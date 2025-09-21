　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：明年報稅「史上最少」　年薪62.6萬以下免稅、40％人不用繳

▲▼總統赴苗栗新竹參香。（圖／總統府）

▲賴清德總統表示年薪低於62萬6000元，明年可免繳綜所稅，由1%高所得繳近半稅收。（圖／總統府）

記者董美琪／綜合報導

賴清德總統今（21）日前往苗栗竹南中港慈裕宮參香，他在廟埕與民眾互動時發表「國政報告」，並表示明年5月報稅時，若年薪約62.6萬元以下（約月薪5萬元以下），將免繳所得稅，稅收負擔主要將由「前1%高收入族群」承擔，強調明年將是國人「稅負最輕」的一年，是有史以來國人稅負最低。

賴清德指出，依明年最新稅制試算，單身族年收入62萬多元以下，也就是約月薪5萬元，不需繳稅；若是夫妻育有2名5歲以下子女，家庭年收入164萬1000元也免稅；若再加上扶養2名長輩，門檻更可拉高到212萬元。

賴清德表示，推算約有40%至50%民眾免繳所得稅，稅收主要仰賴高收入族群貢獻，其中前1%的高所得者繳納將近40%、50%的稅收。他強調，應該肯定企業與高收入者的努力，給他們鼓掌，因為企業獲利愈高，繳納稅款就愈多，政府也才能有更多資源來照顧人民。

此外，賴清德強調「稅收要回饋人民」。目前高中職全面免學費，就讀私立大學每年補助3萬5000元，弱勢家庭還能加碼；幼兒教育部分，從0到6歲政府提供各項津貼與托育補助，讓年輕父母減輕負擔；長照3.0據點更遍布全台，確保老人家都能獲得妥善照顧。他強調，教育是翻轉人生的重要關鍵，不希望任何家庭因經濟困難而讓孩子失學。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

20米長LABUBU、哆啦A夢4氣偶降臨香港！奶昔大哥掀回憶殺

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

獨／高雄市政府再爆長官霸凌！調離現職沒處分遭控「天理不容」

33年嘉義老書店謝幕　排隊麻辣鍋店秒卡位

陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全說了

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

政治熱門新聞

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

點名黃國昌、徐巧芯回應　王義川喊抓到偷拍者了：台灣政治史醜聞

雙城論壇突喊卡　陸委會：我們也很意外

陳佩琪爆柯文哲疑染HPV！　他指違反醫生倫理：柯同意公開嗎

周一颱風假？北市估樺加沙陸警機率　降雨高峰時間曝光

蘭女學生發與總統合照遭網出征　學者嘆：台灣網路被大量滲透分化

曝雙城論壇延後原因！　藍議員轟：賴政府刻意刁難、限制兩岸交流

快訊／9月雙城論壇確定延後　北市府：兩岸越是艱困越要穩健交流

「被關一年自然免疫下降」　陳佩琪談柯文哲病況：他身體承受不了

「能平安退伍我心懷感恩」　江啟臣憶蛙兵軍旅：要用智慧維護和平

李四川：拆公館圓環「可提前9月底完成」

淡江大橋商標權惹議　新北：只能說「歡迎來那座不能說名字的橋」？

立院新會期3大修法目標　藍白恐不合

更多熱門

相關新聞

蘭女學生發與總統合照遭網出征　學者嘆：台灣網路被大量滲透分化

蘭女學生發與總統合照遭網出征　學者嘆：台灣網路被大量滲透分化

總統賴清德日前赴宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日」相關活動，現場也有學生詢問合照，活動結束後，女學生將與總統合照發至社群，未料卻被民眾黨支持者、粉專出征、嘲諷。對此，陽明交大科技法律系特聘教授林志潔今（21日）表示，這件事件再度反映出我國網路被大量滲透分化的狀況，但學生的回應也讓身為老師的她相當感動，讓大家看到年輕孩子心志堅強，並具有獨立判斷的能力。

賴清德細數安倍晉三對台灣的友好　「有遠見國際一流政治家」

賴清德細數安倍晉三對台灣的友好　「有遠見國際一流政治家」

影／賴清德又遭AI深偽變造　稱中國強大！美擋不住應趁現在多撈點

影／賴清德又遭AI深偽變造　稱中國強大！美擋不住應趁現在多撈點

英美歐力挺台灣全社會防衛韌性　AIT：展現賴總統願景與承諾

英美歐力挺台灣全社會防衛韌性　AIT：展現賴總統願景與承諾

蘭陽女中學生發與總統合照卻遭小草出征　他批白營撕裂社會

蘭陽女中學生發與總統合照卻遭小草出征　他批白營撕裂社會

關鍵字：

賴清德所得稅繳稅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面