拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

▲郝龍斌拜會全國公教軍警消聯合總會。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席參選人郝龍斌今（22日）拜會全國公教軍警消聯合總會時承諾，公務員有尊嚴很重要，要讓公務員對國家有信任，國家對公務員的承諾也要貫徹，因此他會要求黨內貫徹修法，停砍退休年金。

郝龍斌表示，今天希望能爭取軍公教警消所有人給他支援、給他鼓勵，前台中市長胡志強有特別強調，希望這次選舉能夠做到大家和諧、君子之爭，選後才能夠一起團結，共同為國民黨打拚奮鬥，這也是他對自己一定要做到的，選前和諧、選後團結，「這是我對我自己很重要的一個期許」。

郝龍斌說，國家要有尊嚴地生存，所以讓公務員有尊嚴很重要；要讓公務員對國家有信任，國家對公務員的承諾也要貫徹，只有這樣中華民國才有希望。他感嘆，軍公教年金改革是自己心中的痛，因為軍公教退休金是政府對於所有軍公教人員的承諾，是展現政府誠信的關鍵。可民進黨政府上任後打壓退休軍公教，退休軍公教年齡越大、收入越少，但實際上急需用錢，照顧自身醫療及起居，不少軍公教前輩都已陷入困境。

郝龍斌承諾，未來當黨主席，除了要恢復軍公教尊嚴、權益外，也絕對支援國民黨立院黨團目前提出的停砍退休年金，「我做黨主席，一定要求黨內貫徹修法」，一個國家的社會發展，仰賴的是公務員、也就是軍公教和警消，如果這些人的權益得到保障，退休生活得到照顧，對於招考有利。

但近期公務人員招考人數越來越少，郝龍斌指出，主因就是軍公教沒有得到保障，甚至外在干擾非常多，所以當上黨主席之後，確保軍公教尊嚴是很重要的事情之一，因為軍公教是國家的支柱，國民黨挺軍公教就是挺中華民國，這是他的具體保證，也希望大家支援他、幫助他，讓他貫徹政見。

另外，前藍委、黨主席候選之一鄭麗文今喊話，盼黨員要自主決定黨主席人選，不要被人頭大戶指揮。郝龍斌認為，黨員都非常自重，且自主性非常高，希望不要為了選舉，給黨和黨員同志一些不必要的標籤。他也說，選舉過程他絕不會攻擊黨內候選人，希望選前和諧、選後團結，一掃國民黨內鬥內行、外鬥外行的刻板印象。