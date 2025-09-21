蘭女學生發與總統合照遭網出征　學者嘆：台灣網路被大量滲透分化

▲總統賴清德前往宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日」相關活動。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前赴宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日」相關活動，現場也有學生詢問合照，活動結束後，女學生將與總統合照發至社群，未料卻被民眾黨支持者、粉專出征、嘲諷。對此，陽明交大科技法律系特聘教授林志潔今（21日）表示，這件事件再度反映出我國網路被大量滲透分化的狀況，但學生的回應也讓身為老師的她相當感動，讓大家看到年輕孩子心志堅強，並具有獨立判斷的能力。

賴清德日前至宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日」相關活動，現場有學生詢問是否能合照，賴清德與課堂教師確認同意後，和現場學生合影，也有女學生將與總統合照發至社群，未料卻被民眾黨支持者、粉專出征、嘲諷「這就是你為什麼需要讀書」、「可悲學店」、「職業學生」、「賴x頭」、「青鳥培訓所」、「他有沒有叫你們拍手啊」等語。

對此，林志潔今在臉書表示，這件事件再度反映出我國網路被大量滲透分化的狀況，她自己的臉書只要涉及政治議題，或有所評論，一定就開始大量假帳號來攻擊，屢試不爽。早前她還非常認真的說明回覆，後來發現根本就是機器人假帳號，一次多個，或亂貼圖卡或以文字咒罵，完全沒有要討論，之後決定一概刪除封鎖。

「幸好，女中同學的回應讓我們看到年輕孩子心志堅強，並具有獨立判斷的能力」，林志潔提到，有學生說，「我們看到總統覺得開心，是因為他是國家元首，來到學校關心學生，並不是因為他屬於哪個政黨」，而且，總統的演講很照顧到學生，也從來沒有提到要大家支持什麼政黨，因此，即使自己的同學有不同政治立場，也都能有基本的尊重。

林志潔認為，學生的這番回應真的非常棒，是教師節前的珍貴禮物，「讓身為老師的我們，又有了奮鬥下去的動力」。