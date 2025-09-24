　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「假郭正亮」發文嗆趙少康　羅智強：若是藍候選人攻擊就應退選

▲▼國民黨立委羅智強受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨立委羅智強受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選戰白熱化，甚至爆出有假帳號冒名前立委郭正亮，怒批前中廣董事長趙少康「教唆郝龍斌逃避辯論，煽動黨員抵制鄭麗文、張亞中，簡直政治流氓！」趙少康痛批，動用網軍動輒要花上百萬元，質疑有候選人找網軍攻擊同志，同時他也決定提告，「遏止這麼可惡的歪風，不能讓網軍無法無天。」國民黨主席候選人羅智強今（24日）也說，若查明來源後，攻擊是來自候選人陣營，該陣營就該退出選舉。

近期有人假冒郭正亮名義，在社群平台上痛罵趙少康「教唆郝龍斌逃避電視辯論，煽動黨員抵制鄭麗文、張亞中，你算什麼政治金童，簡直政治流氓！」對此，郭正亮向趙少康澄清，自己不用臉書、也不用Threads，該發文為假帳號。趙少康則說，距離主席選舉投票日還有20多天，中央黨部應出面調查，不能縱容；他也決定提告，遏止歪風，不能讓網軍無法無天。

羅智強表示，自己支持郭正亮等人提告，雖背後操作攻擊的來源仍不明瞭，若來自綠營當然嚴厲譴責，也要付出法律代價；而若是有國民黨候選人陣營為了黨魁選舉攻擊，則應退出選舉。

羅智強說，國民黨主席的選舉就是2028年總統選舉的示範，如果為了當黨主席，都會用抹黑的方式攻擊同志，那這樣的黨主席也不配在國民黨立足，更不要說團結領導國民黨，打贏2028年的選舉。

另外，國民黨主席候選人鄭麗文因有金主「CK楊」異康董事長楊建綱相挺，被外界解讀為CK楊恐成「地下黨主席」，鄭麗文昨說回應，她主要是向楊請益經濟治國、政黨整合，不懂為何遭敵對陣營不斷暗示。羅智強對此指出，鄭麗文跟CK楊的關係，自己也是看報導才知道，真實情形如何，應由當事人來說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

美百萬實況主父親癌逝　臨終前仍囑兒「快去直播」網鼻酸

LUX改造媽媽大挑戰

政治熱門新聞

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

綠委要政院釋出「殺傷力」消息反擊？　民進黨團回應了

溢流全跑到市區　水利署長：這次量太大

爆破就解決了！　傅崐萁批中央不給比照南投堰塞湖爆破處理

林保署公布時間軸　溢流當天曾發7次紅色警戒通報縣府

堰塞湖溢流花蓮災情慘　國民黨爽賣萊爾校長球被網友罵翻

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮急撤

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁跳針問責中央嗆「都我們在救災」

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

更多熱門

相關新聞

打臉傅崐萁！王世堅指撤離是地方業務　「怎麼會沒做事罵有做的？」

打臉傅崐萁！王世堅指撤離是地方業務　「怎麼會沒做事罵有做的？」

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成嚴重災情，截至24日上午8時已累計14死、34傷、124失聯。救災行動仍在持續，花蓮立委傅崐萁今（24日）連番砲轟中央、稱責任都在中央。對此，立委王世堅受訪時表示，徐榛蔚、傅崐萁責無旁貸，中央政府反而在這一次颱風那麼先就預警、安排撤離計畫，也調派大批國軍、台電人員，請問花蓮縣政府有提出任何對策嗎？通通沒有耶。You can't beat something with nothing，怎麼反過來批評有在做事的，還嫌人家姿勢不對，這不是很奇怪嗎？

雙城論壇延期　朱立倫嗆民進黨技術性卡關

雙城論壇延期　朱立倫嗆民進黨技術性卡關

花蓮堰塞湖溢流釀14死　國民黨捐100萬救災

花蓮堰塞湖溢流釀14死　國民黨捐100萬救災

指揮所口角！傅崐萁要中央負責　卓榮泰喊「救災優先」轉身離去

指揮所口角！傅崐萁要中央負責　卓榮泰喊「救災優先」轉身離去

藍10/5主席選舉電視政見會　全台6+N場說明會

藍10/5主席選舉電視政見會　全台6+N場說明會

關鍵字：

國民黨黨主席選舉趙少康羅智強郭正亮

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面