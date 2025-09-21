苗栗婦遭龜殼花蛇吻！左手腫脹陷昏迷　巡邏警急開道護送搶命

▲苗栗婦遭毒蛇龜殼花咬傷，警鳴笛開到協助送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉一名蕭姓婦人(46歲)日前於一處寺廟周邊遭龜殼花毒蛇咬傷，幸銅鑼分駐所警員恰巧巡邏經過，蕭婦友人趕忙上前求救，並由警方開啟警示燈及蜂鳴器開道，火速於5分鐘內將蕭婦送抵醫院，經治療後已無生命危險。

據了解，當天蕭婦不慎在寺廟周圍遭遇蛇吻，且該蛇還是有劇毒的龜殼花，蕭婦當場左手腫脹、意識不清。友人羅婦(62歲)見狀後焦急不已，恰巧銅鑼分駐所警員擔服巡邏勤務途經台72線客屬大橋處，羅婦見狀後趕忙將開靠近，並上前向員警求助「我朋友遭毒蛇咬傷，可以幫忙送醫嗎？」

警方見蕭婦情況危急，立即以巡邏車鳴笛開道，讓原本9公里近10分鐘的車程縮短至約5分鐘，在最短時間內順利將蕭婦護送至苗栗市一間醫院急救，所幸經治療後已無大礙，蕭婦對於員警的熱心協助也頻頻致謝。

苗栗警察分局表示，為民服務是警察職責所在，雖然警車開道存在一定的風險性，但遇上急迫事故時，警方仍會伸出援手全力協助，但在此仍呼籲民眾，如有緊急就醫情形，建議優先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療協助。