確認監控訊號及功能正常後才獲准離院。陳啟昱戴著帽子，神情悴地在律師、友人陪同下，低調搭乘BMW轎車離開，全程未回答媒體提問。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸指出，被告陳啓昱等人涉犯證券交易法特別背信等7年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，亦有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押，顯難進行審判與執行。檢察官不服法院准予停止羈押之裁定，已於24日依法提起抗告。

台南地院指出，本案自2月27日羈押起，歷經2次延押，因被告3人之羈押期間即將於9月26日屆滿，經本院訊問被告3人，並聽取檢察官、辯護人之意見後，認為被告3人所涉上開罪嫌，犯罪嫌疑重大，為法定本刑有期徒刑7年以上之重罪，有相當理由認為被告3人有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或串證之虞，原羈押原因仍然存在。然依本案審理情形，辯護人所聲請、偵查中未曾到庭證述之證人，幾已經本院傳喚到庭交互詰問完畢；偵查中已到庭具結之證人，則陸續經本院傳喚進行交互詰問中，而相關書證、電腦資料等非供述證據，於偵查中亦經搜索、扣押，就被告3人所涉前開犯罪之相關事證，已獲相當程度之保全，而裁准交保限制居住處及自停止羈押之日起限制出境、出海8個月，須接受科技監控。