南韓生育率有救了？新生兒數「連續13個月增長」　3大原因帶動回升

▲南韓新生兒人數連續13個月呈正成長。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓統計廳最新數據顯示，在結婚件數增加與政府生育鼓勵政策推動下，南韓全國新生兒人數已連續13個月呈現正成長。今年7月出生嬰兒數達2萬1803人，較去年同期增加5.9%，為近4年來同月最多；同時，新婚件數達2萬394件，創下近9年以來的最高紀錄，顯示婚育與人口結構變化的影響正在逐步顯現。

根據《韓聯社》，南韓統計廳今（24）日公布「7月人口動向」，今年1至7月累計新生兒達14萬7804人，較去年同期增加7.2%，不僅是2015年以來首度出現成長，更創下統計以來最大增幅。雖然7月新生兒人數仍低於1981年統計開始以來的歷史高峰，但已是2021年後同月最多。

統計指出，南韓新生兒數從去年7月以來持續增加，主要因素包括結婚件數連續16個月正成長、政府推動的各種育兒與經濟獎勵政策，以及30至35歲育齡女性人口數上升。7月的合計生育率（女性一生平均生育子女數）達0.80，較去年同期微增0.04，雖仍偏低，但止跌回升具有象徵意義。

從各地區來看，首爾、釜山等13個市道的新生兒人數增加，光州與世宗等4個地區則呈下降。從出生排序分析，第一胎佔比61.9%，比去年增加1.6個百分點；第二胎與第三胎以上的比例則分別下滑1.6與0.1個百分點。

同月新婚件數為2萬394件，較去年同期增加1583件，為9年來同期最高，並自去年4月起持續呈現增加趨勢。專家認為，婚姻回溫與育齡女性人口結構變動，為近一年新生兒數正成長的重要推力。

至於人口其他面向，7月死亡人數為2萬7979人，較去年同期減少200人；離婚件數為7826件，減少113件，並已連續7個月下降。儘管如此，死亡人數仍高於出生人數，使得7月全國人口自然減少6175人，人口結構長期下行壓力依舊存在。