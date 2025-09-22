只要看見過物件都能用草編成品　80歲嬤李邱阿守教草編樂在其中

▲桃園大園區80歲嬤李邱阿守(左三)教草編樂在其中。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

草編是傳統手工藝，利用天然草材編織出各種實用和裝飾品，很受歡迎。桃園市大園區和平里草編老師李邱阿守，有多年草編經驗，凡她看見過物件，都能用稻草編織成品。李邱阿守在和平社區發展協會教授草編，社區學員在她手把手細心調教下，均能發揮個人獨特創意，有些人編織置物盒、淑女帽、掃把、茶具、背心等不同造型。

現年80歲的李邱阿守，從事草編數10年，但做草編成品約4-5年。她說：做草編不但可打發時間，又可教學，是很開心的事；而當年為何學草編？李邱阿嬤說，早年因為家中有現成的稻草，加上家庭需求編織掃把，自此進入草編天地，樂此不疲，直至近年來，開始有許多編織成品，深受歡迎，在和平社區發展協會前理事長梁垠錄安排下，擔任協會教課老師。

▲和平社區發展協會辦理「社區稻草編織技藝傳承」成果發表會。（圖／大園區公所提供）

和平社區發展協會20日辦理「社區稻草編織技藝傳承」成果發表會，會場布滿學員親手用稻草編織成品，學員們並分享二年來學習歷程與心得，從初學時會被稻草扎傷，到現在遊刃有餘編織手法，各個成就感滿滿。

梁垠錄說，稻草掃把製作過程要「綁單不綁雙」，也就是綑綁的繩結數必須為五、七、九、十一等奇數，其奇數代表陽數也是吉數，以符合天地人富貴貧之意義。總幹事葉萊莉表示，本次活動除了透過稻草編織凝結社區成員感情外，也將傳統農村社會就地取材之前人智慧與敬天敬地之精神傳承下來，期待明年學員能有更棒的作品。包括：農業局江佩穎助理、區公所社會課張淑華課長等人士出席活動。