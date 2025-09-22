27歲選美皇后「拿情趣玩具」挑逗裸片外流！　僅1天就被拔后冠

▲蘇潘妮才當選1天就遭拔除后冠 。（圖／翻攝自Facebook／สุพรรณีน้อยโนนทอง）



記者王佩翊／編譯

泰國27歲選美小姐蘇潘妮（Suphannee Baby Noinonthong）日前在2026年巴蜀府選美比賽中奪冠，成為新一屆巴蜀小姐，並將代表巴蜀府參選2026年泰國小姐，但才剛奪下后冠，曾經拍攝過的挑逗不雅影片就在網路上流傳，影片中她甚至還拿著情趣玩具，最終導致被取消資格。

根據The Thaiger報導，27歲蘇潘妮20日在「2026年巴蜀小姐選美大賽」獲得冠軍，但在奪冠僅1天後就遭到大會火速褫奪頭銜。

蘇潘妮奪冠後，原本將代表巴蜀府參加全國性的「2026年泰國小姐選美大賽」，與其他76個府的代表同台競爭。然而選美主辦單位21日發布聲明指出，「現任2026巴蜀小姐被發現參與了不符合參賽者應堅持的精神和原則的特定活動，因此有必要終止她的職位。」

▲蘇潘妮過去曾拍攝的不雅影片外流。（圖／Amarin TV）



原來是蘇潘妮以前曾經拍攝過的不雅影片再度被翻出，而在流傳的爭議影片中，她不僅身穿半透明衣物大跳性感舞蹈，還被拍到使用情趣玩具、吸電子菸，甚至在身體各部位塗抹口紅等畫面，做出各種挑逗動作，尺度相當驚人。

網路上隨即出現排山倒海的批評聲浪，而她本人則是透過Facebook發布道歉聲明，坦承過去確實參與過裸體攝影和影片拍攝。她表示，當時是為了照顧臥床不起的母親才會走上這條路，「我別無選擇，只能透過這種方式賺錢照顧母親。」如今雙親已離世，她獨自一人奮鬥到現在的位置。

蘇潘妮在聲明中強調，她承認自己過去選擇了錯誤的道路，但也願意改過自新，希望能成為更好的人繼續向前走。她澄清，自己的限制級影片被非法賭博網站未經同意盜用，強調從未主動宣傳過此類影片。

蘇潘妮已決定向警方報案，控告那些未經許可使用她影片內容的賭博網站，希望透過法律途徑討回公道。