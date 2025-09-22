成功嶺18歲新兵打靶膛炸「左眼球不在了」　腦部卡碎片陷入昏迷

▲成功嶺22日下午發生打靶意外，導致一名18歲新兵左臉遭受重創，失去左眼球。（示意圖／資料照）

記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

台中成功嶺22日下午發生打靶事故，18歲邵姓義務役新兵使用T91步槍進行射擊訓練時，疑似槍枝膛炸，導致左臉嚴重碎裂，還有多塊疑似子彈的金屬碎片卡在腦部。院方透露，邵男到院時「左眼球已不在了」，右眼球仍在，但無法確認視力，目前由超過60名醫護組成的團隊搶救中。

18歲邵男今年5月才入伍，隸屬於機步234旅，22日下午4點50分進行射擊訓練時，疑似發生槍枝膛炸，導致左臉嚴重碎裂，緊急送往烏日林新醫院搶救。

院方表示，邵男到院時，左臉有大面積開放性傷口、嚴重顏面開放性骨折、大量失血，急診進行緊急氣切、傷口止血，並輸血給予大量輸液，再送往開刀房搶救。

搶救團隊晚間9點多表示，邵男到院時左臉嚴重碎裂，疑因爆炸已失去左眼球、右眼球仍在，但無法確認視力，腦部有多塊金屬碎片，傷勢嚴重，仍持續大量出血，陷入昏迷。

院方指出，已動員超過60名醫護團隊全力搶救，並由烏日林新神經外科主任、整型外科主任、耳鼻喉科醫師及國軍803醫院神經外科、整型外科醫師共同進行手術。

陸軍十軍團表示，單位第一時間即通知家屬及指派高階幹部前往醫院處置，後續將全力協助醫療照護。至於確切事故原因，是因為彈藥問題引發膛炸，還是人為操作不慎發生意外，將另外成立專案小組進一步調查。