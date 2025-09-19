鬼月嚇死人！怪阿北半夜帶遺照路口撒冥紙　超詭異畫面曝

▲苗栗市林姓男子深夜脫序在聯大路撒冥紙，遭大批聯大生圍堵，警方及時到場處理並法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

七月鬼月這樣搞會嚇死人！苗栗市林姓男子昨天（18日）深夜精神不穩，拿著哥哥遺照和樹枝，站在聯大路中間朝騎機車的聯合大學生撒冥紙，彷彿在招魂，嚇壞一群夜歸的大學生，想要上前理論，幸好警方據報及時到場，未爆發肢體衝突。警訊後將林男依違反社會秩序維護法移送偵辦。

不少國立聯合大學住在八甲校區的學生，昨深夜紛紛在threads社團貼文說：「這月份，半夜拿遺照在聯大路嚇人，然後對同學撒冥紙，及拿刀（實際是樹枝）出來恐嚇！！！」也有民眾立即報案。

警方據報前往國立聯合大學八甲校區下山不遠處，發現數十名騎機車學生在叉路口圍堵一名男子，雙方下爆發口角爭吵，警方立即隔離學生和涉嫌亂撒冥紙的林姓男子（48歲）。林男稱，該路段因車速過快易肇事，才撒冥紙提醒用路人減速慢行。不過，林男行為已滋擾路過的用路人，警方依社會秩序維護法第68條第1項第2款移請檢方偵辦。

據指出，林男為轄區毒品列管人口，疑似長期吸毒後致容易幻聽、幻覺，可能因此才脫序拿病故10多年的哥哥遺照出門，但調查發現林並沒有就醫和殘障手冊。