iPhone17上市八月手機銷量「大減15%」　三星2機種逆勢殺出

記者蘇晟彥／台北報導

根據市調機構統計，2025年8月台灣實體通路智慧型手機銷售量約36.1萬台，較7月的39.7萬台下滑約9%，銷售額更大減15%，傑昇通信表示，這波數據下滑並非意外，而是市場在iPhone 17新機發布前夕的典型「需求真空期」，消費者普遍選擇觀望，使得整體買氣進入低點；儘管市場降溫，三星Galaxy A56（12GB/256GB）仍逆勢竄出，一舉登上全台最熱銷單機寶座，至於最熱銷的旗艦機型，則由三星Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）與首次進榜的Galaxy Z Flip 7（12GB/512GB）攜手拉抬品牌聲量，使全台最熱銷前20名單機排行充滿看點。

傑昇通信分析，8月整體銷量下降與即將於9月登場的iPhone 17系列新機密切相關，果粉多觀望新機，延後換機時程，直接壓縮iPhone 16系列銷售；而這股等待效應反倒推升非蘋陣營買氣，特別是三星，Galaxy A56（12GB/256GB）成功藉此登上全台熱銷冠軍寶座，中斷蘋果長期以來的霸榜優勢；三星新一代中階生力軍Galaxy A17（6GB/128GB）空降第13名表現亮眼，延續A系列親民價格與實用規格的優勢，深受消費者青睞。

三星在旗艦市場的表現也可圈可點，不僅Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）穩居安卓旗艦寶座，上月剛有Galaxy Z Fold 7進榜，小摺疊機Galaxy Z Flip 7（12GB/512GB）本月強勢進入第16名，顯示摺疊市場逐漸打開；傑昇通信指出，三星「容量小升大」的行銷策略奏效，藉由將主流容量直接從256GB升級至512GB，不僅提升產品價值，更有效吸引對儲存空間有高需求的消費者。值得注意的是，這波換機潮並非單純等待iPhone 17，更反映出三星在5G成熟與AI功能導入後，具備足夠吸引力與價格優勢，成功承接淡季買氣。

蘋果在面臨連續兩個月衰退壓力，可看出在iPhone 17新機發布前，銷售動能明顯減弱。即使蘋果仍以8款機型進榜，iPhone 16 Pro（256GB）也未能成功霸榜全年，本月退居第二，與Pro Max（256GB）雙雙下滑一個名次；而排名上升至第六的iPhone 16（256GB），單機銷量反而逆勢成長7%，傑昇通信指出，對不追求Pro級功能，但又希望有充足儲存空間，且不想等待新機的消費者而言，256GB版本兼具價格與容量優勢，是最佳過渡選擇。

而在熱銷前20名排行榜中，iPhone 16 Plus（128GB）單月銷量暴跌30%，排名跌至第19名，傑昇通信推測，大尺寸機型在無明顯規格差異下，128GB容量對於高頻率拍攝與AI應用的使用者已顯不足，加上與Pro系列價格差距縮小，使得它在「旗艦」和「性價比中階」兩者陷入尷尬局面，加價買不到Pro的情況下，只好繼續觀望新機，無奈成為本月衰退最劇烈的蘋果機型。

除蘋果與三星之外，OPPO與vivo各以兩款機型進榜，持續在中階市場攻防。OPPO Reno14（12GB/256GB）銷量再成長，從上月第16名躍升至第11名、入門款OPPO A5 Pro（6GB/128GB）更一舉擠下iPhone 16（128GB）衝上第4名，顯現高性價比機型在淡季的爆發力；相較於OPPO的爆發式成長，vivo Y29s（6GB/128GB）排名升至第7、V50 Lite（12GB/256GB）則穩居第14名，看起來vivo在銷售動能上略顯保守。



