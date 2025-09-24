嚴懲「炒作于朦朧案」　微博關禁1000多個帳號！

▲于朦朧。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸社交平台微博23日晚間表示，有部分用戶在評論區惡意炒作演員于朦朧墜樓案，挑動網路戾氣和極端情緒，站方已清理違規內容10萬多條，對1000多個違規帳號予以階段性禁言直至關閉帳號處置。

微博提到，近日，警方就演員于朦朧酒後意外墜樓身故一事發佈警情通報，對編造墜樓謠言的相關人員依法採取強制措施，但站方發現，在通報發佈後，有部分用戶持續在評論區惡意炒作，發佈消費逝者甚至攻擊當事人及政府帳號的違規言論，挑動網路戾氣和極端情緒，「這不僅是對逝者及其家屬的不尊重，而且嚴重擾亂了公共秩序。」

微博指出，截至目前，站方依據《微博社區公約》等相關規定，已針對惡意挑動負面情緒等違規行為共清理違規內容10萬多條，對1000多個違規帳號予以階段性禁言直至關閉帳號處置，並對1.5萬多個多次在評論區進行惡意炒作的違規帳號暫停評論功能。

微博說，于朦朧的離世令人深感悲痛，但網路不是法外之地，悲劇更不應成為散布戾氣、煽動情緒的工具，這不僅是對逝者尊嚴的踐踏，也是對家屬感情的傷害，「此時，更需要的是廣大網友在理解和支持中緬懷逝者，不輕信陰謀論調，不肆意攻擊辱罵。」

微博強調，將持續加大對惡意挑動負面情緒問題的打擊力度，同時也希望逝者能夠真正安息，其家屬能早日走出悲劇陰影、回歸平靜生活，「如發現相關違規內容，用戶可通過前台舉報投訴入口和@微博管理員 的方式進行舉報，站方將及時予以處置。」