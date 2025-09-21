賴清德：明年報稅「史上最少」　年薪62.6萬以下免稅、40％人不用繳

▲賴清德總統表示年薪低於62萬6000元，明年可免繳綜所稅，由1%高所得繳近半稅收。（圖／總統府）



記者董美琪／綜合報導

賴清德總統今（21）日前往苗栗竹南中港慈裕宮參香，他在廟埕與民眾互動時發表「國政報告」，並表示明年5月報稅時，若年薪約62.6萬元以下（約月薪5萬元以下），將免繳所得稅，稅收負擔主要將由「前1%高收入族群」承擔，強調明年將是國人「稅負最輕」的一年，是有史以來國人稅負最低。

賴清德指出，依明年最新稅制試算，單身族年收入62萬多元以下，也就是約月薪5萬元，不需繳稅；若是夫妻育有2名5歲以下子女，家庭年收入164萬1000元也免稅；若再加上扶養2名長輩，門檻更可拉高到212萬元。

賴清德表示，推算約有40%至50%民眾免繳所得稅，稅收主要仰賴高收入族群貢獻，其中前1%的高所得者繳納將近40%、50%的稅收。他強調，應該肯定企業與高收入者的努力，給他們鼓掌，因為企業獲利愈高，繳納稅款就愈多，政府也才能有更多資源來照顧人民。

此外，賴清德強調「稅收要回饋人民」。目前高中職全面免學費，就讀私立大學每年補助3萬5000元，弱勢家庭還能加碼；幼兒教育部分，從0到6歲政府提供各項津貼與托育補助，讓年輕父母減輕負擔；長照3.0據點更遍布全台，確保老人家都能獲得妥善照顧。他強調，教育是翻轉人生的重要關鍵，不希望任何家庭因經濟困難而讓孩子失學。