26歲俄女「簽血書賣靈魂」換3.6萬　只為買一套Labubu

俄羅斯一場看似荒誕卻真實上演的交易引起熱議，26歲女子卡琳娜（Karina）為了心儀的收藏品，簽下了一份「靈魂契約」，她以血跡作為簽名，將自己的靈魂以100,000盧布（折合新台幣約36211元）的價格「賣出」。她用這筆錢購買了一整套Labubu玩偶以及一張民謠歌手卡迪謝娃（Nadezhda Kadisheva）的演唱會門票。

根據《Oddity Central》的報導，這起事件最初發生在Telegram上。一名行銷顧問德米特里（Dmitri）在頻道內隨意拋出一則訊息，聲稱願意用100,000盧布向任何人收購靈魂，但必須以血簽署轉讓契約。德米特里原以為只是玩笑，不會有人認真響應，卻意外收到卡琳娜的回覆，並最終收到她親手簽署的契約文件。

德米特里在取得契約後，將這份「靈魂買賣」的證據公開。他在訊息中寫道，這是他第一次完成這樣的交易，甚至自嘲感覺自己像《神鬼奇航》系列電影中的「深海閻王」瓊斯（Davy Jones）。他承認根本不知道要如何處理這份契約，並將這場事件形容為更接近一種社會實驗。

卡琳娜事後接受Telegram頻道Mash的訪問時表示，對靈魂去向並不在意，她只關心如何運用這筆錢。她強調，購買Labubu玩偶是這筆交易的主要動機，至於演唱會門票則只是附帶的額外花費。她坦言，這筆錢在短短數天內便花光。

後續俄羅斯東正教會對此事表達譴責，認為卡琳娜透過這份契約「將靈魂交付給邪惡」，並警告她未來可能面臨墮落、疾病、痛苦甚至死亡的後果。教會的立場反而讓事件受到更多關注，引發輿論爭論：這究竟只是一場惡作劇、一個出於金錢壓力的決定，還是現代人為了關注與娛樂能走到的極端？

最終，德米特里得到了一份在法律上沒有任何效力的靈魂契約，而卡琳娜則滿足了她對收藏玩偶的渴望。整起事件留下的，不只是荒謬與戲謔的氣氛，也讓人重新審視一句老話「每個人都有自己的價格」。

