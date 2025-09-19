　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鬼月嚇死人！怪阿北半夜帶遺照路口撒冥紙　超詭異畫面曝

▲苗栗市林姓男子深夜脫序在聯大路撒冥紙，遭大批聯大生圍堵，警方及時到場處理並法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市林姓男子深夜脫序在聯大路撒冥紙，遭大批聯大生圍堵，警方及時到場處理並法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

七月鬼月這樣搞會嚇死人！苗栗市林姓男子昨天（18日）深夜精神不穩，拿著哥哥遺照和樹枝，站在聯大路中間朝騎機車的聯合大學生撒冥紙，彷彿在招魂，嚇壞一群夜歸的大學生，想要上前理論，幸好警方據報及時到場，未爆發肢體衝突。警訊後將林男依違反社會秩序維護法移送偵辦。

不少國立聯合大學住在八甲校區的學生，昨深夜紛紛在threads社團貼文說：「這月份，半夜拿遺照在聯大路嚇人，然後對同學撒冥紙，及拿刀（實際是樹枝）出來恐嚇！！！」也有民眾立即報案。

▲苗栗市林姓男子深夜脫序在聯大路撒冥紙，遭大批聯大生圍堵，警方及時到場處理並法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方據報前往國立聯合大學八甲校區下山不遠處，發現數十名騎機車學生在叉路口圍堵一名男子，雙方下爆發口角爭吵，警方立即隔離學生和涉嫌亂撒冥紙的林姓男子（48歲）。林男稱，該路段因車速過快易肇事，才撒冥紙提醒用路人減速慢行。不過，林男行為已滋擾路過的用路人，警方依社會秩序維護法第68條第1項第2款移請檢方偵辦。

▲苗栗市林姓男子深夜脫序在聯大路撒冥紙，遭大批聯大生圍堵，警方及時到場處理並法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，林男為轄區毒品列管人口，疑似長期吸毒後致容易幻聽、幻覺，可能因此才脫序拿病故10多年的哥哥遺照出門，但調查發現林並沒有就醫和殘障手冊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦認了：怕被家人責怪
樺加沙挑戰強颱！　動態預測曝
棄屍畫面曝！淡水媳婦「把婆婆裝箱」　拖粉色行李箱現身捷運站
快訊／國道重大車禍！自小客墜橋「乘客甩飛」　5人受傷搶救中
93歲嬤失蹤27天化成白骨！淡水金色海岸尋獲　媳婦拖行李箱遭
快訊／柯建銘保住總召！民進黨團幹部出爐
「星光幫」歌手被逮畫面曝！　當服務生隱匿身分
柯蕭哭了！落淚道別　大谷等隊友全到場
快訊／9:21國家警報響！模擬「琉球海溝8.5強震」　9點半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦「認了棄屍」：怕被家人責怪

快訊／國6重大車禍！自小客墜橋「乘客甩飛」　5人受傷搶救中

棄屍畫面曝！淡水媳婦「把婆婆裝箱」　拖粉色行李箱現身捷運站

星光歌手淪通緝犯！賣張學友假票涉詐欺　騙走百萬全還高利貸

93歲嬤失蹤28天化成白骨！淡水金色海岸尋獲　媳婦拖行李箱遭法辦

星光歌手被捕畫面曝！涉詐欺洗錢8條通緝　酒吧當服務生隱匿身分

快訊／台中北區爆墜樓！30多歲男頭部撕裂傷　送醫搶救中

桃園電鍍工廠火警！硼酸、鎳液儲槽竄火　30車68人急出動

高山症發作！澳洲25歲女爬塔山步道呼吸困難　警消急救援畫面曝

鬼月嚇死人！怪阿北半夜帶遺照路口撒冥紙　超詭異畫面曝

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦「認了棄屍」：怕被家人責怪

快訊／國6重大車禍！自小客墜橋「乘客甩飛」　5人受傷搶救中

棄屍畫面曝！淡水媳婦「把婆婆裝箱」　拖粉色行李箱現身捷運站

星光歌手淪通緝犯！賣張學友假票涉詐欺　騙走百萬全還高利貸

93歲嬤失蹤28天化成白骨！淡水金色海岸尋獲　媳婦拖行李箱遭法辦

星光歌手被捕畫面曝！涉詐欺洗錢8條通緝　酒吧當服務生隱匿身分

快訊／台中北區爆墜樓！30多歲男頭部撕裂傷　送醫搶救中

桃園電鍍工廠火警！硼酸、鎳液儲槽竄火　30車68人急出動

高山症發作！澳洲25歲女爬塔山步道呼吸困難　警消急救援畫面曝

鬼月嚇死人！怪阿北半夜帶遺照路口撒冥紙　超詭異畫面曝

紐約必逛奢華百貨TOP 3！巴黎春天百貨進駐華爾街 再住經典百年酒店

新光南西日本展　2大日本百年蕎麥麵、鰻魚飯免搭飛機吃得到

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

黑浮負責人自家三拍16人瘋搶　2899萬成交破上拍

克蕭最難忘2020、2024年奪冠　從一而終效力道奇18季「感謝球迷」

【廣編】雋益開發建設攜手樹林地主共推危老重建　共築宜居美好生活

新竹男凌晨3:04爬山「驚見一堆老人」！一票分析點頭：很合理

快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦「認了棄屍」：怕被家人責怪

陳文茜抗癌「7歲愛犬竟也罹癌」　得知牠剩下6個月壽命：沒有心理準備

《絲綢之歌》玩家「0受傷」擊敗所有Boss　高超技術引網驚太瘋狂

張韶涵演唱會臉上驚見蟲子 「險爬進嘴裡」完全不受影響

社會熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

女陸客來台自由行遭追撞腦死　醫師夫趕來台灣

外送員「代客領包裹」　下場被判4個月

砍殺女大生兇嫌　同學父爆：早就是惡霸

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

大安男揮三節鞭「K爆台大碩士生」　殺人未遂移送

台南市府約用人員騙走3000萬長照補助　3人遭羈押禁見

即／彰化塑膠工廠大火濃煙沖天！　移工驚嚇逃生

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

快訊／北市文山區鐵皮屋火警！警消搶救中

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

更多熱門

相關新聞

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

台中沙鹿區駭人情殺案，一名18歲顏姓女大生因金錢問題與17歲駱姓前男友分手，相約談判時，竟遭駱男持長刀瘋狂砍殺約31刀，顏女雖當場求饒喊「對不起」，仍當場慘死。駱男遭起底混宮廟，卻讓苗栗苑裡「青雲會館」無辜躺槍，急著在臉書發出聲明強調駱男非屬青雲會館，並標明會截圖提告，請網友自重。

八家將少年亂刀殺女友！伯公嘆「人乖很老實」不解

八家將少年亂刀殺女友！伯公嘆「人乖很老實」不解

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

即／後龍鐵皮屋大火　大批農機具陷火海

即／後龍鐵皮屋大火　大批農機具陷火海

竹南銀樓搶案！少年動手搶70萬金飾4嫌被逮

竹南銀樓搶案！少年動手搶70萬金飾4嫌被逮

關鍵字：

苗栗聯大路撒冥紙精神異常

讀者迴響

熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

對台政策大轉彎？　川普今夏暫停120億軍援

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

空姐機上露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面