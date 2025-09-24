　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台鹽綠能弊案前董座陳啟昱600萬交保　滿頭白髮憔悴搭BMW離開

▲台鹽綠能弊案前董座陳啟昱24日由律師、友人帶600萬元現金辦理交保，隨後戴帽子低調離開台南地院。（民眾提供）

▲台鹽綠能弊案前董座陳啟昱24日由律師、友人帶600萬元現金辦理交保，隨後戴帽子低調離開台南地院。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案，前台鹽綠能董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌及合作廠商鴻暉國際負責人蘇俊仁，遭控違反《證券交易法》及《公司法》等罪嫌，3人自2月起羈押迄今，台南地院裁定陳啟昱600萬元交保、蘇坤煌與蘇俊仁各400萬元交保，陳啓昱24日下午完成交保程序，滿頭白髮的他神情憔悴地在友人陪同下離開院。

台南地院裁定陳啟昱600萬元交保、蘇坤煌與蘇俊仁各400萬元交保，3人限制居住處及自停止羈押之日起限制出境、出海8個月，須接受科技監。24日上午，陳啓昱等3人從台南看守所提解至台南地院後，由3人律師及親友帶現金到法警室辦理具保程序。

由於3人交保金額共高達1400萬元，法警清點作業直至中午才完成，隨即為3人安裝監控設備，確認監控訊號及功能正常後才獲准離院。陳啟昱戴著帽子，神情悴地在律師、友人陪同下，低調搭乘BMW轎車離開，全程未回答媒體提問。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸指出，被告陳啓昱等人涉犯證券交易法特別背信等7年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，亦有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押，顯難進行審判與執行。檢察官不服法院准予停止羈押之裁定，已於24日依法提起抗告。

台南地院指出，本案自2月27日羈押起，歷經2次延押，因被告3人之羈押期間即將於9月26日屆滿，經本院訊問被告3人，並聽取檢察官、辯護人之意見後，認為被告3人所涉上開罪嫌，犯罪嫌疑重大，為法定本刑有期徒刑7年以上之重罪，有相當理由認為被告3人有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或串證之虞，原羈押原因仍然存在。然依本案審理情形，辯護人所聲請、偵查中未曾到庭證述之證人，幾已經本院傳喚到庭交互詰問完畢；偵查中已到庭具結之證人，則陸續經本院傳喚進行交互詰問中，而相關書證、電腦資料等非供述證據，於偵查中亦經搜索、扣押，就被告3人所涉前開犯罪之相關事證，已獲相當程度之保全，而裁准交保限制居住處及自停止羈押之日起限制出境、出海8個月，須接受科技監控。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年罰金5.6億破紀錄

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

毛畯珅性侵偷拍幼童犯510罪　徒刑加總3552年罰金5.6億破紀錄

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

美百萬實況主父親癌逝　臨終前仍囑兒「快去直播」網鼻酸

【海水灌爆玻璃門】強颱樺加沙直撲香港！ 酒店住客被沖倒

社會熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

即／中央與地方互相究責　檢方出手調查了

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

即／連運屍都難！14遺體僅2具抵生命園區

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

花蓮失聯人數一度達152人！　「修正為17人」原因曝光

成功嶺新兵中彈照外流！十軍團回應了

更多熱門

相關新聞

台鹽綠能弊案陳啓昱600萬交保　檢提抗告

台鹽綠能弊案陳啓昱600萬交保　檢提抗告

台鹽綠能弊案被告陳啓昱獲法院裁定交保，但檢方認為陳啓昱等3人涉犯證券交易法特別背信等7年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，亦有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押顯難進行審判與執行，已於24日提起抗告。

即／北檢想了9天不抗告　理由曝光

即／北檢想了9天不抗告　理由曝光

即／掏空台鹽4億被求刑12年　前董座陳啓昱600萬交保

即／掏空台鹽4億被求刑12年　前董座陳啓昱600萬交保

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

遭酸「戰犯」翻轉！陳智菡坦言如釋重負

遭酸「戰犯」翻轉！陳智菡坦言如釋重負

關鍵字：

台鹽綠能陳啟昱交保憔悴

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面