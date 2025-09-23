　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone17上市八月手機銷量「大減15%」　三星2機種逆勢殺出

記者蘇晟彥／台北報導

根據市調機構統計，2025年8月台灣實體通路智慧型手機銷售量約36.1萬台，較7月的39.7萬台下滑約9%，銷售額更大減15%，傑昇通信表示，這波數據下滑並非意外，而是市場在iPhone 17新機發布前夕的典型「需求真空期」，消費者普遍選擇觀望，使得整體買氣進入低點；儘管市場降溫，三星Galaxy A56（12GB/256GB）仍逆勢竄出，一舉登上全台最熱銷單機寶座，至於最熱銷的旗艦機型，則由三星Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）與首次進榜的Galaxy Z Flip 7（12GB/512GB）攜手拉抬品牌聲量，使全台最熱銷前20名單機排行充滿看點。

▲▼ S25,SAMSUNG,三星S25 23日0200前請勿使用 。（圖／ETtoday）

傑昇通信分析，8月整體銷量下降與即將於9月登場的iPhone 17系列新機密切相關，果粉多觀望新機，延後換機時程，直接壓縮iPhone 16系列銷售；而這股等待效應反倒推升非蘋陣營買氣，特別是三星，Galaxy A56（12GB/256GB）成功藉此登上全台熱銷冠軍寶座，中斷蘋果長期以來的霸榜優勢；三星新一代中階生力軍Galaxy A17（6GB/128GB）空降第13名表現亮眼，延續A系列親民價格與實用規格的優勢，深受消費者青睞。

三星在旗艦市場的表現也可圈可點，不僅Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）穩居安卓旗艦寶座，上月剛有Galaxy Z Fold 7進榜，小摺疊機Galaxy Z Flip 7（12GB/512GB）本月強勢進入第16名，顯示摺疊市場逐漸打開；傑昇通信指出，三星「容量小升大」的行銷策略奏效，藉由將主流容量直接從256GB升級至512GB，不僅提升產品價值，更有效吸引對儲存空間有高需求的消費者。值得注意的是，這波換機潮並非單純等待iPhone 17，更反映出三星在5G成熟與AI功能導入後，具備足夠吸引力與價格優勢，成功承接淡季買氣。

蘋果在面臨連續兩個月衰退壓力，可看出在iPhone 17新機發布前，銷售動能明顯減弱。即使蘋果仍以8款機型進榜，iPhone 16 Pro（256GB）也未能成功霸榜全年，本月退居第二，與Pro Max（256GB）雙雙下滑一個名次；而排名上升至第六的iPhone 16（256GB），單機銷量反而逆勢成長7%，傑昇通信指出，對不追求Pro級功能，但又希望有充足儲存空間，且不想等待新機的消費者而言，256GB版本兼具價格與容量優勢，是最佳過渡選擇。

而在熱銷前20名排行榜中，iPhone 16 Plus（128GB）單月銷量暴跌30%，排名跌至第19名，傑昇通信推測，大尺寸機型在無明顯規格差異下，128GB容量對於高頻率拍攝與AI應用的使用者已顯不足，加上與Pro系列價格差距縮小，使得它在「旗艦」和「性價比中階」兩者陷入尷尬局面，加價買不到Pro的情況下，只好繼續觀望新機，無奈成為本月衰退最劇烈的蘋果機型。

除蘋果與三星之外，OPPO與vivo各以兩款機型進榜，持續在中階市場攻防。OPPO Reno14（12GB/256GB）銷量再成長，從上月第16名躍升至第11名、入門款OPPO A5 Pro（6GB/128GB）更一舉擠下iPhone 16（128GB）衝上第4名，顯現高性價比機型在淡季的爆發力；相較於OPPO的爆發式成長，vivo Y29s（6GB/128GB）排名升至第7、V50 Lite（12GB/256GB）則穩居第14名，看起來vivo在銷售動能上略顯保守。

▲▼
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

升級更直覺！iOS 26.1 Beta推出手勢切歌　繁中AI同步上線

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道　iOS 26成為唯一選項

iPhone17上市八月手機銷量「大減15%」　三星2機種逆勢殺出

JLAB推3平價無線耳機　全方位解決需求

薄到5.6mm卻更好修　iFix肯定iPhone Air維修友善度

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

升級更直覺！iOS 26.1 Beta推出手勢切歌　繁中AI同步上線

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道　iOS 26成為唯一選項

iPhone17上市八月手機銷量「大減15%」　三星2機種逆勢殺出

JLAB推3平價無線耳機　全方位解決需求

薄到5.6mm卻更好修　iFix肯定iPhone Air維修友善度

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

3C家電熱門新聞

八月手機銷量「大減15%」

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

3步驟「舔螢幕教學」

iOS 26.1 Beta繁中AI上線

MetaAI智慧眼鏡關鍵功能無法整合

「拿到iPhone 17 Pro機王！」YTR曝1顏色掉漆喊

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」

JLAB推3平價無線耳機

三大電信iPhone 17首賣成績出爐

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

iPhone 17 Pro「1顏色」　爆容易有刮痕

iPhone 17現貨懶人包出爐！

iPhone Air薄到5.6mm卻更好修

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面