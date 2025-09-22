山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

▲山西省運城市一家化工廠發生大爆炸。（圖／翻攝華商報大風新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

山西省運城市一家化工廠昨（21）日突然發生大爆炸，一棟鋼結構建築發生嚴重變形，外牆扭曲傾斜，瓦礫散落路邊，多輛停靠附近的汽車被倒塌的建築構件壓毀。事故導致一人死亡、一人受傷，具體原因仍在調查中。

據華商報大風新聞報導，9月21日，山西省運城市河津市多位網友反映稱，下午2時許，當地一化工企業發生爆炸事故。9月22日上午9時許，河津市應急管理局最新回應稱，事故導致一人死亡、一人受傷，具體原因仍在調查中。

9月22日上午，多名周邊商戶回憶稱，爆炸聲後空中升起大量煙塵，附近建築發生明顯震動。一段由當地居民拍攝的影片顯示，一棟鋼結構建築一層發生嚴重變形，外牆扭曲傾斜，瓦礫散落路邊，多輛停靠附近的汽車被倒塌的建築構件壓毀。

據商業查詢平台「天眼查」顯示，涉案企業成立於2017年，主要從事化學原料和化學製品製造。值得關注的是，就在事發前兩天的9月19日，該企業剛剛對外公開了一項名為「一種永固紫硝化生產辦法」的發明專利。

9月22日上午，陸媒多次嘗試聯絡該企業，電話無人接聽。據悉，目前當地應急管理部門已全面介入事故調查工作。

▲▼化工廠鋼構建築變形，一旁車輛被掉落物砸毀。