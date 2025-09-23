桃園美術館10/1試辦市民日、里民日優惠　歡迎民眾親近藝術

▲桃園兒童美術館靠近高鐵桃園站及機捷A19站，獨樹一格的白色建築，格外搶眼。（圖／桃園兒童美術館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立美術館(桃美館)23日宣布，為擴大桃園市民及鄰近里民親近藝術活動，增加民眾走進美術館，落實文化平權，自10月1日起，將每月的第一個星期三訂為桃園市「市民日」，第一個星期五訂為「里民日」，此活動將先試行至今年底。

桃美館表示，凡設籍於桃園市的市民出示身份證件，於每月第一個星期三「市民日」即可免費入館（含桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館）；為了回饋在地鄉親，凡設籍於桃園市美術館鄰近六里 (青溪里、洽溪里、芝芭里、青埔里、青峰里、青山里) 的里民，於每月第一個星期五「里民日」當天除可免費入館外，還可參加下午3點的展覽定時導覽。在導覽人員深入淺出的介紹下，更能瞭解每個展覽的精神與作品特色，縮短藝術與民眾的距離，將藝術成為日常，自然而然地融入在民眾的生活裡。

▲鄰近機捷A17領航站的橫山書法藝術館。（圖／桃園兒童美術館提供）

桃園市兒童美術館靠近高鐵桃園站及桃捷A19體育園區站，位於青塘園生態園區，整體建築由普立玆建築獎得主山本理顯所設計，以「遊樂化展館、景觀化建築」為理念，獨樹一格的白色建築，開放的明亮空間結合周圍的藍天綠地，顯得格外搶眼，也是絕佳的拍照與散步地點。

鄰近桃捷A17領航站的橫山書法藝術館，座落於橫山陂塘水岸旁，為臺灣唯一官方成立的書法藝術館，由五方印石造型組成的主體建築，結合硯台磨墨的意象，建築前方水景彷如硯池，映照周圍天光雲影，美不勝收。