　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

▲▼ 郝龍斌拜會全國公教軍警消聯合總會,郝龍斌,胡志強 。（圖／記者徐文彬攝）

▲郝龍斌拜會全國公教軍警消聯合總會。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席參選人郝龍斌今（22日）拜會全國公教軍警消聯合總會時承諾，公務員有尊嚴很重要，要讓公務員對國家有信任，國家對公務員的承諾也要貫徹，因此他會要求黨內貫徹修法，停砍退休年金。

郝龍斌表示，今天希望能爭取軍公教警消所有人給他支援、給他鼓勵，前台中市長胡志強有特別強調，希望這次選舉能夠做到大家和諧、君子之爭，選後才能夠一起團結，共同為國民黨打拚奮鬥，這也是他對自己一定要做到的，選前和諧、選後團結，「這是我對我自己很重要的一個期許」。

郝龍斌說，國家要有尊嚴地生存，所以讓公務員有尊嚴很重要；要讓公務員對國家有信任，國家對公務員的承諾也要貫徹，只有這樣中華民國才有希望。他感嘆，軍公教年金改革是自己心中的痛，因為軍公教退休金是政府對於所有軍公教人員的承諾，是展現政府誠信的關鍵。可民進黨政府上任後打壓退休軍公教，退休軍公教年齡越大、收入越少，但實際上急需用錢，照顧自身醫療及起居，不少軍公教前輩都已陷入困境。

郝龍斌承諾，未來當黨主席，除了要恢復軍公教尊嚴、權益外，也絕對支援國民黨立院黨團目前提出的停砍退休年金，「我做黨主席，一定要求黨內貫徹修法」，一個國家的社會發展，仰賴的是公務員、也就是軍公教和警消，如果這些人的權益得到保障，退休生活得到照顧，對於招考有利。

但近期公務人員招考人數越來越少，郝龍斌指出，主因就是軍公教沒有得到保障，甚至外在干擾非常多，所以當上黨主席之後，確保軍公教尊嚴是很重要的事情之一，因為軍公教是國家的支柱，國民黨挺軍公教就是挺中華民國，這是他的具體保證，也希望大家支援他、幫助他，讓他貫徹政見。

另外，前藍委、黨主席候選之一鄭麗文今喊話，盼黨員要自主決定黨主席人選，不要被人頭大戶指揮。郝龍斌認為，黨員都非常自重，且自主性非常高，希望不要為了選舉，給黨和黨員同志一些不必要的標籤。他也說，選舉過程他絕不會攻擊黨內候選人，希望選前和諧、選後團結，一掃國民黨內鬥內行、外鬥外行的刻板印象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

美日韓外長會談憂中國破壞台海穩定　外交部致謝：持續提升國防能力

高雄市府代清馬頭山2800噸廢棄物　柯志恩批：地方治理失能縮影

台灣人在英國被攻擊！司機乘客全冷眼　外交部出手了

再槓釋昭慧！他列5大點反轟高薪法師：道德綁架製造新的分裂

中央依《財劃法》減營養午餐補助　蔣萬安：事權未清不該恣意砍

雙城論壇緩辦有內幕？傳拒見王滬寧　蔣萬安批放話：太會編故事

2028韓國瑜、盧秀燕相爭？　郝龍斌：建立民主機制產生總統人選

又是你！苗栗縣長鍾東錦第二度財產申報不實　遭開罰72萬

批普發1萬增拒領是情勒綠支持者　羅智強：有腦的人都知道多此一舉

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

美日韓外長會談憂中國破壞台海穩定　外交部致謝：持續提升國防能力

高雄市府代清馬頭山2800噸廢棄物　柯志恩批：地方治理失能縮影

台灣人在英國被攻擊！司機乘客全冷眼　外交部出手了

再槓釋昭慧！他列5大點反轟高薪法師：道德綁架製造新的分裂

中央依《財劃法》減營養午餐補助　蔣萬安：事權未清不該恣意砍

雙城論壇緩辦有內幕？傳拒見王滬寧　蔣萬安批放話：太會編故事

2028韓國瑜、盧秀燕相爭？　郝龍斌：建立民主機制產生總統人選

又是你！苗栗縣長鍾東錦第二度財產申報不實　遭開罰72萬

批普發1萬增拒領是情勒綠支持者　羅智強：有腦的人都知道多此一舉

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

接棒中島美嘉！　徐若瑄登Billboard Live開唱「時間點曝光」

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

【台版寄生上流】噁賊闖空門還過夜！穿女屋主男友內褲

政治熱門新聞

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／普發1萬設「拒領」喊卡　行政院：維持原有領取管道

傅崐萁棄選國民黨主席　真正布局曝光

又是你！鍾東錦財產申報二度不實　遭開罰72萬

卓榮泰見釋昭慧研議「拒領普發1萬」選項　溫朗東轟：已明顯不適任

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

普發1萬設「拒領選項」？　吳思瑤批擾民：多此一舉！

反對三重果菜市場強遷蘆洲！　林淑芬率議員里長赴內政部抗議

普發1萬政院研議「拒領」選項　學者轟偽善：情緒勒索支持者當沙包

郝龍斌髮夾彎！　「批柯變挺柯」被質疑

嘆普發1萬卓榮泰陷「父子騎驢困境」　游盈隆：已錯失請辭最好時機

雙演習整備台灣　29頁安全指引「小橘書」曝光

快訊／證實1成功嶺役男擊發步槍致臉部受傷　陸軍：正手術搶救中

鍾東錦喊話賴清德「別一下子讓苗栗進步太快」　議員籲債務協商

更多熱門

相關新聞

挺郝龍斌選黨魁　胡志強提柯文哲昔攻五大弊案

挺郝龍斌選黨魁　胡志強提柯文哲昔攻五大弊案

國民黨主席選舉10月18日登場，候選人郝龍斌今（22日）在台中前市長胡志強陪同下，拜會全國公教軍警消聯合總會。胡志強以「手足之交」形容郝龍斌，不過，胡雖喊話郝龍斌務必要讓「藍白合」密切結合，但同時也提到台北前市長柯文哲當年砲轟郝龍斌的五大弊案，「記得嗎？你本人也沒有回嘴啊！『五大弊案』最後還被他（柯文哲）自己改成五大案！」

拚黨主席選舉搶攻台中！　鄭麗文曝昨拜會顏清標、成立黃埔後援會

拚黨主席選舉搶攻台中！　鄭麗文曝昨拜會顏清標、成立黃埔後援會

盼國民黨勿被「人頭黨員掌控」　鄭麗文喊：黃復興投票自主性非常高

盼國民黨勿被「人頭黨員掌控」　鄭麗文喊：黃復興投票自主性非常高

郝龍斌：2024藍白不合民眾黨一定很後悔！

郝龍斌：2024藍白不合民眾黨一定很後悔！

找韓國瑜列黨主席顧問　郝：2026藍白比民調

找韓國瑜列黨主席顧問　郝：2026藍白比民調

關鍵字：

國民黨郝龍斌年金改革年改鄭麗文

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面