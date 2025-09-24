「假郭正亮」發文嗆趙少康　羅智強：若是藍候選人攻擊就應退選

▲國民黨立委羅智強受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選戰白熱化，甚至爆出有假帳號冒名前立委郭正亮，怒批前中廣董事長趙少康「教唆郝龍斌逃避辯論，煽動黨員抵制鄭麗文、張亞中，簡直政治流氓！」趙少康痛批，動用網軍動輒要花上百萬元，質疑有候選人找網軍攻擊同志，同時他也決定提告，「遏止這麼可惡的歪風，不能讓網軍無法無天。」國民黨主席候選人羅智強今（24日）也說，若查明來源後，攻擊是來自候選人陣營，該陣營就該退出選舉。

近期有人假冒郭正亮名義，在社群平台上痛罵趙少康「教唆郝龍斌逃避電視辯論，煽動黨員抵制鄭麗文、張亞中，你算什麼政治金童，簡直政治流氓！」對此，郭正亮向趙少康澄清，自己不用臉書、也不用Threads，該發文為假帳號。趙少康則說，距離主席選舉投票日還有20多天，中央黨部應出面調查，不能縱容；他也決定提告，遏止歪風，不能讓網軍無法無天。

羅智強表示，自己支持郭正亮等人提告，雖背後操作攻擊的來源仍不明瞭，若來自綠營當然嚴厲譴責，也要付出法律代價；而若是有國民黨候選人陣營為了黨魁選舉攻擊，則應退出選舉。

羅智強說，國民黨主席的選舉就是2028年總統選舉的示範，如果為了當黨主席，都會用抹黑的方式攻擊同志，那這樣的黨主席也不配在國民黨立足，更不要說團結領導國民黨，打贏2028年的選舉。

另外，國民黨主席候選人鄭麗文因有金主「CK楊」異康董事長楊建綱相挺，被外界解讀為CK楊恐成「地下黨主席」，鄭麗文昨說回應，她主要是向楊請益經濟治國、政黨整合，不懂為何遭敵對陣營不斷暗示。羅智強對此指出，鄭麗文跟CK楊的關係，自己也是看報導才知道，真實情形如何，應由當事人來說明。