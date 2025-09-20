　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳賴清德屬意林國漳選宜蘭縣長　陳金德今偕地方人士拜會勸進

▲民進黨宜蘭縣多位地方重量級人士今（20日）拜會宜蘭信賴之友會理事長林國漳，並勸進其投入2026宜蘭縣長選舉。（圖／翻攝自Facebook／陳金德）

▲民進黨多位宜蘭地方重量級人士今（20日）拜會宜蘭信賴之友會理事長林國漳，並勸進其投入2026宜蘭縣長選舉。（圖／翻攝自Facebook／陳金德）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德傳出屬意宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳投入宜蘭縣長選舉，對此，行政院公共工程委員會主委陳金德今（20日）在臉書透露，自己在總統府國策顧問林逸民的邀請下，與多位地方人士前往拜會林國漳，並勸進其代表民進黨參選。而林國漳在會後也鬆口，「願慎重考慮」。

民進黨面對2026宜蘭縣長選舉，希望能一掃已經連兩屆落敗的遺憾，重新插上綠旗，然而在人選方面，近日傳出總統賴清德屬意由林國漳出戰。陳金德則在臉書透露，林逸民醫師今日邀集民進黨在宜蘭縣的歷任重要黨公職，一同拜會林國漳律師，大家一致且強烈期盼，品格端正、清廉正直的林國漳律師代表民進黨參選宜蘭縣長。

陳金德指出，未來10年，行政院將投入數千億元推動宜蘭縣的公共建設，值此關鍵時刻，要有一位「對的縣長」，不因人設事、讓縣政蒙塵，因此「品格」才是縣長的首要條件。

陳金德進一步指出，宜蘭需要一位誠懇可靠、品格端正的縣長，讓宜蘭縣民重拾對政府的信任，又多年來，林國漳不僅以律師身分熱心公益，更與各類非營利組織緊密合作，無償投入社會服務，始終站在人民的立場發聲。

陳金德透露，林國漳擔任法律扶助基金會宜蘭分會長，陪伴許多無助的民眾走過最艱難的時刻，還在宜蘭社區大學授課近25年，幫助縣民認識並爭取自己的權益。

▲民進黨宜蘭縣多位地方重量級人士今（20日）拜會宜蘭信賴之友會理事長林國漳，並勸進其投入2026宜蘭縣長選舉。（圖／翻攝自Facebook／陳金德）

▲民進黨多位宜蘭地方重量級人士今（20日）拜會宜蘭信賴之友會理事長林國漳，並勸進其投入2026宜蘭縣長選舉。（圖／翻攝自Facebook／陳金德）

此外，陳金德提到，林國漳律師擁有台北大學法律研究所碩士學位，25歲考上律師，27歲時受游錫堃縣長邀請返鄉服務，擔任宜蘭縣委員會選監小組召集人，後來也擔任宜蘭縣律師公會理事長，擁有豐富的法學素養。

陳金德認為，更重要的是，林國漳長期擔任宜蘭縣政府訴願審議委員會、國家賠償事件處理委員會、廉政委員，及交通部公路總局第四區養護工程處國家賠償委員等職務，對縣政運作有充分的了解，能夠立即上手，承擔清廉執政的重責大任。

然而陳金德坦言，必須承認，在過去兩次宜蘭縣長選舉中，民進黨未能完全回應支持者的期待，讓許多人感到憂心，但正因如此，民進黨更需要謙卑檢討，從經驗中學習，找到讓宜蘭再出發的契機。

陳金德強調，林國漳律師並非傳統的政治人物，過去長期深耕公益、紮根社會，如果能投入縣長選舉，不但能突破黨內既有的框架，也能在此刻成為民進黨和社會之間新的橋樑，帶來更多對話與連結。

陳金德呼籲，誠懇拜託所有民進黨黨員先進、支持者及朋友們，齊心協力支持林國漳律師參選，這不只是對一個候選人的支持，而是對宜蘭未來的選擇。

陳金德說，宜蘭需要一個清廉、正直、專業、以人民為本的縣政府需要一個能夠照顧弱勢、帶動發展、守護價值的團隊，數十年來，林國漳默默耕耘、從不間斷，用行動詮釋什麼是堅持、什麼是奉獻，也因此贏得各界的肯定與尊敬。

最後，陳金德表示，這是我們共同的責任，也是民進黨對下一代的承諾，讓大家團結在一起，把力量匯聚起來，為宜蘭縣開創一個更有希望、更進步的未來。

據了解，今日與陳金德、林逸民一同前往拜會的人士，還包括前縣長林聰賢、勞動部次長黃玲娜、立委陳俊宇、縣黨部主委邱嘉進等多位在地的民進黨重量級人物，林國漳則在會後鬆口，「願慎重考慮」。

09/21 全台詐欺最新數據

懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

川習今年三度通話　總統府：會持續跟美方保持密切的聯絡

川習今年三度通話　總統府：會持續跟美方保持密切的聯絡

美國總統川普與中國國家主席習近平於台灣時間19日晚間舉行電話會談，是今年以來第三度川習電話會。對此，總統府發言人郭雅慧說，對於國際情勢的最新發展，都持續有關注中，有關心也有掌握。至於未來，會持續跟美方之間保持密切的聯絡。

漏網鏡頭／賴清德與夏州急難管理署長好交情　論壇開心自拍合影

漏網鏡頭／賴清德與夏州急難管理署長好交情　論壇開心自拍合影

台灣面臨2大威脅　賴清德：沒時間等待只能積極加速整備

台灣面臨2大威脅　賴清德：沒時間等待只能積極加速整備

若台灣遭軍事侵略　賴清德：任何國家戰敗或政府投降都是假訊息

若台灣遭軍事侵略　賴清德：任何國家戰敗或政府投降都是假訊息

指曹興誠配合賴清德搞大罷免　羅智強開告求償1000萬元

指曹興誠配合賴清德搞大罷免　羅智強開告求償1000萬元

